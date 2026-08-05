Emekli maaşı zam farkları yatıyor: İşte Ocak 2027 zammı için masadaki 3 farklı senaryo

Kamu görevlileri ile 4C kapsamındaki memur emeklileri, temmuz ayında yüzde 6,09 enflasyon farkıyla birlikte toplam yüzde 13,52 oranında zam aldı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışı ise enflasyon verileri doğrultusunda yüzde 17,76 olarak uygulandı. Zam sürecinin tamamlanmasının ardından tüm dikkatler, yasal düzenlemeyle artırılan taban aylıkların fark ödemelerine odaklandı.

Aynı zamanda Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı temmuz ayı enflasyon rakamları, bir sonraki zam dönemi olan Ocak 2027 için ilk işaret fişeğini yaktı. Uzmanlar, açıklanan enflasyon verileri ve merkez bankası tahminleri ışığında emeklileri bekleyen 3 farklı senaryoyu masaya yatırdı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI ZAM FARKLARI 7 AĞUSTOS'TA HESAPLARDA En düşük emekli aylığının 2026 yılı temmuz ödeme döneminden itibaren yasal düzenlemeyle 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesinin ardından, eksik yatan tutarlar için tarih netleşti.

SGK tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, hak sahiplerine yapılacak aylık fark ödemeleri 7 Ağustos 2026 tarihinde hesaplara yatırılacak. Emekli yurttaşlar, fark tutarlarını maaş aldıkları banka hesaplarından doğrudan çekebilecek.

Ek ödeme dahil kök aylığı 23 bin 552 TL'nin altında kalan emeklilerin maaşları, Hazine desteğiyle bu seviyeye tamamlanacak. Bu kapsamda hak sahiplerine en fazla 3 bin 552 TL'ye kadar fark ödemesi gerçekleştirilecek. Yapılan bu artışın merkezi bütçeye yıllık maliyetinin ise yaklaşık 79 milyar TL seviyesinde olması bekleniyor.

OCAK 2027 ZAMMI İÇİN İLK VERİ GELDİ: TEMMUZ ENFLASYONU YÜZDE 1,78 Maaş farklarının yatırılmasının yanı sıra, emekliler şimdiden altı ay sonraki gelir tablosunu araştırmaya başladı. TÜİK'in açıkladığı son verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuz ayında aylık bazda yüzde 1,78 oranında artış gösterdi.

Bu rakam, son altı yılın en düşük temmuz ayı enflasyonu olarak kayıtlara geçerken; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 döneminde alacağı maaş zammına esas olacak ilk enflasyon verisi de böylece netleşmiş oldu. Temmuz ayı verisiyle birlikte, maaşları belirleyecek olan altı aylık zam maratonu resmen başladı.

OCAK ZAMMI İÇİN MASADAKİ 3 FARKLI SENARYO VE YENİ MAAŞLAR Ocak 2027'de uygulanacak maaş artışına ilişkin beklentiler; Merkez Bankası, piyasa katılımcıları ve finans kurumlarının yıl sonu tahminlerine göre üç farklı senaryoda şekilleniyor.

Mevcut tahminlere göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027 zammının yüzde 7 ile yüzde 10,67 arasında gerçekleşmesi öngörülüyor. Güncel enflasyon beklentilerine göre 23 bin 552 TL olan taban aylığın ulaşacağı seviyeler şu şekilde hesaplanıyor:

1. SENARYO: TCMB Yıl Sonu Beklentisi (Yüzde 26) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yüzde 26'lık yıl sonu enflasyon hedefini tutturması halinde ortaya çıkacak tablo: Beklenen Zam Oranı: Yüzde 7 Tahmini En Düşük Maaş: 25.201 TL

2. SENARYO: TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi (Yüzde 29,21) TCMB'nin açıkladığı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yer alan yüzde 29,21'lik yıl sonu enflasyon beklentisinin gerçekleşmesi durumunda ortaya çıkacak tablo: Beklenen Zam Oranı: Yüzde 9,72 Tahmini En Düşük Maaş: 25.841 TL