Emekli promosyonlarında Ağustos 2026 rakamları belli oldu: İşte banka banka güncel ödeme listesi

Türkiye'de emekli maaşı alan yurttaşlar, bütçelerine ek gelir sağlamak amacıyla bankaların sunduğu güncel promosyon tekliflerini yakından takip ediyor.

Emekli maaşını 3 yıl boyunca aynı bankadan alma taahhüdü veren müşteriler için uygulanan kampanyalar, Ağustos ayı itibarıyla yeniden şekillendi.

Özellikle bankaların "temel ödeme" ve "ek koşullu avantaj" ayrımına dikkat etmek büyük önem taşıyor. Yurttaşların kendileri için en uygun seçeneği şeffaf bir şekilde değerlendirebilmesi adına, bankaların Ağustos 2026 döneminde sunduğu maksimum ödeme tutarları ve koşulları en düşükten en yükseğe doğru listelendi.

ANA PROMOSYON İLE EK KOŞUL AYRIMINA DİKKAT Banka duyurularında ve reklamlarda öne çıkarılan "en yüksek" promosyon tutarları, genellikle doğrudan hesaba yatan koşulsuz parayı ifade etmiyor.

Birçok kurum, SGK protokolüyle belirlenen temel nakit promosyonunun üzerine; otomatik fatura talimatı verme, kredi kartı ile belirli bir miktar harcama yapma veya yeni emekli müşteri davet etme gibi şartlar koyarak toplam ödül tutarını yükseltiyor.

Promosyon anlaşması imzalanmadan önce şartsız verilen net nakit tutar ile yalnızca ek koşullara bağlı olan ödemelerin iyi incelenmesi gerekiyor.

BANKA BANKA AĞUSTOS 2026 EMEKLİ PROMOSYONLARI LİSTESİ Maaşını taşıyan veya taahhüdünü yenileyen emekliler için bankaların güncel promosyon kampanyaları ve ek ödeme koşulları şu şekilde:

ZİRAAT BANKASI Toplam Kazanım: 12.000 TL'ye kadar. Ana Promosyon: 3 yıllık taahhüt karşılığında 0-9.999 TL arasına 5.000 TL, 10.000-14.999 TL arasına 8.000 TL, 15.000-19.999 TL arasına 10.000 TL ve 20.000 TL üzeri maaşlara 12.000 TL koşulsuz nakit ödeme yapılıyor.

HALKBANK Toplam Kazanım: 12.000 TL'ye kadar. Ana Promosyon: 10.000-14.999 TL arasına 8.000 TL, 15.000-19.999 TL arasına 10.000 TL ve 20.000 TL üzeri maaşlara 12.000 TL ödeniyor. (Ölüm aylığı alıp maaşı 10.000 TL'nin altında olanlara 5.000 TL promosyon veriliyor.)

KUVEYT TÜRK Toplam Kazanım: 14.000 TL'ye kadar. Ana Promosyon: Maaş tutarına göre 10.000 TL altındaki aylıklara 7.000 TL, 20.000 TL ve üzerindeki aylıklara ise 14.000 TL'ye kadar ödeme yapılıyor. Ek Avantajlar: Ücretsiz dijital para transferi, aidatsız kart ve kredi kartı kullanımı ile yeni fatura talimatlarına ek promosyonlar sunuluyor.

AKBANK Toplam Kazanım: 15.000 TL'ye kadar. Ana Promosyon: 0-9.999 TL arasına 6.250 TL, 10.000-14.999 TL arasına 10.000 TL, 15.000-19.999 TL arasına 12.500 TL ve 20.000 TL üzeri maaşlara 15.000 TL net promosyon ödemesi gerçekleştiriliyor.

QNB Toplam Kazanım: 20.000 TL'ye kadar. Ana Promosyon: Maaş dilimlerine göre 0-9.999 TL arasına 8.500 TL ödenirken, bu rakam 20.000 TL ve üzeri maaşlarda 20.000 TL'ye ulaşıyor. Ek Avantajlar: Ücretsiz EFT/havale, belirli ATM'lerde ücretsiz işlem ve öncelikli şube hizmeti sağlanıyor.

GARANTİ BBVA Toplam Kazanım: 25.000 TL'ye kadar. Ana Promosyon: Maaşını bankaya taşıyanlara koşulsuz 15.000 TL'ye varan temel nakit promosyon ödeniyor. Ek Avantajlar: Bonus Kart veya Paracard harcamaları, Avans Hesap kullanımı ve yeni sigorta poliçesi gibi şartların sağlanmasıyla ödül miktarı 25.000 TL'ye yükseliyor.

VAKIFBANK Toplam Kazanım: 30.000 TL'ye kadar. Ana Promosyon: Maaş tutarına göre 12.000 TL'ye varan temel nakit promosyon veriliyor. Ek Avantajlar: VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile her ay en az 1.000 TL'lik alışveriş yapan emeklilere 9 ay boyunca toplam 18.000 TL'ye varan ek ödeme yansıtılıyor.

DENİZBANK Toplam Kazanım: 30.000 TL'ye kadar. Ana Promosyon: Emekli maaşını taşıyanlara 12.000 TL'ye kadar temel nakit promosyon sunuluyor. Ek Avantajlar: Yeni hesap açılışı, KMH kullanımı, 2 otomatik fatura talimatı ve aktif kredi kartı kullanımı şartlarıyla toplam kazanç 30.000 TL'ye çıkıyor.

ING BANK Toplam Kazanım: 32.000 TL'ye kadar. Ana Promosyon: Maaşını bankaya taşıyan emeklilere koşulsuz 15.000 TL'ye varan temel nakit ödeme yapılıyor. Ek Avantajlar: Fatura talimatı, Turuncu Hesap, ihtiyaç kredisi kullanımı ve banka kartı harcama iadesi gibi ek koşullarla toplam kazanç 32.000 TL'ye ulaşıyor.

TÜRKİYE FİNANS Toplam Kazanım: 32.000 TL'ye kadar. Ana Promosyon: 9.999 TL altı maaşlara 18.000 TL ile başlayıp, 20.000 TL ve üzeri maaşlara 32.000 TL'ye varan ödeme fırsatı sunuluyor. Ek Avantajlar: Davet edilen her emekli yakını için 500 TL (toplamda 5.000 TL'ye kadar) ek nakit ödül kazanma imkânı sağlanıyor.