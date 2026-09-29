Emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? 2027 için yeni senaryolar...

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi, 2027’nin ilk ayında uygulanacak maaş artışını bekliyor. TÜİK’in 5 Ekim’de açıklayacağı eylül ayı TÜFE verisiyle birlikte 6 aylık enflasyon farkının üçüncü verisi de belli olacak.

Temmuz ve ağustos aylarında açıklanan verilerle birlikte emeklilerin alacağı zam oranının yüzde 3,65’lik bölümü şimdiden kesinleşti. Yıl sonu enflasyon tahminlerindeki güncellemeler ise ocak zammına ilişkin farklı senaryolar ortaya koyuyor.

Ocak ayında yapılacak zamda yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranı belirleyici olacak. OVP’de 2026 yıl sonu enflasyonu yüzde 28,4 olarak öngörülürken, TCMB tahminini yüzde 28 seviyesine çekti.

Bu tahminler doğrultusunda 6 aylık enflasyon oranının yüzde 8,70 ile yüzde 10,73 arasında oluşabileceği hesaplanıyor.

Mevcut durumda 23 bin 552 TL olan en düşük emekli aylığının, tahminlere göre ulaşabileceği seviyeler şöyle:

FKB’nin yüzde 10,73’lük tahmini: 26 bin 79 TL

Piyasa katılımcılarının yüzde 10,06’lık beklentisi: 25 bin 921 TL

OVP’nin yüzde 9,04’lük öngörüsü: 25 bin 681 TL

TCMB’nin yüzde 8,70’lik tahmini: 25 bin 601 TL

Farklı maaş seviyelerinde bulunan emeklilerin tahmini yeni aylıkları da şöyle hesaplanıyor:

30 bin TL maaş: 32 bin 610 TL - 33 bin 219 TL

35 bin TL maaş: 38 bin 45 TL - 38 bin 756 TL

45 bin TL maaş: 48 bin 915 TL - 49 bin 828 TL