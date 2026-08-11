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Emekli promosyonlarında Ağustos 2026 rakamları belli oldu: İşte banka banka güncel ödeme listesi
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Emekli promosyonlarında Ağustos 2026 rakamları belli oldu: İşte banka banka güncel ödeme listesi

11.08.2026 10:46:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Emekli promosyonlarında Ağustos 2026 rakamları belli oldu: İşte banka banka güncel ödeme listesi

2026 yılı Ağustos ayı itibarıyla milyonlarca emeklinin gözü kulağı, bankaların güncellediği promosyon kampanyalarına çevrildi. Bankacılık sektöründe müşteri kazanma rekabeti hız kesmeden devam ederken, maaşını farklı bir bankaya taşıyan veya mevcut taahhüdünü yenileyen yurttaşlara sunulan nakit ödemeler, ek avantajlarla birlikte 35 bin TL seviyelerine kadar ulaştı. Finans piyasalarındaki son verilere göre Şekerbank, ING, Türkiye Finans, VakıfBank, Garanti BBVA, Akbank ve kamu bankalarının güncel promosyon tablosu netleşti.

Emekli promosyonlarında Ağustos 2026 rakamları belli oldu: İşte banka banka güncel ödeme listesi

Türkiye'de emekli maaşı alan yurttaşlar, bütçelerine ek gelir sağlamak amacıyla bankaların sunduğu güncel promosyon tekliflerini yakından takip ediyor.

Emekli promosyonlarında Ağustos 2026 rakamları belli oldu: İşte banka banka güncel ödeme listesi

Emekli maaşını 3 yıl boyunca aynı bankadan alma taahhüdü veren müşteriler için uygulanan kampanyalar, Ağustos ayı itibarıyla yeniden şekillendi.

Emekli promosyonlarında Ağustos 2026 rakamları belli oldu: İşte banka banka güncel ödeme listesi

Özellikle bankaların "temel ödeme" ve "ek koşullu avantaj" ayrımına dikkat etmek büyük önem taşıyor. Yurttaşların kendileri için en uygun seçeneği şeffaf bir şekilde değerlendirebilmesi adına, bankaların Ağustos 2026 döneminde sunduğu maksimum ödeme tutarları ve koşulları en düşükten en yükseğe doğru listelendi.

Emekli promosyonlarında Ağustos 2026 rakamları belli oldu: İşte banka banka güncel ödeme listesi

ANA PROMOSYON İLE EK KOŞUL AYRIMINA DİKKAT

Banka duyurularında ve reklamlarda öne çıkarılan "en yüksek" promosyon tutarları, genellikle doğrudan hesaba yatan koşulsuz parayı ifade etmiyor.

Emekli promosyonlarında Ağustos 2026 rakamları belli oldu: İşte banka banka güncel ödeme listesi

Birçok kurum, SGK protokolüyle belirlenen temel nakit promosyonunun üzerine; otomatik fatura talimatı verme, kredi kartı ile belirli bir miktar harcama yapma veya yeni emekli müşteri davet etme gibi şartlar koyarak toplam ödül tutarını yükseltiyor.

Emekli promosyonlarında Ağustos 2026 rakamları belli oldu: İşte banka banka güncel ödeme listesi

Promosyon anlaşması imzalanmadan önce şartsız verilen net nakit tutar ile yalnızca ek koşullara bağlı olan ödemelerin iyi incelenmesi gerekiyor.

Emekli promosyonlarında Ağustos 2026 rakamları belli oldu: İşte banka banka güncel ödeme listesi

BANKA BANKA AĞUSTOS 2026 EMEKLİ PROMOSYONLARI LİSTESİ

Maaşını taşıyan veya taahhüdünü yenileyen emekliler için bankaların güncel promosyon kampanyaları ve ek ödeme koşulları şu şekilde:

Emekli promosyonlarında Ağustos 2026 rakamları belli oldu: İşte banka banka güncel ödeme listesi

ZİRAAT BANKASI

Toplam Kazanım: 12.000 TL'ye kadar.

Ana Promosyon: 3 yıllık taahhüt karşılığında 0-9.999 TL arasına 5.000 TL, 10.000-14.999 TL arasına 8.000 TL, 15.000-19.999 TL arasına 10.000 TL ve 20.000 TL üzeri maaşlara 12.000 TL koşulsuz nakit ödeme yapılıyor.

Emekli promosyonlarında Ağustos 2026 rakamları belli oldu: İşte banka banka güncel ödeme listesi

HALKBANK

Toplam Kazanım: 12.000 TL'ye kadar.

Ana Promosyon: 10.000-14.999 TL arasına 8.000 TL, 15.000-19.999 TL arasına 10.000 TL ve 20.000 TL üzeri maaşlara 12.000 TL ödeniyor. (Ölüm aylığı alıp maaşı 10.000 TL'nin altında olanlara 5.000 TL promosyon veriliyor.)

Emekli promosyonlarında Ağustos 2026 rakamları belli oldu: İşte banka banka güncel ödeme listesi

KUVEYT TÜRK

Toplam Kazanım: 14.000 TL'ye kadar.

Ana Promosyon: Maaş tutarına göre 10.000 TL altındaki aylıklara 7.000 TL, 20.000 TL ve üzerindeki aylıklara ise 14.000 TL'ye kadar ödeme yapılıyor.

Ek Avantajlar: Ücretsiz dijital para transferi, aidatsız kart ve kredi kartı kullanımı ile yeni fatura talimatlarına ek promosyonlar sunuluyor.

Emekli promosyonlarında Ağustos 2026 rakamları belli oldu: İşte banka banka güncel ödeme listesi

AKBANK

Toplam Kazanım: 15.000 TL'ye kadar.

Ana Promosyon: 0-9.999 TL arasına 6.250 TL, 10.000-14.999 TL arasına 10.000 TL, 15.000-19.999 TL arasına 12.500 TL ve 20.000 TL üzeri maaşlara 15.000 TL net promosyon ödemesi gerçekleştiriliyor.

Emekli promosyonlarında Ağustos 2026 rakamları belli oldu: İşte banka banka güncel ödeme listesi

QNB

Toplam Kazanım: 20.000 TL'ye kadar.

Ana Promosyon: Maaş dilimlerine göre 0-9.999 TL arasına 8.500 TL ödenirken, bu rakam 20.000 TL ve üzeri maaşlarda 20.000 TL'ye ulaşıyor.

Ek Avantajlar: Ücretsiz EFT/havale, belirli ATM'lerde ücretsiz işlem ve öncelikli şube hizmeti sağlanıyor.

Emekli promosyonlarında Ağustos 2026 rakamları belli oldu: İşte banka banka güncel ödeme listesi

GARANTİ BBVA

Toplam Kazanım: 25.000 TL'ye kadar.

Ana Promosyon: Maaşını bankaya taşıyanlara koşulsuz 15.000 TL'ye varan temel nakit promosyon ödeniyor.

Ek Avantajlar: Bonus Kart veya Paracard harcamaları, Avans Hesap kullanımı ve yeni sigorta poliçesi gibi şartların sağlanmasıyla ödül miktarı 25.000 TL'ye yükseliyor.

Emekli promosyonlarında Ağustos 2026 rakamları belli oldu: İşte banka banka güncel ödeme listesi

VAKIFBANK

Toplam Kazanım: 30.000 TL'ye kadar.

Ana Promosyon: Maaş tutarına göre 12.000 TL'ye varan temel nakit promosyon veriliyor.

Ek Avantajlar: VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile her ay en az 1.000 TL'lik alışveriş yapan emeklilere 9 ay boyunca toplam 18.000 TL'ye varan ek ödeme yansıtılıyor.

Emekli promosyonlarında Ağustos 2026 rakamları belli oldu: İşte banka banka güncel ödeme listesi

DENİZBANK

Toplam Kazanım: 30.000 TL'ye kadar.

Ana Promosyon: Emekli maaşını taşıyanlara 12.000 TL'ye kadar temel nakit promosyon sunuluyor.

Ek Avantajlar: Yeni hesap açılışı, KMH kullanımı, 2 otomatik fatura talimatı ve aktif kredi kartı kullanımı şartlarıyla toplam kazanç 30.000 TL'ye çıkıyor.

Emekli promosyonlarında Ağustos 2026 rakamları belli oldu: İşte banka banka güncel ödeme listesi

ING BANK

Toplam Kazanım: 32.000 TL'ye kadar.

Ana Promosyon: Maaşını bankaya taşıyan emeklilere koşulsuz 15.000 TL'ye varan temel nakit ödeme yapılıyor.

Ek Avantajlar: Fatura talimatı, Turuncu Hesap, ihtiyaç kredisi kullanımı ve banka kartı harcama iadesi gibi ek koşullarla toplam kazanç 32.000 TL'ye ulaşıyor.

Emekli promosyonlarında Ağustos 2026 rakamları belli oldu: İşte banka banka güncel ödeme listesi

TÜRKİYE FİNANS

Toplam Kazanım: 32.000 TL'ye kadar.

Ana Promosyon: 9.999 TL altı maaşlara 18.000 TL ile başlayıp, 20.000 TL ve üzeri maaşlara 32.000 TL'ye varan ödeme fırsatı sunuluyor.

Ek Avantajlar: Davet edilen her emekli yakını için 500 TL (toplamda 5.000 TL'ye kadar) ek nakit ödül kazanma imkânı sağlanıyor.

Emekli promosyonlarında Ağustos 2026 rakamları belli oldu: İşte banka banka güncel ödeme listesi

ŞEKERBANK

Toplam Kazanım: 35.000 TL'ye kadar.

Ana Promosyon: 0 - 9.999 TL arası maaş alanlara 18.000 TL'ye kadar ödeme yapılıyor.

Ek Avantajlar: 20.000 TL ve üzeri maaş alan emekliler, bankanın belirlediği ek koşulları yerine getirmesi halinde toplamda 35.000 TL'ye varan ödeme alabiliyor.

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