Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşıyanlara 30 bin TL'ye varan nakit promosyon

Yapı Kredi, emekli maaşını bankaya taşıyan SGK emeklilerine yönelik yeni bir nakit promosyon kampanyası başlattı. 31 Ağustos 2026 tarihine kadar emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşıyarak promosyon taahhüdü veren emekliler, maaş tutarına göre belirlenen ana promosyonun yanı sıra çeşitli bankacılık ürün ve hizmetlerine ilişkin koşulları yerine getirerek toplamda 30.000 TL'ye varan nakit promosyon alma imkânı elde ediyor.

Kampanya kapsamında farklı maaş gruplarına göre değişen promosyon tutarlarına ek olarak otomatik fatura ödeme talimatı, kredi kartı harcaması, dijital aktiflik ve mobil kanaldan müşteri olma kriterleri için ilave ödemeler sunuluyor.

Emekli maaşı taşıma işlemleri mevcut Yapı Kredi müşterileri için Yapı Kredi Mobil, Bireysel İnternet Şubesi, Müşteri İletişim Merkezi, şubeler ve e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Yapı Kredi müşterisi olmayanlar ise mobil uygulama üzerinden müşteri olduktan sonra maaş taşıma işlemlerini dijital olarak tamamlayabiliyor. İlk kez emekli olacak kişiler de emeklilik başvurularında maaş bankası olarak Yapı Kredi'yi tercih ederek kampanyadan yararlanabiliyor.

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