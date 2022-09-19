Ekonomide geçtiğimiz hafta nasıl geçti?

19 Eylül 2022 Pazartesi, 07:00

Geçtiğimiz hafta AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023-2028 arasını kapsayan süreçte 500 bin sosyal konut yapmayı hedeflediklerini açıkladı. Erdoğan, yeni sosyal konut projesi tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, 250 bin konut amaçlı arsanın da satılacağını, 50 bin işyerinin tamamlanacağını ifade etti. Erdoğan proje kapsamında 2+1 konutların 2 bin 280 TL, 3+1 konutların 3 bin 780 TL'den başlayan taksitlerle 240 ay vade ile sunulacağını söyledi.

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ GERİLEDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eylül ayı piyasa katılımcıları anketini yayımladı. Anket sonuçlarında enflasyon ve kur beklentilerinin gerilediği izlendi. Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 70'in altına indi. Yıl sonu enflasyon beklentisi geriledi.

SANAYİ ÜRETİMİNDE EN SERT AYLIK DÜŞÜŞ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temmuz ayına ilişkin sanayi üretim verilerini açıkladı. Verilere göre sanayi üretimi aylık bazda yüzde 6.2 daraldı. Böylelikle sanayi üretiminde Nisan 2020'den bu yana en sert aylık gerileme izlendi.

KONUT FİYATLARINDA YİNE REKOR ARTIŞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) temmuz ayına ilişkin konut fiyat endeksini yayımladı. Temmuz ayında konut fiyatları yıllık yüzde 173.8 artışla yine rekor kırdı. İstanbul'da konut fiyatları yıllık olarak üçe katlandı.