Ekonomide bu hafta nasıl geçti?
Geçen hafta yurt içinde en önemli başlıklar borsadaki yatırımcı sayısının 7 milyonu aşması ve ekonomi yönetiminin mali disiplinin sağlanması için attığı adımlar olurken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vergi konusundaki açıklamaları dikkat çekti.
Küresel piyasalar ABD ve Arupa Merkez Bankası verilerinin etkisiyle dalgalı bir haftayı geride bırakırken yurt içi piyasalarda TCMB'den gelen sıkılaşma adımları ve halka arzlarla gelen yatırımcı sayısındaki artış etkili oldu.
CEVDET YILMAZ'DAN 'KIDEM TAZMİNATI' AÇIKLAMASI
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı canlı yayında ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çalışanların merak ettiği kıdem tazminatı konusuna da değinen Yılmaz, "Maalesef çok ciddi problemler de var. Ödenmeme meseleleri var. Başka sıkıntılar var. Oluşturduğu bir belirsizlik var" dedi.
ABD'DE ENFLASYON AĞUSTOSTA BEKLENTİYİ AŞTI
ABD'de Ağustos ayında manşet enflasyon enerjinin katkısıyla beklentinin üzerinde gerçekleşirken çekirdek enflasyon tarafında da 6 ay sonra ilk yükseliş gerçekleşti.
KKM'DE YENİ ZORUNLU KARŞILIK KARARI
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 6 aya kadar vadeli kur korumalı mevduat (KKM) hesapları için zorunlu karşılık oranı yüzde 15’ten yüzde 25’e yükseltildi.
AVRUPA MERKEZ BANKASI 10. KEZ FAİZ ARTIRDI
Piyasada bazı analistlerin sıkılaşmaya ara vereceği yönündeki beklentisine rağmen Avrupa Merkez Bankası (AMB) enflasyonla mücadele etmek için Eylül toplantısını pas geçmedi. Banka sıkılaşmada birbirini izleyen 10. faiz artışına imza attı.
BORSADA YATIRIMCI SAYISI 7 MİLYON BARAJINI AŞTI
Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun yayımladığı verilere göre borsada yatırımcı sayısı 7 milyon barajını aşarak yeni rekor seviyesine ulaştı. Buna göre bakiyeli pay senedi yatırımcı sayısı 11 Eylül itibarıyla 7 milyon 140 bin 215’e yükseldi. Böylelikle borsa yatırımcı sayısı 6,5 milyonluk nüfusa sahip Bulgaristan'ı geçmiş oldu.
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