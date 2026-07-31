Ekonomistlerin beklenti anketi sonuçlandı: Temmuz ayında enflasyon ne kadar artacak?

AA Finans'ın, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 3 Ağustos Pazartesi günü açıklayacağı temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin düzenlediği beklenti anketi sonuçlandı.

17 ekonomistin katıldığı ankete göre, temmuz ayında aylık enflasyon beklentisinin ortalaması yüzde 1,82 olarak hesaplandı. Ankete katılan ekonomistlerin beklentileri yüzde 1,35 ile yüzde 2,10 arasında değişti.

YILLIK ENFLASYONUN YÜZDE 31,80'E GERİLEMESİ BEKLENİYOR

Ekonomistlerin ortalama beklentisine göre, haziran ayında yüzde 32,11 olarak gerçekleşen yıllık enflasyonun temmuz ayında yüzde 31,80'e gerileyeceği tahmin ediliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı verilerle birlikte temmuz ayı enflasyonunun yanı sıra yıllık enflasyondaki son görünüm de netleşecek.

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 29,55

Ankete katılan ekonomistlerin 2026 yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentilerinin ortalaması ise yüzde 29,55 olarak belirlendi.

TÜİK verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziran ayında aylık bazda yüzde 0,99 artış göstermiş, yıllık enflasyon ise yüzde 32,11 olarak gerçekleşmişti.