Emekli maaşı ile yaşamaya çalışan milyonlarca yurttaş isyan etti: 'Geçinemiyoruz'

12 Aralık 2022 Pazartesi, 04:00

Ekonomik kriz nedeniyle geçinmenin mümkün olmadığını anlatan emekli yurttaşlar, çareyi sadece temel yaşam ürünlerini almakta bulduğunu söylüyor.

Fatih’teki bir semt pazarında yurttaşlara “Geçinebiliyor musunuz” diye soran Cumhuriyet, “Geçinmek artık mümkün değil, tane hesabıyla alıyoruz” yanıtını aldı.

Esnaf ise zararda olduğunu söylüyor. 56 yaşındaki işçi emeklisi Gül Hür, “Ekonomi tamamen bitti. 3 bin 915 lira emekli maaşı alıyorum, kredi borçlarım da var. Geçinmek artık mümkün değil. Hiçbir şeye elimizi uzatamıyoruz. Bir gün biraz peynir alıyorsak 10 gün sonra biraz zeytin alıyoruz. Yeni ayakkabılar, giysiler alayım demek artık hayal oldu” diye konuştu. Hür, tek yaşadığı halde market alışverişlerinde zorlanığını belirterek, “Daha önce kışın iki kilo portakalı, iki kilo elmayı bir kerede alırken şimdi tane hesabıyla alıyorum” diye konuştu.

HER HAFTA ZAM

75 yaşındaki emekli Leman Atgın, fiyatların özellikle emekliler için ulaşılamaz olduğunu vurguladı. Atgın, “Pazara alışveriş yapmaya geldim ancak bir şey alamadan gidiyorum. Geçen hafta aldığımız ürünlere bu hafta yine zam gelmiş. Zeytinin kilosu 120 liraydı, 250 gram zeytin alabildim. Patatesin kilosu neredeyse 10 lira, artık tane hesabıyla alıyoruz. 4 bin lira emekli maaşı alıyorum ama zaten bin küsür lira elektrik parası geldi. Ne yapacağız bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

10 yıldır pazarcılık yapan 61 yaşındaki emekli Güler Aral, mutfak masrafına ek gelir olması için pazarcılık yaptığını belirtti. Aral, “Öğlen saati oldu hâlâ satış yapamadım. Bazı günler hiç siftah yapamadan eve döndüğüm oluyor. Pazarda en ucuz eşofmanı ben satıyorum ama insanların cebinde parası yok” diye konuştu.

"PAHALI DİYE ALMIYOR"

25 senedir oyuncakçı dükkânı işleten 61 yaşındaki emekli Fahriye Kaplan, zararda olduğunu ve harcamalara yetişemediğini belirtti. Kaplan, “İş yok. Cebimizden ürünler alıyoruz ve satılmasını bekliyoruz. Gelen müşteriler bakıyor ve çok pahalı diyerek çıkıyorlar” diye konuştu. Kaplan, yalnız yaşadığını ve daha önce birçok şeyi yedek alabilirken şimdi dolabını zor doldurduğunu vurguladı. Kaplan, “Yalnızca gıda ihtiyaçlarıma öncelik veriyorum. Dükkân için kredi çektim” diye konuştu.

"KRİZİ BİZ YARATMADIK"

Emekli maaşlarının yetersiz olduğunu belirten Birleşik Emekliler Sendikası, yazılı bir açıklama yayımladı. Artan enflasyona dikkat çekilen açıklamada, “Enflasyonu ve krizi biz emekliler yaratmadık faturasını biz emekliler ödemeyeceğiz. Emekliler enflasyonun zirve yaptığı bu süreçte en temel yurttaşlık hakkı olan beslenme, barınma ve sağlık ihtiyaçlarını karşılayamamaktadır. Emekli maaş artışlarında TÜİK verileri değil çarşı, pazar enflasyonu baz alınsın” ifadeleri yer aldı.