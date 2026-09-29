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Ekonomiye güven arttı mı? TÜİK'in eylül verileri dikkat çekti

Ekonomiye güven arttı mı? TÜİK'in eylül verileri dikkat çekti

29.09.2026 10:07:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Ekonomiye güven arttı mı? TÜİK'in eylül verileri dikkat çekti

TÜİK’in açıkladığı verilere göre ekonomik güven endeksi 2026 Eylül ayında yükseldi. Tüketici ve perakende ticaret güvenindeki artış dikkat çekerken, inşaat sektörü güveninde düşüş kaydedildi.
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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre ekonomik güven endeksi, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 0,7 artarak 101,3 oldu. Endeks, ağustosta 100,6 seviyesinde bulunuyordu.

TÜKETİCİ GÜVENİNDE YÜZDE 1,3’LÜK ARTIŞ

Bir önceki aya göre eylülde tüketici güven endeksi yüzde 1,3 artarak 91,9 değerini aldı.

Reel kesim güven endeksi yüzde 0,1 artışla 102,5 seviyesine yükselirken, hizmet sektörü güven endeksi değişmeyerek 111,9 oldu.

PERAKENDE TİCARET GÜVENİ ARTTI

Perakende ticaret sektörü güven endeksi eylülde yüzde 1,1 artarak 111,3 seviyesine çıktı.

İnşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 0,2 azalarak 83,0 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksinin 100’den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100’den küçük olması ise kötümserliği gösteriyor. Endeks 0-200 aralığında değer alabiliyor.

Endeks değerleri mevsim etkilerinden arındırılmış olarak hesaplanıyor. Tüketici güven endeksinde ise mevsim etkisi bulunmuyor.

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