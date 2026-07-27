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Emekli maaşı zam farkı ödemeleri yattı mı? SSK, Bağ-Kur emekli maaş zam farkları hangi tarihte hesaplara yatırılacak?

Emekli maaşı zam farkı ödemeleri yattı mı? SSK, Bağ-Kur emekli maaş zam farkları hangi tarihte hesaplara yatırılacak?

27.07.2026 09:23:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Emekli maaşı zam farkı ödemeleri yattı mı? SSK, Bağ-Kur emekli maaş zam farkları hangi tarihte hesaplara yatırılacak?

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü Temmuz ayı zam farkı ödemelerine çevrildi. En düşük emekli maaşının artırılmasına ilişkin düzenlemenin ardından "Emekli maaşı zam farkı ödemeleri yattı mı, ne zaman hesaplara yatırılacak?" sorusu gündemdeki yerini koruyor.
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Temmuz ayı maaş artışlarının ardından oluşan zam farklarının ödeme takvimi emekliler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Emekli maaşı zam farkı ödemeleri yattı mı? SSK, Bağ-Kur emekli maaş zam farkları hangi tarihte hesaplara yatırılacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ZAM FARKLARI NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği haber geldi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için oluşan 3.552 TL'lik maaş zam farkı ödemelerinin Ağustos ayı ilk haftası içerisinde hesaplara yatırılacağı netlik kazandı.

TEMMUZ 2026 EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

4A SSK emeklileri için ödeme tarihleri şöyle:

Tahsis numarası sonu

  • 9: 17 Temmuz
  • 7: 18 Temmuz
  • 5: 19 Temmuz
  • 3: 20 Temmuz
  • 1: 21 Temmuz
  • 8: 22 Temmuz
  • 6: 23 Temmuz
  • 4: 24 Temmuz
  • 2: 25 Temmuz
  • 0: 26 Temmuz

Bağ-Kur (4B) emeklilerinin zamlı maaş ödemeleri ise 25-28 Temmuz tarihleri arasında hesaplara yatırılacak.

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