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Emekli maaş farkı ne zaman yatacak? Bağkur, SGK, Emekli Sandığı emekli maaş farkları ödeme tarihi belli oldu mu?
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Emekli maaş farkı ne zaman yatacak? Bağkur, SGK, Emekli Sandığı emekli maaş farkları ödeme tarihi belli oldu mu?

29.07.2026 10:00:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Emekli maaş farkı ne zaman yatacak? Bağkur, SGK, Emekli Sandığı emekli maaş farkları ödeme tarihi belli oldu mu?

Temmuz ayında memur ve emeklilerin zam farkı belli olmuş, buna göre kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde bu aydan geçerli olmak üzere yüzde 13,52 artış yapılmıştı. Peki, Emekli maaş farkı ne zaman yatacak? Bağkur, SGK, Emekli Sandığı emekli maaş farkları ödeme tarihi belli oldu mu?

Emekli maaş farkı ne zaman yatacak? Bağkur, SGK, Emekli Sandığı emekli maaş farkları ödeme tarihi belli oldu mu?

SSK, Bağkur, Tarım ve Emekli Sandığı maaşlarında zam oranı, Haziran enflasyon rakamları ile belli oldu.  En düşük emekli maaşını 23.552 TL'ye çıkaran kanun teklifi kabul edilirken, milyonlarca emekli 3.552 TL'lik zam farkının ödeme tarihlerini merakla bekliyor. Peki, Emekli maaş farkı ne zaman yatacak? Bağkur, SGK, Emekli Sandığı emekli maaş farkları ödeme tarihi belli oldu mu?

Emekli maaş farkı ne zaman yatacak? Bağkur, SGK, Emekli Sandığı emekli maaş farkları ödeme tarihi belli oldu mu?

EMEKLİ ZAM FARKI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

En düşük emekli aylığını 23 bin 552 liraya çıkaran kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından 3 bin 552 liralık fark ödemelerinin hesaplara yatırılması bekleniyor.

Temmuz ayından itibaren 20 bin lira aylık alan emeklilere 3 bin 552 lira fark ödemesi yapılacak. Düzenlemeyi içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmekle birlikte, ödeme sürecinin resmiyet kazanması için Resmi Gazete’de yayımlanması gerekiyor. Yasal sürecin tamamlanmasının ardından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından kesin ödeme takvimi ilan edilecek.

Emekli maaş farkı ne zaman yatacak? Bağkur, SGK, Emekli Sandığı emekli maaş farkları ödeme tarihi belli oldu mu?

Fark ödemelerinin Ağustos ayının ilk haftasında hesaplara aktarılması bekleniyor. Maaşını en alt sınırdan alan emekliler ile aylıklarına artış yansıyan dul ve yetim hak sahipleri, taban aylık düzenlemesi henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadığı için 3 bin 552 liralık fark ödemesini henüz almadı.

 

Emekli maaş farkı ne zaman yatacak? Bağkur, SGK, Emekli Sandığı emekli maaş farkları ödeme tarihi belli oldu mu?

MEMUR MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Memur maaşları her ayın 15'inde hesaplara yatıyor. Temmuz ayı memur maaşlarının da 15 Temmuz'da ödendi.

14 günlük kısıt maaş farkları, Temmuz ayının son haftasında (20-27 Temmuz haftası) kademeli olarak hesaplara yatırıldı.

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