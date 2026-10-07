Elektrik ve doğalgaz desteği kimlere veriliyor? İşte başvuru şartları ve ödeme tutarları...

Enerji maliyetlerinin arttığı dönemde hanelere yönelik sübvansiyon ve sosyal yardım uygulamaları devam ediyor.

Konutlarda kullanılan elektriğe ortalama yüzde 55, doğalgaza ise yaklaşık yüzde 45 oranında sübvansiyon uygulanırken, ihtiyaç sahibi hanelere ayrıca elektrik, doğalgaz ve kömür desteği veriliyor.

ELEKTRİK DESTEĞİ 485,71 TL'YE KADAR ÇIKIYOR

Dar gelirli hanelere yönelik elektrik tüketim desteği 1 Mart 2019’da uygulanmaya başladı.

Düzenli sosyal yardım programlarından yararlanan ihtiyaç sahibi haneler ile kronik rahatsızlığı bulunan ihtiyaç sahibi kişilerin faydalanabildiği program kapsamında, hanedeki kişi sayısına göre belirli miktardaki elektrik tüketimi karşılanıyor.

Aylık destek tutarları şöyle:

1-2 kişilik haneler: 75 kWh, 242,85 TL

75 kWh, 242,85 TL 3 kişilik haneler: 100 kWh, 323,80 TL

100 kWh, 323,80 TL 4 kişilik haneler: 125 kWh, 404,75 TL

125 kWh, 404,75 TL 5 ve daha fazla kişilik haneler: 150 kWh, 485,71 TL

Kronik hastaların bulunduğu hanelerde ise hasta başına aylık 150 kWh, yani 485,71 TL karşılığı destek sağlanıyor.

Hak sahipleri kimlik belgesi ve elektrik faturasıyla PTT şubeleri üzerinden destekten yararlanabiliyor.

DOĞALGAZ DESTEĞİ YILDA 3 BİN 500 TL'YE KADAR ÇIKIYOR

İhtiyaç sahibi yurttaşlara yönelik Doğalgaz Tüketim Desteği ise 2023 yılından bu yana uygulanıyor.

Destek, hak sahipliği şartlarının karşılanması halinde ekim-mayıs dönemini kapsayan 8 ay boyunca veriliyor.

İkamet edilen ile göre değişen yıllık destek tutarı 1.500 TL ile 3.500 TL arasında değişiyor. Bu tutar aylık yaklaşık 188 TL ile 438 TL’ye karşılık geliyor.

Ödemeler aylık dönemler üzerinden hesaplanırken iki ayda bir yapılıyor.

DOĞALGAZ DESTEĞİ İÇİN E-DEVLET'TEN BAŞVURU

Doğalgaz desteğinden yararlanmak isteyenlerin Türk yurttaşı olması, e-Devlet üzerinden programa başvurması ve doğalgaz arzı bulunan ilçe veya beldede ikamet etmesi gerekiyor.

Başvuruların ardından Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından ihtiyaç sahipliği değerlendirmesi yapılıyor.

Hak sahipleri ödemelerini Halkbank şubelerinden teslim aldıkları Aile Kartları aracılığıyla Halkbank/TAM ATM’lerinden gerçekleştirebiliyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın verdiği bilgilere göre 2026’nın ocak-eylül döneminde 620 bin 464 hak sahibine toplam 1 milyar 82 milyon TL doğalgaz desteği sağlandı.

İHTİYAÇ SAHİBİ HANELERE KÖMÜR YARDIMI

Isınma ihtiyacını odun ve kömürle karşılayan haneler için de sosyal yardım programları kapsamında destek veriliyor.

Sosyal güvencesi bulunmayan veya hanede kişi başına düşen aylık geliri 2026 yılı için 9 bin 358,50 TL’nin altında olan haneler kömür yardımından yararlanabiliyor.

Dağıtılacak kömür miktarı; bölgenin iklim koşulları, önceki yıllardaki dağıtım miktarları ve kömürün ısıl değeri dikkate alınarak belirleniyor.

Kömür desteği başvuruları ilçelerde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) tarafından değerlendiriliyor.