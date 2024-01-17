Kök maaş hesaplaması değişti: İşte yeni emekli maaşları...
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca emeklinin merakla beklediği maaş zammını açıkladı. Erdoğan, emekli maaşlarının ek yüzde 5 zamla birlikte Ocak 2024'den itibaren 6 aylık artış oranının yüzde 42,6'ya yükseldiğini belirtirken emekli maaşı alt sınırını da 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıktığını açıkladı. Ek zammın ardından kök maaş hesaplaması da değişti. İşte yeni kök maaş hesaplaması...
Kabine toplantısının ardından kameraların karşısında konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, SSK ve Bağkur emeklileri için beklenen ek zam oranını açıkladı.
Aralık ayı enflasyonu ile emekliye zam oranının yüzde 37,57 olarak netleştiğini anımsatan Erdoğan, yüzde 5 artışla yüzde 42,6'ya yükselttiklerini söyledi.
Erdoğan, temmuz ayında emekli maaşlarının ayrım olmaksızın eşitleneceğini belirtti.
Erdoğan böylece, emekli maaşı alt sınırını 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkardıklarını da duyurdu.
Böylece emekli maaşlarına yapılan zam kök maaşları da etkilemiş oldu. Yurttaşlar ise "Zam sonrası yeni kök maaşlar kaç TL oldu?" sorusuna yanıt arıyor.
SSK VE BAĞ-KURLULARIN KÖK MAAŞI NASIL BULUNUR?
Emekli maaşı hesaplama yapmak isteyen bir vatandaş önce e-Devlet ekranından 'Emekli Aylık Bilgisi' bölümüne giriş yapacak. Ardından emekli maaşı detay kısmına girerek kök maaşını görüntüleyecek.
'Aylık Tutarı' burada kök maaşınızı ifade ediyor. 'Ek ödeme tutarı' ise yüzde 4'lük ek ödemeyi belirtiyor. Hemen altında görünen '5510 Ek 19 Miktarı' da maaşı 10 bin TL'ye tamamlayan ilave ödemeyi ifade ediyor.
Zamlı emekli maaşları hesaplanırken, önce kök maaşa zam oranı uygulanıyor ardından yaklaşık yüzde 4'lük bir ek ödeme ilave ediliyor.
Ekonomim'in derlediği habere göre, refah payı ile yüzde 42,6'lik zam oranı ve en düşük emekli maaşının 10 bin TL olması ile emekli kök maaş tablosu şöyle olacak:
Kök maaş: 7.500,00
Yüzde 37,57: 10.317
Yüzde 42,6: 10.695
Yüzde 4 ek zamlı: 11.122
Kök maaş: 8.000,00
Yüzde 37,57: 11.005
Yüzde 42,6: 11.408
Yüzde 4 ek zamlı: 11.864
Kök maaş: 8.500,00
Yüzde 37,57: 11.693
Yüzde 42,6: 12.121
Yüzde 4 ek zamlı: 12.606
Kök maaş: 10.000,00
Yüzde 37,57: 13.757
Yüzde 42,6: 14.260
Yüzde 4 ek zamlı: 14.830
Kök maaş: 11.000,00
Yüzde 37,57: 15.132
Yüzde 42,6: 15.686
Yüzde 4 ek zamlı: 16.313
Kök maaş: 13.000,00
Yüzde 37,57: 17.884
Yüzde 42,6: 18.538
Yüzde 4 ek zamlı: 19.279
Kök maaş: 15.000,00
Yüzde 37,57: 20.635
Yüzde 42,6: 21.390
Yüzde 4 ek zamlı: 22.246
Kök maaş: 17.000,00
Yüzde 37,57: 23.386
Yüzde 42,6: 24.242
Yüzde 4 ek zamlı: 25.212
Kök maaş: 20.000,00
Yüzde 37,57: 27.514
Yüzde 42,6: 28.520
Yüzde 4 ek zamlı: 29.666
ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
2024 ocak ayı emekli maaşı zammı düzenlemesinin Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası SSK emeklikleri 17 Ocak, Bağ-Kur emeklileri de 25 Ocak'tan itibaren zamlı aylıklarını almaya başlayacak.
MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATIRILACAK?
Ocak ayı zamlı emekli maaşlarının yatırılacağı tarihlerin belli olmasının ardından gözler maaş farklarının ne zaman ödeneceğine çevrildi.
17-28 Ocak tarihleri arasında zamlı maaş alacak emeklilerin maaş farklarının ise aynı tarihler itibarıyla yatırılması bekleniyor.
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