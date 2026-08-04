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Emekli promosyonlarında Ağustos 2026 rekabeti: Hangi banka en yüksek ödemeyi yapıyor?
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Emekli promosyonlarında Ağustos 2026 rekabeti: Hangi banka en yüksek ödemeyi yapıyor?

4.08.2026 12:38:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Emekli promosyonlarında Ağustos 2026 rekabeti: Hangi banka en yüksek ödemeyi yapıyor?

Emekli maaşını taşıyan veya mevcut promosyon taahhüdünü yenilemek isteyen yurttaşlar için Ağustos 2026 dönemi banka promosyon kampanyaları güncellendi. Nakit ödemelerin yanı sıra kredi kartı harcaması, otomatik fatura talimatı ve çeşitli bankacılık ürünlerine özel ek avantajlarla toplam kazanç tutarları 32 bin TL seviyelerine kadar ulaşıyor. Finans piyasalarındaki son verilere göre ING, VakıfBank, Garanti BBVA, İş Bankası, Akbank ve kamu bankalarının da aralarında bulunduğu kurumların güncel ödeme tablosu netleşti.

Emekli promosyonlarında Ağustos 2026 rekabeti: Hangi banka en yüksek ödemeyi yapıyor?

Türkiye'de milyonlarca emeklinin gündeminde, bankaların sunduğu güncel promosyon teklifleri yer alıyor. Bankacılık sektöründe müşteri kazanma ve pazar payını artırma rekabeti sürerken, promosyon tutarlarında "temel ödeme" ve "ek avantaj" ayrımına dikkat etmek yurttaşlar için büyük önem taşıyor.

Emekli promosyonlarında Ağustos 2026 rekabeti: Hangi banka en yüksek ödemeyi yapıyor?

Tüm bankalar promosyon ödemelerini yasal prosedürler gereği 3 yıllık maaş alma taahhüdü karşılığında gerçekleştiriyor. Yurttaşların kendileri için en uygun seçeneği kolayca bulabilmesi adına, bankaların Ağustos 2026 döneminde sunduğu maksimum ödeme tutarları ve koşulları en yüksekten en düşüğe doğru listelendi.

Emekli promosyonlarında Ağustos 2026 rekabeti: Hangi banka en yüksek ödemeyi yapıyor?

ANA PROMOSYON İLE EK KOŞUL AYRIMINA DİKKAT

Banka reklamlarında öne çıkarılan en yüksek promosyon tutarları, genellikle doğrudan hesaba yatan "koşulsuz" parayı ifade etmiyor.

Emekli promosyonlarında Ağustos 2026 rekabeti: Hangi banka en yüksek ödemeyi yapıyor?

Birçok kurum, SGK protokolüyle belirlenen temel maaş promosyonunun üzerine otomatik fatura talimatı verme, ek hesap açma veya kredi kartı ile belirli bir miktar harcama yapma gibi şartlar koyarak toplam ödül tutarını yükseltiyor.

Emekli promosyonlarında Ağustos 2026 rekabeti: Hangi banka en yüksek ödemeyi yapıyor?

Promosyon anlaşması imzalanmadan önce şartsız verilen net tutar ile koşullara bağlı olan ek ödemelerin iyi incelenmesi gerekiyor.

Emekli promosyonlarında Ağustos 2026 rekabeti: Hangi banka en yüksek ödemeyi yapıyor?

BANKA BANKA AĞUSTOS 2026 EMEKLİ PROMOSYONLARI LİSTESİ

Arama kolaylığı sağlamak amacıyla, ek koşullar dahil edildiğinde ulaşılabilecek en yüksek ödeme miktarından başlanarak kurumların güncel promosyon kampanyaları şu şekilde sıralanmıştır:

Emekli promosyonlarında Ağustos 2026 rekabeti: Hangi banka en yüksek ödemeyi yapıyor?

ZİRAAT BANKASI

Toplam Kazanım: 12.000 TL'ye kadar.

Ana Promosyon: SGK ile yapılan protokol çerçevesinde, maaş aralığına göre standart 12.000 TL'ye varan nakit promosyon ödemesi koşulsuz (3 yıllık taahhüt karşılığında) gerçekleştiriliyor.

Emekli promosyonlarında Ağustos 2026 rekabeti: Hangi banka en yüksek ödemeyi yapıyor?

HALKBANK

Toplam Kazanım: 12.000 TL'ye kadar.

Ana Promosyon: SGK emekli maaşını bankaya taşıyanlara tutara göre 12.000 TL'ye varan nakit promosyon sunuluyor.

Ek Avantajlar: Paraf kredi kartı ile market, sağlık, eczane ve fatura ödemelerinde özel indirimler, otomatik ödeme talimatlarına ParafPara kazanımı ve ücretsiz EFT/FAST gibi dijital kolaylıklar sağlanıyor.

Emekli promosyonlarında Ağustos 2026 rekabeti: Hangi banka en yüksek ödemeyi yapıyor?

KUVEYT TÜRK

Toplam Kazanım: 14.000 TL'ye kadar.

Ana Promosyon: Temel promosyon ödemeleri maaş tutarına göre 5.000 TL ile 12.000 TL arasında farklılık gösteriyor.

Ek Avantajlar: Kredi kartı kullanan ve otomatik fatura talimatı veren müşteriler, ek avantajlarla birlikte toplam 14.000 TL'lik fırsattan yararlanabiliyor.

Emekli promosyonlarında Ağustos 2026 rekabeti: Hangi banka en yüksek ödemeyi yapıyor?

AKBANK

Toplam Kazanım: 15.000 TL'ye kadar.

Ana Promosyon: 3 yıllık taahhüt veren veya süresini yenileyen emeklilere SGK protokolü kapsamında maaş aralığına göre 6.250 TL ile 15.000 TL arasında değişen net promosyon ödemesi gerçekleştiriliyor.

Emekli promosyonlarında Ağustos 2026 rekabeti: Hangi banka en yüksek ödemeyi yapıyor?

QNB

Toplam Kazanım: 20.000 TL'ye kadar.

Ana Promosyon: Maaş dilimlerine göre 8.500 TL ile 20.000 TL arasında değişen nakit ödeme sunuluyor. En yüksek dilim olan 20.000 TL'lik ödeme, 20.000 TL ve üzeri maaş alan emeklilere yapılıyor.

Emekli promosyonlarında Ağustos 2026 rekabeti: Hangi banka en yüksek ödemeyi yapıyor?

VAKIF KATILIM

Toplam Kazanım: 25.000 TL'ye kadar.

Ana Promosyon: Maaş tutarına göre promosyon ödemeleri 8.750 TL ile 25.000 TL arasında değişiyor. En yüksek tutar, 50.000 TL ve üzeri emekli maaşı alan yurttaşlara ödeniyor.

Emekli promosyonlarında Ağustos 2026 rekabeti: Hangi banka en yüksek ödemeyi yapıyor?

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Toplam Kazanım: 25.000 TL'ye kadar.

Ana Promosyon: 3 yıl boyunca bankadan maaş alma taahhüdü veren emeklilere 15.000 TL'ye varan koşulsuz nakit promosyon sağlanıyor.

Ek Avantajlar: İlk kez kredi kartı alan veya mevcut kartını aktif kullanan emeklilere 10.000 TL MaxiPuan kampanyası sunuluyor.

Emekli promosyonlarında Ağustos 2026 rekabeti: Hangi banka en yüksek ödemeyi yapıyor?

GARANTİ BBVA

Toplam Kazanım: 25.000 TL'ye kadar.

Ana Promosyon: Maaşını taşıyanlara 15.000 TL'ye varan temel nakit promosyon ödeniyor.

Ek Avantajlar: Bonus kart harcamaları, Avans Hesap kullanımı ve sigorta ürünlerine özel ek kampanyalarla ödül miktarı 25.000 TL'ye yükseliyor.

Emekli promosyonlarında Ağustos 2026 rekabeti: Hangi banka en yüksek ödemeyi yapıyor?

VAKIFBANK

Toplam Kazanım: 30.000 TL'ye kadar.

Ana Promosyon: Maaş tutarına göre 12.000 TL'ye varan nakit promosyon veriliyor.

Ek Avantajlar: Troy Emekli Kredi Kartı ile yapılan alışverişlere yönelik özel ek kampanyalar sayesinde toplam avantaj 30.000 TL'ye kadar çıkabiliyor.

Emekli promosyonlarında Ağustos 2026 rekabeti: Hangi banka en yüksek ödemeyi yapıyor?

ING

Toplam Kazanım: 32.000 TL'ye kadar.

Ana Promosyon: Emekli maaşını bankaya taşıyanlara koşulsuz 15.000 TL'ye varan temel nakit ödeme yapılıyor.

Ek Avantajlar: Otomatik ödeme talimatı, Turuncu Hesap ve banka kartı kampanyalarının koşullarının sağlanmasıyla toplam tutar 32.000 TL'ye ulaşıyor.

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