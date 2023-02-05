Ekonomide bu hafta nasıl geçti?
Yurt içi piyasalarda haftanın en önemli başlıkları ocak ayında beklentiler aşan enflasyon ve dış ticarette rekor yıllık açık olurken yurt dışı piyasaların gündemi Fed'in faiz artış hızını yavaşlatması oldu.
Morgan Stanley ekonomistleri Türkiye'de yapılacak seçimlerde 3 farklı senaryoyu değerlendirerek piyasalardaki olası ekonomik sonuçlarını paylaştı. Seçimleri muhalefetin kazanması durumunda Morgan Stanley regülasyonların yürürlükten kaldırılmasını bekliyor. İktidarın devamında ise kurum Türk lirasında kademeli değer kaybı ve sıra dışı regülasyonlara daha fazla bağlılık öngördü.
BEKLENTIYI AŞTI! YILLIK ENFLASYON 11 AYIN DIBINDE
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ocak ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini açıkladı. Manşet veriler açıklanırken, tüketici fiyat endeksine ilişkin bülten sayfası yarım saat geç açıldı.
DIŞ TICARETTE REKOR YILLIK AÇIK
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Böylelikle dış ticarette 2022'ye ait yıllık performans da belli oldu.
EYT GÖRÜŞMELERI MECLIS'TE BAŞLADI
EYT yasa teklifinin TBMM Plan Bütçe Komisyonu görüşmeleri başladı. Komsiyonda paylaşılan SGK'nın etki analizine göre EYT'nin merkezi yönetim bütçesine toplam maliyeti 194,4 milyar lira olacak. 2,2 milyon kişinin hemen emekli olması hesaplanırken, prim kaybı 45,5 milyar lira olarak öngörüldü.
FED FAIZ ARTIŞ HIZINI AZALTTI
ABD Merkez Bankası 2 günlük toplantı sonrası merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Fed beklendiği gibi faiz artış hızını yavaşlattı ve 25 baz puanlık artış yaptı. Faiz artışlarının devam etmesinin uygun olacağı belirtildi. Karar sonrası basın toplantısında konuşan Başkan Powell daha yapacak çok işleri olduğunu söyledi.
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