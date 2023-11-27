Ekonomide bu hafta nasıl geçti?

Yayınlanma: 27.11.2023 - 07:00

Güncelleme: 27.11.2023 - 07:00

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini piyasa beklentilerinin üzerinde 500 baz puan artışla yüzde 40 seviyesine çıkardı. Böylelikle politika faizinde yıllık bileşik faiz yüzde 49 seviyesine yükselirken piyasanın 12 ay sonrası için belirlediği yüzde 43,9'luk enflasyon beklentisinin üzerine çıktı. Bu durum Kasım 2021'den bu yana ilk kez pozitif reel faize işaret etti. TCMB karar metninde parasal sıkılaştırma adımlarının kısa zamanda tamamlanacağı mesajını da verdi.

REESKONT KREDİLERİNDE İSKONTO ORANI SABİT TUTULDU

İhracat ve Döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinde iskonto oranı azami yüzde 25,93'te sabit tutuldu.

BANKALARDA ENFLASYON MUHASEBESI İKİ YIL UYGULANMAYACAK

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.Buna göre, Bankalarda enflasyon muhasebesi iki yıl uygulanmayacak.

'ASGARI ÜCRETE TEK ZAM YAPILACAK ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUZ'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz" dedi.

PASAPORT, EHLİYET VE VERGİYE BÜYÜK ZAM KAPIDA

Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'ne göre, yeniden değerleme oranı, bu yıl için yüzde 58,46 olarak tespit edildi. Pasaport, ehliyet, harç ve vergilere yüzde 58,46 oranında zam yapılacak.