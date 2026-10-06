Elon Musk’ın serveti 1 trilyon doları aştı: Üç ay sonra yeniden zirvede

Elon Musk, SpaceX ve Tesla hisselerinde yaşanan yükselişin ardından yeniden 1 trilyon doların üzerinde servete ulaştı.

Bloomberg Milyarderler Endeksi’ne göre Musk’ın serveti pazartesi günü yaklaşık 65 milyar dolar artarak 1,04 trilyon dolara çıktı.

SpaceX hisseleri ekim ayının başından bu yana yaklaşık yüzde 13, Tesla hisseleri ise yüzde 6,7 yükseldi.

ÜÇ AY SONRA YENİDEN 1 TRİLYON DOLARIN ÜZERİNDE

55 yaşındaki Musk’ın serveti böylece yaklaşık üç ay sonra yeniden 13 haneli seviyeye çıktı.

Musk, SpaceX’in halka arzının ardından şirket hisselerinde yaşanan yükselişle haziran ayında serveti 1 trilyon doları aşan ilk kişi olmuştu. Bloomberg’in verilerine göre Musk’ın serveti daha sonra SpaceX hisselerindeki sert düşüşle yeniden 1 trilyon doların altına geriledi.

Temmuz sonuna gelindiğinde Musk’ın servetindeki zirveden kayıp 600 milyar doları aşmıştı.

SPACEX HİSSELERİ DİP SEVİYEDEN YÜZDE 58 YÜKSELDİ

Musk’ın servetindeki son artışta SpaceX ve Tesla hisselerindeki toparlanma etkili oldu.

SpaceX hisseleri ağustos ayında gördüğü dip seviyeden bu yana yüzde 58 yükselirken, şirket hisselerindeki toparlanma Musk’ın servetini de yukarı taşıdı.

Morgan Stanley analistleri de SpaceX’i uzay ve istihbarat sektörlerindeki büyüme potansiyeline yatırım yapmanın görece düşük maliyetli yollarından biri olarak değerlendirdi.

Bloomberg’in güncel sıralamasında Musk, dünyanın en zengin isimleri arasında ilk sıradaki yerini koruyor.