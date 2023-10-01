Ekonomide bu hafta nasıl geçti?

Yayınlanma: 01.10.2023 - 07:00

Güncelleme: 01.10.2023 - 07:00

Küresel piyasaların ABD'den gelen gelişmeler doğrultusunda dalgalandığı bir hafta geride kalırken, yurt içinde yabancı kurumların Türkiye ile ilgili karar ve açıklamaları manşetlerin ilk sıralarındaydı.

Öne çıkan başlıklar şöyle:

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poors (S&P), Türkiye’nin kredi notunu "B" olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü "negatif"ten "durağan"a çıkardı.

DÖVİZ ARAYIŞI SÜRÜYOR: ŞİMŞEK YATIRIMCI TURUNA ÇIKIYOR

Bloomberg’ün aktardığına göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sırasıyla Britanya, Fas, Fransa ve Körfez ülkelerini ziyaret edecek. Şimşek burada yatırımcılarla buluşup uluslararası kurumların toplantılarına katılacak.

TCMB REZERVLERİ 6 AYIN ZİRVESİNDE

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) brüt rezervleri Mart ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Brüt rezervler 15 hafta üst üste artarak 1987 başlangıçlı veri tarihindeki en uzun artış rekorunu kaydetti.

GOLDMAN SACHS DOLAR/TL TAHMİNİ!

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, Türkiye'nin pozitif reel faiz vermeye başlamasıyla beklenen TL değer kaybının üzerinde getiri sağlamanın mümkün olabileceğini belirtti. Aynı zamanda Goldman Sachs, dolar/TL'nin üç ay sonra hangi seviyelerde olacağına yönelik öngörülerini paylaştı.