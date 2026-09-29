Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? 2027 için yeni senaryolar...

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi, 2027’nin ilk ayında uygulanacak maaş artışını bekliyor. TÜİK’in 5 Ekim’de açıklayacağı eylül ayı TÜFE verisiyle birlikte 6 aylık enflasyon farkının üçüncü verisi de belli olacak.
Temmuz ve ağustos aylarında açıklanan verilerle birlikte emeklilerin alacağı zam oranının yüzde 3,65’lik bölümü şimdiden kesinleşti. Yıl sonu enflasyon tahminlerindeki güncellemeler ise ocak zammına ilişkin farklı senaryolar ortaya koyuyor.
YIL SONU ENFLASYON TAHMİNLERİ GÜNCELLENDİ
Ocak ayında yapılacak zamda yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranı belirleyici olacak. OVP’de 2026 yıl sonu enflasyonu yüzde 28,4 olarak öngörülürken, TCMB tahminini yüzde 28 seviyesine çekti.
TCMB’nin Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,61’e yükselirken, FKB tahminini yüzde 30,39’a güncelledi.
Bu tahminler doğrultusunda 6 aylık enflasyon oranının yüzde 8,70 ile yüzde 10,73 arasında oluşabileceği hesaplanıyor.
EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI İÇİN FARKLI SENARYOLAR
Mevcut durumda 23 bin 552 TL olan en düşük emekli aylığının, tahminlere göre ulaşabileceği seviyeler şöyle:
TCMB’nin yüzde 8,70’lik tahmini: 25 bin 601 TL
OVP’nin yüzde 9,04’lük öngörüsü: 25 bin 681 TL
Piyasa katılımcılarının yüzde 10,06’lık beklentisi: 25 bin 921 TL
FKB’nin yüzde 10,73’lük tahmini: 26 bin 79 TL
FARKLI MAAŞLARDA ZAM SONRASI HESAP
Farklı maaş seviyelerinde bulunan emeklilerin tahmini yeni aylıkları da şöyle hesaplanıyor:
30 bin TL maaş: 32 bin 610 TL - 33 bin 219 TL
35 bin TL maaş: 38 bin 45 TL - 38 bin 756 TL
45 bin TL maaş: 48 bin 915 TL - 49 bin 828 TL
GÖZLER 5 EKİM’DE
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alacağı zam oranının belirlenmesinde yılın ikinci yarısındaki enflasyon verileri etkili olacak. TÜİK’in 5 Ekim’de açıklayacağı eylül ayı TÜFE verisiyle birlikte 6 aylık enflasyon hesabındaki üçüncü veri de ortaya çıkacak.
Kesin zam oranı ise yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon verilerinin tamamlanmasının ardından netleşecek.