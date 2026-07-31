Emekli maaş zammı sonrası nakit promosyonlarda beklenen fırsat! Yapı Kredi’den 30.000 TL’ye varan nakit promosyon!

Emekli promosyonları maaş tutarına göre belirlendiği için maaşlarındaki artış emeklilerin daha yüksek bir promosyon almaya hak kazanmış olabilecekleri anlamına geliyor. Bu nedenle emeklilerin alabilecekleri güncel promosyon tutarını kontrol etmelerinin tam zamanı.

YÜZ BİNLERCE EMEKLİYİ İLGİLENDİRİYOR

30.000 TL’ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanmak oldukça kolay.

Yapı Kredi Mobil’den EMEKLIYEMUJDE kodu ile ilk defa Yapı Kredili olan emekliler, maaşlarını Yapı Kredi’ye taşıyarak 30.000 TL’ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilir.

Güncel Kampanya Detayları ve Koşulları:

• 31 Temmuz 2026 tarihine kadar SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 30.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.

• Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL; 10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL; 20.000 TL’ nin üzerindeyse 15.000 TL promosyon ödenir.

• Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek nakit ödül ödenir.

• Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde asıl bireysel kredi kartları ile (ek kart ve sanal kartlar dahil değildir) toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda, bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL’nin üzerindeyse 5.000 TL ek ödül ödenir.

• Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde ilk defa Yapı Kredi Mobil uygulamasına giriş yapması veya Yapı Kredi Mobil uygulamasını yeniden aktif kullanmaya başlaması* gerekmektedir. Dijital aktiflik ek ödül kriterinin sağlanması durumunda; müşterilere, maaş baremi bağımsız 2000 TL ek nakit ödül ödenir. Ödeme, ek ödül taahhütnamesinin iptal edilmemesi durumunda ilk maaş ödemesini aldığı ayı takip eden ay içerisinde yapılacaktır. (*Aktiflik kriteri; ek ödül taahhütnamesinin imzalanması öncesindeki 90 gün boyunca Yapı Kredi Mobil uygulamasına giriş yapmayan müşterinin, tekrar uygulamayı kullanmaya başlamasıdır.) Dijital aktiflik kampanyasından ek ödül taahhüdü veren ve ödülden faydalanan müşteriler, taahhütlerini iptal edip tekrar taahhüt vermeleri durumunda kampanyadan faydalanamazlar.

• Yapı Kredi Mobil uygulamamız üzerinden Yapı Kredi müşterisi olunması halinde harcama koşulu olmaksızın ay sonunda kredi kartlarına +3.000 TL ek nakit ödül sunulmaktadır. “Yapı Kredi Mobil Müşteri Olma” adımında bulunan kampanya kodu alanına EMEKLIYEMUJDE referans kodu girilerek Yapı Kredi müşterisi olunması halinde harcama koşulu olmaksızın kredi kartına 3.000 TL ek nakit ödül yüklemesi yapılacaktır. Ödeme müşteri olunan ayı takip eden ay içerisinde yapılacaktır. Kampanya kapsamında ödüllendirme müşterinin aktif kredi kartına yapılacaktır. Aktif kredi kartı olmayan müşteriler kampanyadan faydalanamazlar. Yapı Kredi Mobil üzerinden Yapı Kredi müşterisi olunduktan sonra bireysel kredi kartı başvurusunda bulunan müşterilerin aynı ay içerisinde kartının kullanıma açılması durumunda kampanyadan yararlanabilecektir. Bir müşteri kampanyadan yalnızca bir kez yararlanabilir. Kampanya, bankanın başka indirim ve kampanyaları ile birleştirilemez. Kullanıcıların, Yapı Kredi müşteri olma adımında bulunan referans kodu alanına EMEKLIYEMUJDE olarak girmeleri gerekmektedir. Kampanya kodu girilmeden müşteri olan kişiler kampanyadan faydalanamazlar.

• 30.000 TL'ye varan promosyon kampanyası kapsamında promosyon/ek nakit ödül başvurusu işlemleri Yapı Kredi Mobil, Yapı Kredi Bireysel Internet Şubesi, Müşteri İletişim Merkezi ve şubelerimiz aracılığı ile yapılabilir.

• Fatura kredi kartı ve dijital aktiflik kampanyasından hak edilen ödüller, müşterinin emekli maaş hesabına yatırılacaktır.

• Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) birden fazla gelir/aylık ödemesi alınıyor olması durumunda ödenecek promosyon/ek nakit ödül tutarı, koşulların sağlandığı tarih itibarıyla, Banka aracılığı ile yatan en son gelir/aylık tutarının toplamı dikkate alınarak hesaplanır ve tek bir promosyon/ek nakit ödül ödemesi yapılır.

• Nakit promosyon ödemesi üç yıl için peşin olarak yapılır ve üç yıllık taahhüt süresinin başlangıcı olarak promosyonun hesaba yatırıldığı tarih esas alınır.

• Nakit promosyon/ek nakit ödül ödemesi yapıldıktan sonra üç yıllık taahhüt süresi içerisinde gelir/aylığın artması halinde ilave promosyon/ek nakit ödül verilmez.

• Nakit promosyonun/ek nakit ödülün ödendiği tarihten itibaren üç yıl içerisinde; herhangi bir sebeple gelir/aylığın farklı kuruma taşınması ya da SGK tarafından gelir/aylık ödemesinin kesilmesi durumunda Bankanın yazılı bildirim yapmasına gerek kalmaksızın ödenen toplam promosyon/ek nakit ödül tutarı şartın bozulduğu tarih esas alınmak suretiyle taahhüdün kalan süresi dikkate alınarak kıstelyevm esasa göre geri alınır.

• Promosyon yenileme işlemlerinizde, maaş bilgileriniz incelenip, promosyon hesaplamanız yapıldıktan sonra SGK emekli maaşı promosyonunuz istisnai durumlar haricinde 3 iş günü içerisinde hesabınıza yatırılacaktır.

• Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. kampanyayı dilediği zaman durdurma ve/veya kampanya koşullarını değiştirme yetkisine sahiptir.

Mobilden hemen Yapı Kredi müşterisi olup emekli maaşını taşımak için Yapı Kredi Mobil’i telefonunuza indirerek müşteri olma adımlarını tamamlayabilirsiniz.

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