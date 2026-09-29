Cumhuriyet Gazetesi Logo
Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? 2027 için yeni senaryolar...
Paylaş

Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? 2027 için yeni senaryolar...

29.09.2026 12:43:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? 2027 için yeni senaryolar...

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 2027 ocak ayında alacağı zam oranı için gözler açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. Yıl sonu enflasyon beklentilerindeki değişimler, emekli aylıklarında yapılacak artışa ilişkin farklı senaryoları gündeme getirdi. Peki, emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? İşte masadaki 4 senaryo...

Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? 2027 için yeni senaryolar...

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi, 2027’nin ilk ayında uygulanacak maaş artışını bekliyor. TÜİK’in 5 Ekim’de açıklayacağı eylül ayı TÜFE verisiyle birlikte 6 aylık enflasyon farkının üçüncü verisi de belli olacak.

Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? 2027 için yeni senaryolar...

Temmuz ve ağustos aylarında açıklanan verilerle birlikte emeklilerin alacağı zam oranının yüzde 3,65’lik bölümü şimdiden kesinleşti. Yıl sonu enflasyon tahminlerindeki güncellemeler ise ocak zammına ilişkin farklı senaryolar ortaya koyuyor.

Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? 2027 için yeni senaryolar...

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNLERİ GÜNCELLENDİ

Ocak ayında yapılacak zamda yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranı belirleyici olacak. OVP’de 2026 yıl sonu enflasyonu yüzde 28,4 olarak öngörülürken, TCMB tahminini yüzde 28 seviyesine çekti.

Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? 2027 için yeni senaryolar...

TCMB’nin Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 29,61’e yükselirken, FKB tahminini yüzde 30,39’a güncelledi.

Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? 2027 için yeni senaryolar...

Bu tahminler doğrultusunda 6 aylık enflasyon oranının yüzde 8,70 ile yüzde 10,73 arasında oluşabileceği hesaplanıyor.

Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? 2027 için yeni senaryolar...

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI İÇİN FARKLI SENARYOLAR

Mevcut durumda 23 bin 552 TL olan en düşük emekli aylığının, tahminlere göre ulaşabileceği seviyeler şöyle:

Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? 2027 için yeni senaryolar...

TCMB’nin yüzde 8,70’lik tahmini: 25 bin 601 TL

OVP’nin yüzde 9,04’lük öngörüsü: 25 bin 681 TL

Piyasa katılımcılarının yüzde 10,06’lık beklentisi: 25 bin 921 TL

FKB’nin yüzde 10,73’lük tahmini: 26 bin 79 TL

Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? 2027 için yeni senaryolar...

FARKLI MAAŞLARDA ZAM SONRASI HESAP

Farklı maaş seviyelerinde bulunan emeklilerin tahmini yeni aylıkları da şöyle hesaplanıyor:

Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? 2027 için yeni senaryolar...

30 bin TL maaş: 32 bin 610 TL - 33 bin 219 TL

35 bin TL maaş: 38 bin 45 TL - 38 bin 756 TL

45 bin TL maaş: 48 bin 915 TL - 49 bin 828 TL

Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? 2027 için yeni senaryolar...

GÖZLER 5 EKİM’DE

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alacağı zam oranının belirlenmesinde yılın ikinci yarısındaki enflasyon verileri etkili olacak. TÜİK’in 5 Ekim’de açıklayacağı eylül ayı TÜFE verisiyle birlikte 6 aylık enflasyon hesabındaki üçüncü veri de ortaya çıkacak.

Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? 2027 için yeni senaryolar...

Kesin zam oranı ise yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon verilerinin tamamlanmasının ardından netleşecek.

İlgili Konular: #zam #Emekli #emekli maaşı #maaş zammı

İlgili Haberler

IMEI kayıt ücretine dev artış yolda: Ünlü ekonomist açıkladı...
IMEI kayıt ücretine dev artış yolda: Ünlü ekonomist açıkladı... 2027’de vergi, harç, ceza ve çeşitli ücretlerde uygulanacak zamlar gündeme geldi. Ekonomist Prof. Dr. Hakkı Hakan Yılmaz’ın hesaplamalarına göre yeniden değerleme oranının yükselmesiyle birlikte emlak ve motorlu taşıt vergilerinden trafik cezalarına kadar birçok kalemde artış bekleniyor.
Emekli promosyonlarında güncel rakamlar belli oldu: İşte bankaların yeni ödeme tablosu
Emekli promosyonlarında güncel rakamlar belli oldu: İşte bankaların yeni ödeme tablosu Emekli maaşı banka promosyon ücretlerinin ne kadar olduğu, yeni emekli olan veya mevcut taahhüt süresi sona eren milyonlarca yurttaş tarafından yakından takip ediliyor. Bankalar müşteri kazanmak amacıyla kampanyalarını peş peşe güncellerken, ek koşullarla birlikte ödenecek tutarlar 37 bin TL sınırına yaklaştı. Finans piyasalarındaki son verilere göre Türkiye Finans, ING, DenizBank, Yapı Kredi, Garanti BBVA, İş Bankası ve Ziraat Bankası'nın güncel promosyon rakamları netleşti.
Borsa İstanbul'da dikkat çeken gelişme: MEGAP paylarında işlemler durduruldu
Borsa İstanbul'da dikkat çeken gelişme: MEGAP paylarında işlemler durduruldu Borsa İstanbul, Mega Polietilen Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin paylarını geçici olarak işleme kapattı. Kararın, şirketin finansal tablolarını son gönderim tarihine kadar KAP’a bildirmemesi nedeniyle alındığı belirtildi.