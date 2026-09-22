Emekli maaşı nasıl artırılır? SGK uzmanı tüm ayrıntıları açıkladı

Milyonlarca çalışan için emeklilikte alınacak aylığın nasıl hesaplanacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Çalışma hayatında ödenen primlerin yanı sıra SGK kayıtlarında görünen prime esas kazanç tutarı da emeklilik hesabında önemli bir unsur olarak öne çıkıyor.

SGK uzmanı İsa Karakaş, emekli aylığıyla ilgili değerlendirmesinde çalışanların bordrolarını ve SGK kayıtlarını düzenli takip etmesi gerektiğini belirtti. Karakaş’a göre özellikle asgari ücret veya daha düşük kazanç üzerinden yapılan bildirimler, uzun vadede emekli aylığı hesabını etkileyebiliyor.

Çalışanın SGK’ye bildirilen prime esas kazancı, sosyal güvenlik sistemi içerisinde emeklilik hesabında dikkate alınan unsurlardan biri olarak öne çıkıyor. Bu nedenle gerçek kazançların mevzuata uygun şekilde bildirilmesi önem taşıyor.

DÜŞÜK KAZANÇTAN BİLDİRİM EMEKLİ AYLIĞINI ETKİLEYEBİLİYOR Karakaş, düşük matrah üzerinden geçen çalışma dönemlerinin emeklilikte alınacak aylık bakımından dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini ifade ediyor. Özellikle uzun yıllar boyunca düşük kazanç üzerinden bildirim yapılmasının emeklilik hesabını etkileyebileceğine işaret ediyor.

Çalışanların yalnızca temel ücretlerini değil, mevzuat kapsamında prime tabi olan diğer kazançlarını da kontrol etmesi gerekiyor. Fazla çalışma ücretleri, primler, ikramiyeler ve ulusal bayram ve genel tatil günlerine ilişkin bazı ödemeler, şartlarına göre SGK bildirimlerinde dikkate alınabiliyor.

Bu nedenle bordroda yer alan kalemlerin incelenmesi ve SGK’ye bildirilen kazançlarla karşılaştırılması önem kazanıyor. Çalışan, düzenli olarak yaptığı fazla mesainin ücretinin bordrosuna doğru şekilde yansıtılıp yansıtılmadığını kontrol edebiliyor.

FAZLA MESAİ ÜCRETİ NASIL HESAPLANIYOR? İş Kanunu kapsamında genel olarak haftalık 45 saati aşan çalışmalar fazla çalışma olarak değerlendiriliyor. Fazla çalışma karşılığında saatlik normal ücretin yüzde 50 artırılması esas alınıyor.

Örneğin saatlik normal ücreti 500 TL olan bir çalışanın 3 saat fazla çalışma yaptığını varsayalım. Bu durumda saatlik fazla çalışma karşılığı 750 TL olacak ve 3 saat için toplam brüt tutar 2 bin 250 TL olarak hesaplanacak.

Ancak fazla çalışma ve diğer ödemelerin SGK matrahına nasıl yansıyacağı, ödemenin niteliğine ve yürürlükteki sosyal güvenlik mevzuatına göre değerlendirilmelidir.

BORDROLAR HER AY KONTROL EDİLMELİ Uzman değerlendirmelerinde çalışanların ücret bordrolarını her ay incelemesinin önemine dikkat çekiliyor. Bordroda fazla mesai, prim ve diğer ödemelerin doğru gösterilip gösterilmediğinin kontrol edilmesi, olası uyuşmazlıklarda önem taşıyabiliyor.

Özellikle imzalanan bordroların içeriğinin dikkatle incelenmesi gerekiyor. Çalışan, bordroda kendi hesabına göre bir eksiklik olduğunu düşünüyorsa ilgili mevzuat ve somut durum çerçevesinde profesyonel hukuki destek veya resmî kurumlardan bilgi alabiliyor.

EMEKLİLİK HESABI ÇALIŞMA HAYATINDA BAŞLIYOR Emeklilik planlaması yalnızca emeklilik yaşına gelindiğinde yapılacak bir işlem olarak görülmüyor. Çalışma hayatı boyunca SGK’ye bildirilen kazançların düzenli takip edilmesi, sigortalının kayıtlarını kontrol etmesine yardımcı oluyor.