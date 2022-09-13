Elektrik fiyatları ne kadar oldu (13 Eylül 2022)
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 800 lira, en düşük 2 bin 999 lira 99 kuruş olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 7,24 artışla 2 milyar 72 milyon 433 bin 90 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00 ve 22.00 arasında 4 bin 800 lira, en düşük saat 05.00'te 2 bin 999 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 4 bin 134 lira 45 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 4 bin 159 lira 56 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 4 bin 780 lira, en düşük 2 bin 999 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.
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