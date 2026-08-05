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Emekli maaşı zam farkları yatıyor: İşte Ocak 2027 zammı için masadaki 3 farklı senaryo
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Emekli maaşı zam farkları yatıyor: İşte Ocak 2027 zammı için masadaki 3 farklı senaryo

5.08.2026 10:20:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Emekli maaşı zam farkları yatıyor: İşte Ocak 2027 zammı için masadaki 3 farklı senaryo

Milyonlarca memur ve emekli için temmuz ayı zam dönemi geride kalırken, gözler en düşük emekli aylığı fark ödemeleri ile Ocak 2027'de yapılacak maaş artışına çevrildi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), maaşları 23 bin 552 TL'ye tamamlanacak emeklilerin fark ödemeleri için 7 Ağustos tarihini işaret etti. Öte yandan temmuz ayı enflasyon verisinin belli olmasıyla birlikte, milyonlarca yurttaşın Ocak 2027'de alacağı muhtemel zam oranları ve yeni maaş tabloları da netleşmeye başladı.

Emekli maaşı zam farkları yatıyor: İşte Ocak 2027 zammı için masadaki 3 farklı senaryo

Kamu görevlileri ile 4C kapsamındaki memur emeklileri, temmuz ayında yüzde 6,09 enflasyon farkıyla birlikte toplam yüzde 13,52 oranında zam aldı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışı ise enflasyon verileri doğrultusunda yüzde 17,76 olarak uygulandı. Zam sürecinin tamamlanmasının ardından tüm dikkatler, yasal düzenlemeyle artırılan taban aylıkların fark ödemelerine odaklandı.

Emekli maaşı zam farkları yatıyor: İşte Ocak 2027 zammı için masadaki 3 farklı senaryo

Aynı zamanda Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı temmuz ayı enflasyon rakamları, bir sonraki zam dönemi olan Ocak 2027 için ilk işaret fişeğini yaktı. Uzmanlar, açıklanan enflasyon verileri ve merkez bankası tahminleri ışığında emeklileri bekleyen 3 farklı senaryoyu masaya yatırdı.

Emekli maaşı zam farkları yatıyor: İşte Ocak 2027 zammı için masadaki 3 farklı senaryo

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI ZAM FARKLARI 7 AĞUSTOS'TA HESAPLARDA

En düşük emekli aylığının 2026 yılı temmuz ödeme döneminden itibaren yasal düzenlemeyle 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesinin ardından, eksik yatan tutarlar için tarih netleşti.

Emekli maaşı zam farkları yatıyor: İşte Ocak 2027 zammı için masadaki 3 farklı senaryo

SGK tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, hak sahiplerine yapılacak aylık fark ödemeleri 7 Ağustos 2026 tarihinde hesaplara yatırılacak. Emekli yurttaşlar, fark tutarlarını maaş aldıkları banka hesaplarından doğrudan çekebilecek.

Emekli maaşı zam farkları yatıyor: İşte Ocak 2027 zammı için masadaki 3 farklı senaryo

Ek ödeme dahil kök aylığı 23 bin 552 TL'nin altında kalan emeklilerin maaşları, Hazine desteğiyle bu seviyeye tamamlanacak. Bu kapsamda hak sahiplerine en fazla 3 bin 552 TL'ye kadar fark ödemesi gerçekleştirilecek. Yapılan bu artışın merkezi bütçeye yıllık maliyetinin ise yaklaşık 79 milyar TL seviyesinde olması bekleniyor.

Emekli maaşı zam farkları yatıyor: İşte Ocak 2027 zammı için masadaki 3 farklı senaryo

OCAK 2027 ZAMMI İÇİN İLK VERİ GELDİ: TEMMUZ ENFLASYONU YÜZDE 1,78

Maaş farklarının yatırılmasının yanı sıra, emekliler şimdiden altı ay sonraki gelir tablosunu araştırmaya başladı. TÜİK'in açıkladığı son verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuz ayında aylık bazda yüzde 1,78 oranında artış gösterdi.

Emekli maaşı zam farkları yatıyor: İşte Ocak 2027 zammı için masadaki 3 farklı senaryo

Bu rakam, son altı yılın en düşük temmuz ayı enflasyonu olarak kayıtlara geçerken; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 döneminde alacağı maaş zammına esas olacak ilk enflasyon verisi de böylece netleşmiş oldu. Temmuz ayı verisiyle birlikte, maaşları belirleyecek olan altı aylık zam maratonu resmen başladı.

Emekli maaşı zam farkları yatıyor: İşte Ocak 2027 zammı için masadaki 3 farklı senaryo

OCAK ZAMMI İÇİN MASADAKİ 3 FARKLI SENARYO VE YENİ MAAŞLAR

Ocak 2027'de uygulanacak maaş artışına ilişkin beklentiler; Merkez Bankası, piyasa katılımcıları ve finans kurumlarının yıl sonu tahminlerine göre üç farklı senaryoda şekilleniyor.

Emekli maaşı zam farkları yatıyor: İşte Ocak 2027 zammı için masadaki 3 farklı senaryo

Mevcut tahminlere göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 zammının yüzde 7 ile yüzde 10,67 arasında gerçekleşmesi öngörülüyor. Güncel enflasyon beklentilerine göre 23 bin 552 TL olan taban aylığın ulaşacağı seviyeler şu şekilde hesaplanıyor:

Emekli maaşı zam farkları yatıyor: İşte Ocak 2027 zammı için masadaki 3 farklı senaryo

1. SENARYO: TCMB Yıl Sonu Beklentisi (Yüzde 26)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yüzde 26'lık yıl sonu enflasyon hedefini tutturması halinde ortaya çıkacak tablo:

Beklenen Zam Oranı: Yüzde 7

Tahmini En Düşük Maaş: 25.201 TL

 

Emekli maaşı zam farkları yatıyor: İşte Ocak 2027 zammı için masadaki 3 farklı senaryo

2. SENARYO: TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi (Yüzde 29,21)

TCMB'nin açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan yüzde 29,21'lik yıl sonu enflasyon beklentisinin gerçekleşmesi durumunda ortaya çıkacak tablo:

Beklenen Zam Oranı: Yüzde 9,72

Tahmini En Düşük Maaş: 25.841 TL

Emekli maaşı zam farkları yatıyor: İşte Ocak 2027 zammı için masadaki 3 farklı senaryo

3. SENARYO: FKB ve İstanbul Üniversitesi Tahmini (Yüzde 30,32)

Finansal Kurumlar Birliği (FKB) ile İstanbul Üniversitesi tarafından hazırlanan Ekonomik Görünüm Endeksi'ndeki yüzde 30,32'lik yıl sonu enflasyon tahmininin gerçekleşmesi halinde ortaya çıkacak tablo:

Beklenen Zam Oranı: Yüzde 10,67

Tahmini En Düşük Maaş: 26.065 TL

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