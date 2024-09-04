Ekonomist Barış Soydan'dan dikkat çeken paylaşım: 'Kredi kartlarında taksit sayısı kaldırıldı'

Ekonomist Barış Soydan, kredi kartlarında taksit sayısına ilişkin dikkati çeken bir paylaşımda bulundu. Soydan, "Talebi daha da baskılamaya devam" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.09.2024 - 10:50
Ekonomist Barış Soydan'dan dikkat çeken paylaşım: 'Kredi kartlarında taksit sayısı kaldırıldı'
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Yüksek enflasyon karşısında satın alma gücünü kaybedenler kredi kartlarına yüklendi.

Ayrıca faiz oranlarındaki artışa rağmen kredi kartı kullanımı yüksek seviyede kalmaya devam ederken ekonomist Barış Soydan, kredi kartlarında taksit sayısının kaldırıldığını iddia etti.

'TALEBİ DAHA DA BASKILAMAYA DEVAM'

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Soydan, şu ifadelere yer verdi:

"Talebi daha da baskılamaya devam: En büyük özel bankalardan birinin şirket kartlarına taksiti dün itibariyle kaldırdığı, bireysel kartlarda taksit sayısını 2 ile sınırlandırdığı ve toptan taksit marka tanımlı firmaların hiç bir şekilde taksit yapamayacağı haberleri geliyor."


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