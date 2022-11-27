Ekonomide bu hafta nasıl geçti?

27 Kasım 2022 Pazar, 07:00

Dikkatle beklenen Merkez Bankası faiz kararı 24 Kasım'da açıklandı. Merkez Bankası, beklentiler doğrultusunda adım atarak politika faizini 1.5 puan indirimle yüzde 9'a düşürdü. Faiz iki yıl sonra tek haneye inerken, Merkez'in son dört toplantıdaki faiz indirimi 5 puanı buldu. Karar metninde ise faiz indirim döngüsünün sonlandırılmasına karar verildiği belirtildi.

TCMB YILIN İKİNCİ FİNANSAL İSTİKRAR RAPORUNU AÇIKLADI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ikinci finansal istikrar raporunda, liralaşmanın kuvvetlenmesi öngörüldü. Başkan Kavcıoğlu açıklamasında, "Bankacılık başta olmak üzere finansal kesimin aktif kalitesi tarihsel olarak en iyi seviyesinde" dedi.

HAZİNE, 2022 YENİDEN DEĞERLEME ORANINI BELİRLEDİ

Vergi, ceza, harç, tarife ve benzeri kalemlere ilişkin maktu tutarlardaki yıllık artışlarda referans olarak kullanılacak yeniden değerleme oranı belli oldu.

Buna göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2022 yılına ait yeniden değerleme oranını yüzde 122.93 olarak belirledi.

FED TUTANAKLARINDA YAVAŞLAMA SİNYALİ

Fed, Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) 1-2 Kasım 2022 tarihlerinde düzenlenen son toplantısına ilişkin tutanaklarını yayımladı.

Tutanaklara göre çoğu Fed yetkilisi yakında faiz artışlarının hızının yavaşlamasını destekledi. Tutanaklarda ayrıca Fed ekonomistlerinin politika yapıcıları faiz artırımlarının başladığı Mart ayından beri ilk kez resesyon ihtimalinin yaklaşık yüzde 50’ye yükseldiği uyarısını yaptığı görüldü.



