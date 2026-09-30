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Emekli olmak isteyenler için kritik tarih: 31 Aralık'tan sonra hesap değişecek
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Emekli olmak isteyenler için kritik tarih: 31 Aralık'tan sonra hesap değişecek

30.09.2026 13:16:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Emekli olmak isteyenler için kritik tarih: 31 Aralık'tan sonra hesap değişecek

Emeklilik için eksik prim günlerini borçlanma yoluyla tamamlamak isteyenleri yeni yılda daha yüksek maliyetler bekliyor. 1 Ocak 2027’de yürürlüğe girecek yeni asgari ücret, doğum, askerlik ve yurtdışı borçlanması ile Bağ-Kur ihya ödemelerinin yeniden hesaplanmasına yol açacak.

Emekli olmak isteyenler için kritik tarih: 31 Aralık'tan sonra hesap değişecek

Emeklilik için eksik prim günlerini tamamlamak isteyenlerin ödeyeceği borçlanma tutarlarında 2027 yılında değişiklik olacak. 1 Ocak 2027’de yürürlüğe girecek yeni asgari ücretle birlikte doğum, askerlik ve yurtdışı borçlanması ile Bağ-Kur ihya ödemelerinin tutarları da yeniden hesaplanacak.

Emekli olmak isteyenler için kritik tarih: 31 Aralık'tan sonra hesap değişecek

Mevcut tutarlardan yararlanmak isteyenlerin başvurularını 31 Aralık 2026’ya kadar yapması gerekiyor. Yeni yılda uygulanacak tutarlar ise 2027 asgari ücretinin açıklanmasının ardından kesinleşecek.

Emekli olmak isteyenler için kritik tarih: 31 Aralık'tan sonra hesap değişecek

DOĞUM BORÇLANMASINDA 2 YILLIK MALİYET 253 BİN TL’Yİ AŞIYOR

Kadın sigortalılar, doğum nedeniyle çalışamadıkları süreleri belirli şartlar kapsamında borçlanarak emeklilik primlerine ekletebiliyor. Her çocuk için en fazla 2 yıllık süre borçlanılabiliyor.

Emekli olmak isteyenler için kritik tarih: 31 Aralık'tan sonra hesap değişecek

En düşük doğum borçlanması tutarı, başvuru tarihinde geçerli olan brüt asgari ücretin yüzde 32’si üzerinden hesaplanıyor. 2026 yılında en düşük aylık doğum borçlanması tutarı 10 bin 569,60 TL olarak uygulanıyor.

Emekli olmak isteyenler için kritik tarih: 31 Aralık'tan sonra hesap değişecek

Buna göre 24 aylık doğum borçlanmasının toplam maliyeti 253 bin 670,40 TL’ye ulaşıyor. 2027 yılında asgari ücrette yapılacak artışla birlikte bu tutarın da yükselmesi bekleniyor.

Emekli olmak isteyenler için kritik tarih: 31 Aralık'tan sonra hesap değişecek

ASKERLİK VE YURTDIŞI BORÇLANMASI DA ZAMLANACAK

Askerlik ve yurtdışı borçlanmasında ödenecek tutarlar da brüt asgari ücret üzerinden belirleniyor. Bu borçlanmalarda başvuru tarihindeki brüt asgari ücretin yüzde 45’i esas alınıyor.

Emekli olmak isteyenler için kritik tarih: 31 Aralık'tan sonra hesap değişecek

2026 yılı itibarıyla en düşük günlük borçlanma tutarı 495,45 TL, aylık tutar ise 14 bin 863,50 TL seviyesinde bulunuyor.

Emekli olmak isteyenler için kritik tarih: 31 Aralık'tan sonra hesap değişecek

18 aylık askerlik borçlanması yapmak isteyen bir kişinin mevcut tarifeye göre ödemesi gereken toplam tutar 267 bin 543 TL olarak hesaplanıyor. Yeni yılda asgari ücretin yükselmesiyle birlikte askerlik ve yurtdışı borçlanmasının maliyeti de artacak.

Emekli olmak isteyenler için kritik tarih: 31 Aralık'tan sonra hesap değişecek

72 BİN TL’LİK FARK GÜNDEMDE

Asgari ücrette beklenen artış, emeklilik için borçlanma yapmayı planlayanların ödeyeceği tutarı doğrudan etkileyecek. Özellikle uzun süreli borçlanmalarda yeni tarifeyle birlikte toplam maliyetin önemli ölçüde yükselmesi bekleniyor.

Emekli olmak isteyenler için kritik tarih: 31 Aralık'tan sonra hesap değişecek

Gündeme gelen hesaplamalarda, yıl sonundan sonra başvuru yapanların yaklaşık 72 bin TL daha fazla ödeme yapmak zorunda kalabileceği belirtiliyor. Ancak 2027 yılına ilişkin kesin borçlanma tutarları, yeni asgari ücretin açıklanmasıyla netleşecek.

Emekli olmak isteyenler için kritik tarih: 31 Aralık'tan sonra hesap değişecek

MEVCUT TARİFEDEN YARARLANMAK İÇİN SON TARİH 31 ARALIK

Borçlanma maliyetlerindeki artıştan etkilenmek istemeyenlerin başvurularını 31 Aralık 2026 tarihine kadar yapması gerekiyor. Başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Emekli olmak isteyenler için kritik tarih: 31 Aralık'tan sonra hesap değişecek

Başvuru sonrasında ödeme süresi ise borçlanmanın türüne göre değişiyor. Doğum ve askerlik borçlanmalarında hesaplanan tutarın tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde ödenmesi gerekiyor.

Emekli olmak isteyenler için kritik tarih: 31 Aralık'tan sonra hesap değişecek

Bağ-Kur ihyası ve yurtdışı borçlanmasında ise tebliğ tarihinden itibaren 3 aylık ödeme süresi bulunuyor.

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