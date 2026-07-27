Temmuz ayı maaş artışlarının ardından oluşan zam farklarının ödeme takvimi emekliler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Emekli maaşı zam farkı ödemeleri yattı mı? SSK, Bağ-Kur emekli maaş zam farkları hangi tarihte hesaplara yatırılacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKLARI NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği haber geldi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için oluşan 3.552 TL'lik maaş zam farkı ödemelerinin Ağustos ayı ilk haftası içerisinde hesaplara yatırılacağı netlik kazandı.

TEMMUZ 2026 EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

4A SSK emeklileri için ödeme tarihleri şöyle:

Tahsis numarası sonu

9: 17 Temmuz

7: 18 Temmuz

5: 19 Temmuz

3: 20 Temmuz

1: 21 Temmuz

8: 22 Temmuz

6: 23 Temmuz

4: 24 Temmuz

2: 25 Temmuz

0: 26 Temmuz

Bağ-Kur (4B) emeklilerinin zamlı maaş ödemeleri ise 25-28 Temmuz tarihleri arasında hesaplara yatırılacak.