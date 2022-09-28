Elektrik fiyatları ne kadar oldu?(28 Eylül 2022)
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yüzde 1,22 artışla 1 milyar 794 milyon 175 bin 941 lira oldu.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00 ve 19.00'da 4 bin 800 lira, en düşük saat 12.00'de 2 bin 498 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 683 lira 80 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 3 bin 701 lira 76 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 4 bin 800 lira, en düşük 2 bin 498 lira 98 kuruş olarak kayıtlara geçti.
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