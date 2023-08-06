Ekonomide bu hafta nasıl geçti?
Küresel piyasalar ABD verilerinin etkisiyle dalgalı bir haftayı geride bırakırken yurt içi piyasalarda BDDK'dan gelen sıkılaşma adımları ve enflasyon etkili oldu. İşte geçen haftanın öne çıkan başlıları...
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre temmuzda aylık enflasyon, ücret ve vergi ayarlamaları, akaryakıt fiyatlarında yaşanan artışın etkisiyle Ocak 2022'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Temmuz ayı itibariyle yıllık enflasyonda 8 aydır görülen düşüş serisi de son bulmuş oldu.
NET REZERVLERDE SEÇİMDEN BU YANA EN HIZLI DÜŞÜŞ
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın net rezervleri 28 Temmuz haftasında 10.9 milyar dolara geriledi.
BDDK'DAN SIKILAŞMA ADIMLARI
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) sermaye yeterliliği standart oranları hesaplamasında dikkate alınan risk ağırlıklarını ihtiyaç kredileri, bireysel kredi kartları, taşıt kredileri ile taşıt teminatlı krediler ve tüketiciler ile yapılacak finansal kiralama işlemleri açısından artırılmasına karar verdi. Ayrıca, kredi kartlarında uygulanan taksitlendirme sürelerinin de havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda uygulanmamasına ve bu harcamalarda taksitlendirme yapılmamasına karar verildi.
'MERKEZ'DEN İKİNCİ ÇEYREKTE YÜKLÜ ALTIN SATIŞI
Dünya Altın Konseyi'nin (WGC) yayımladığı rapora göre merkez bankalarının altın talebinde TCMB'nin ikinci çeyrekteki performansı dikkat çekti. Verilere göre, TCMB ikinci çeyrekte 132 tonluk altın sattı.
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