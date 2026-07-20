Ekonomik kriz tatili vurdu: Yurttaşın yüzde 46'sı parası olmadığı için evde

Areda Survey’in Haziran ayı Sosyometre araştırmasına göre Türk halkının yüzde 45,9’u tatile gitmek istediği halde maddi imkânsızlıklar nedeniyle gidemeyeceğini söylüyor. Bu yaz tatil yapacağını belirtenlerin oranı ise yüzde 30,3’te kalıyor. Ekonomik engel kadınlarda, 55 yaş üstünde ve eğitim seviyesi düşük gruplarda daha belirgin hale geliyor.

TATİL İSTEYEN ÇOK, GİDEBİLEN AZ

Yaz mevsiminin gelmesiyle tatil planları gündeme gelirken, Areda Survey’in Türkiye genelinde 2.400 kişinin katılımıyla 26 Haziran-6 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirdiği araştırma, toplumun önemli bir bölümünün tatil isteğinin ekonomik koşullara takıldığını ortaya koyuyor.

Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 45,9’u “Tatile gitmek istiyorum ama parasızlıktan gidemeyeceğim” diyor. Bu yaz tatile gideceğini belirtenlerin oranı ise yüzde 30,3. Tatil yerine memleketine veya ailesini ziyarete gitmeyi planlayanların oranı yüzde 17,7 olurken, iş yoğunluğu nedeniyle tatil düşünmediğini söyleyenler yüzde 6,1 ile sınırlı kalıyor.

KADINLARIN YARISI: 'TATİLE GİTMEK İSTİYORUM AMA PARAM YOK'

Ekonomik koşulların tatil planları üzerindeki etkisi kadınlarda daha belirgin görülüyor. Kadınların yüzde 50,3’ü, yani her iki kadından biri, tatile gitmek istediği halde parasızlık nedeniyle gidemeyeceğini belirtiyor. Erkeklerde ise bu oran yüzde 41,1. Tatile gideceğini söyleyenlerin oranı kadınlarda yüzde 29, erkeklerde yüzde 31,6 olarak ölçülüyor.

55 yaş üstünde her iki kişiden biri tatile ekonomik nedenlerle gidemiyor

Yaş ilerledikçe ekonomik nedenlerle tatile gidemeyenlerin oranı yükseliyor. 18-34 yaş grubunda parasızlık nedeniyle tatile gidemeyeceğini belirtenlerin oranı yüzde 40,8 iken, bu oran 35-54 yaş grubunda yüzde 46,8’e, 55 yaş ve üzerindekilerde ise yüzde 50,4’e ulaşıyor.

Tatil yapma imkânının en yüksek olduğu grup ise gençler. 18-34 yaş grubunun yüzde 35,4’ü tatile gideceğini belirtirken bu oran 35-54 yaş grubunda yüzde 29,2’ye, 55 yaş ve üzerinde yüzde 26’ya geriliyor.

EĞİTİM ARTTIKÇA TATİL İMKÂNI DA ARTIYOR

Lisans ve üzeri eğitim grubunda bu yaz tatile gideceğini söyleyenlerin oranı yüzde 41,8 iken, ilköğretim ve altı eğitim grubunda bu oran yalnızca yüzde 12,6 olarak ölçülüyor.

Ekonomik engel açısından ise tablo tersine dönüyor. İlköğretim ve altı eğitim grubundakilerin yüzde 53,8’i tatile gitmek istediği halde parasızlık nedeniyle gidemeyeceğini söylüyor. Bu oran lise mezunlarında yüzde 46,4’e, lisans ve üzeri eğitim grubunda ise yüzde 40,8’e geriliyor.