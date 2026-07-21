En düşük emekli aylığı/maaşı Ocak-Haziran 2026 döneminde 20 bin TL olarak ödendi. Peki, Emekli maaş farkı ne zaman yatacak? SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı 23 bin 522 TL oldu mu?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞ ZAM FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

En düşük emekli maaşı 3 bin 522 TL maaş zam farklarının Ağustos ayı başında hesaplara yatırılması bekleniyor.

KÖK MAAŞ DETAYI KİM NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Çoğu kişi aldığı maaş tutarını 20 bin TL olarak biliyor. Ancak ödenen bu tutar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanıyor. Kişinin aldığı kök maaş tutarı e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor.

17 bin TL kök maaşı olan SSK emeklisi 17,76'lık zam sonrası maaşı 20,0192 TL'ye yükselecek.