Ekonomide bu hafta nasıl geçti?

Yayınlanma: 17.09.2023 - 07:00

Güncelleme: 17.09.2023 - 07:00

Küresel piyasalar ABD ve Arupa Merkez Bankası verilerinin etkisiyle dalgalı bir haftayı geride bırakırken yurt içi piyasalarda TCMB'den gelen sıkılaşma adımları ve halka arzlarla gelen yatırımcı sayısındaki artış etkili oldu.

CEVDET YILMAZ'DAN 'KIDEM TAZMİNATI' AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı canlı yayında ekonomi gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çalışanların merak ettiği kıdem tazminatı konusuna da değinen Yılmaz, "Maalesef çok ciddi problemler de var. Ödenmeme meseleleri var. Başka sıkıntılar var. Oluşturduğu bir belirsizlik var" dedi.

ABD'DE ENFLASYON AĞUSTOSTA BEKLENTİYİ AŞTI

ABD'de Ağustos ayında manşet enflasyon enerjinin katkısıyla beklentinin üzerinde gerçekleşirken çekirdek enflasyon tarafında da 6 ay sonra ilk yükseliş gerçekleşti.

KKM'DE YENİ ZORUNLU KARŞILIK KARARI

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 6 aya kadar vadeli kur korumalı mevduat (KKM) hesapları için zorunlu karşılık oranı yüzde 15’ten yüzde 25’e yükseltildi.

AVRUPA MERKEZ BANKASI 10. KEZ FAİZ ARTIRDI

Piyasada bazı analistlerin sıkılaşmaya ara vereceği yönündeki beklentisine rağmen Avrupa Merkez Bankası (AMB) enflasyonla mücadele etmek için Eylül toplantısını pas geçmedi. Banka sıkılaşmada birbirini izleyen 10. faiz artışına imza attı.

BORSADA YATIRIMCI SAYISI 7 MİLYON BARAJINI AŞTI

Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun yayımladığı verilere göre borsada yatırımcı sayısı 7 milyon barajını aşarak yeni rekor seviyesine ulaştı. Buna göre bakiyeli pay senedi yatırımcı sayısı 11 Eylül itibarıyla 7 milyon 140 bin 215’e yükseldi. Böylelikle borsa yatırımcı sayısı 6,5 milyonluk nüfusa sahip Bulgaristan'ı geçmiş oldu.