Elektrik fiyatları ne kadar oldu?(28 Eylül 2022)

28 Eylül 2022 Çarşamba, 14:09

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek saat 18.00 ve 19.00'da 4 bin 800 lira, en düşük saat 12.00'de 2 bin 498 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 683 lira 80 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı 3 bin 701 lira 76 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 4 bin 800 lira, en düşük 2 bin 498 lira 98 kuruş olarak kayıtlara geçti.