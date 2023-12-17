Ekonomide bu hafta nasıl geçti?

Yayınlanma: 17.12.2023 - 07:00

Güncelleme: 17.12.2023 - 07:00

ABD Merkez Bankası (Fed), çarşamba gününkü toplantısında beklentilere paralel olarak faizi 22 yılın zirvesinde sabit tutma kararı aldı. Fed üyeleri 2024'te 75 baz puanlık faiz indirimi bekliyor.

AVRUPA MERKEZ BANKASI FAİZİ DEĞİŞTİRMEDİ

Avrupa Merkez Bankası (ECB), politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit bıraktı. ECB, enflasyon ve büyüme tahminlerini aşağı çekti.

İNGİLTERE MERKEZ BANKASI FAİZİ SABİT BIRAKTI

İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda son 15 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25'te sabit tuttu.

MOTOKURYELERE YENİ DÜZENLEME

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ilgili yönetmelikte yapacakları düzenlemeyle kurye işletmecilerinin, teslim aldıkları gönderi için taşıma süresi taahhüdünde bulunmayacağını belirterek, "Bu sayede kuryeler gönderileri yetiştirmek için hızlı gitmek zorunda kalmayacak ve yaşadıkları kazalar azalacak" dedi.

YABANCILARIN ARSA ALIMINA ENGEL

Yabancıların taşınmaz alımıyla vatandaşlık kazanabilmesine ilişkin uygulamaya arsa üzerinde yapı bulunma şartı getirildi.

BDDK'DAN ENFLASYON DÜZELTMESI DUYURUSU

BDDK bankalar, finamsal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansmanı ve varlık yönetim şirketlerinde enflasyon düzeltmesi uygulanmayacağını duyurdu. Kurum tarafından ayrıca bankaların sermaye yeterliliği ölçümünde kredi riskine esas tutar hesaplamasında 1 Ocak 2024'ten itibaren 26 Haziran 2023 döviz kurunun kullanılacağı belirtildi.