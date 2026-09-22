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Emekli promosyonlarında Eylül 2026 rakamları belli oldu: En yüksek ödemeyi hangi banka veriyor?
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Emekli promosyonlarında Eylül 2026 rakamları belli oldu: En yüksek ödemeyi hangi banka veriyor?

22.09.2026 15:26:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Emekli promosyonlarında Eylül 2026 rakamları belli oldu: En yüksek ödemeyi hangi banka veriyor?

Maaşlarını taşıyan emekliler için bankaların sunduğu promosyon kampanyalarında rakamlar yeniden güncellendi. 3 yıllık maaş taahhüdü veren yurttaşların elde edeceği toplam nakit getiri bankalara göre büyük farklılıklar göstererek 35 bin TL seviyelerine ulaştı. Finans piyasalarındaki son verilere göre QNB, İş Bankası, Garanti BBVA, DenizBank, Yapı Kredi, ING ve Şekerbank'ın güncel promosyon kazanç tablosu netleşti.

Emekli promosyonlarında Eylül 2026 rakamları belli oldu: En yüksek ödemeyi hangi banka veriyor?

Ekonomik dalgalanmaların sürdüğü bir ortamda ek gelir arayışında olan emekliler, maaşlarını değerlendirmek için en avantajlı promosyon seçeneklerini araştırmayı sürdürüyor.

Emekli promosyonlarında Eylül 2026 rakamları belli oldu: En yüksek ödemeyi hangi banka veriyor?

Bankacılık sektöründeki müşteri kazanma rekabeti doğrudan promosyon oranlarına yansıyarak emeklilere farklı nakit alternatifleri sunuyor. Onay sürecinin ardından nakit ödemeler kısa süre içinde hesaplara yatırılırken, bankaların talep ettiği şartlar toplam kazancı doğrudan belirliyor.

Emekli promosyonlarında Eylül 2026 rakamları belli oldu: En yüksek ödemeyi hangi banka veriyor?

TEMEL PROMOSYON İLE EK KOŞULLAR ARASINDAKİ FARKLAR DİKKAT ÇEKİYOR

Bankaların kampanya dönemlerinde duyurduğu en yüksek promosyon tutarları ile şartsız ödenen temel promosyonlar arasında ciddi farklar bulunuyor. Reklamlarda öne çıkarılan rekor ödemeler, genellikle sadece 3 yıllık maaş alma sözüyle verilmiyor.

Emekli promosyonlarında Eylül 2026 rakamları belli oldu: En yüksek ödemeyi hangi banka veriyor?

Bankalar; otomatik fatura ödeme talimatı, aktif kredi kartı kullanımı, Kredili Mevduat Hesabı açılışı, mobil bankacılık kullanımı veya yeni sigorta poliçesi gibi ek koşullar talep edebiliyor.

Emekli promosyonlarında Eylül 2026 rakamları belli oldu: En yüksek ödemeyi hangi banka veriyor?

Bu noktada finans uzmanları, banka tercihi yapılırken sadece vadedilen en yüksek tutarın değil, bu tutara ulaşmak için istenen ek ürün kullanım şartlarının ve harcama kotalarının dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.

Emekli promosyonlarında Eylül 2026 rakamları belli oldu: En yüksek ödemeyi hangi banka veriyor?

BANKA BANKA EMEKLİ PROMOSYON GETİRİLERİ LİSTESİ

Milyonlarca emeklinin yakından takip ettiği promosyon karşılaştırma tablosu, açıklanan son ek avantajlar ve net nakit ödemeler dikkate alınarak Eylül 2026 dönemi için güncellendi.

Emekli promosyonlarında Eylül 2026 rakamları belli oldu: En yüksek ödemeyi hangi banka veriyor?

QNB

Kampanya İçeriği: 3 yıllık maaş taahhüdü

Toplam Kazanım: 20.000 TL

Emekli promosyonlarında Eylül 2026 rakamları belli oldu: En yüksek ödemeyi hangi banka veriyor?

İŞ BANKASI

Temel Promosyon: 15.000 TL

Ek Avantajlar: Fatura talimatı ve kredi kartı harcamasına ek ödül

Toplam Kazanım: 25.000 TL

Emekli promosyonlarında Eylül 2026 rakamları belli oldu: En yüksek ödemeyi hangi banka veriyor?

GARANTİ BBVA

Temel Promosyon: 15.000 TL

Ek Avantajlar: Bonus Kart, Avans Hesap ve sigorta poliçesi kullanımına ek ödül

Toplam Kazanım: 25.000 TL

Emekli promosyonlarında Eylül 2026 rakamları belli oldu: En yüksek ödemeyi hangi banka veriyor?

DENİZBANK

Temel Promosyon: 12.000 TL

Ek Avantajlar: KMH, otomatik fatura ve aktif kredi kartı kullanımına ek ödül

Toplam Kazanım: 30.000 TL

Emekli promosyonlarında Eylül 2026 rakamları belli oldu: En yüksek ödemeyi hangi banka veriyor?

YAPI KREDİ

Kampanya İçeriği: Temel promosyona ilave fatura talimatı, kredi kartı harcaması ve mobil bankacılık aktifliğine ek ödül

Toplam Kazanım: 30.000 TL

Emekli promosyonlarında Eylül 2026 rakamları belli oldu: En yüksek ödemeyi hangi banka veriyor?

ING

Temel Promosyon: 15.000 TL

Ek Avantajlar: Turuncu Ekstra avantajları ile ilave nakit fırsatları

Toplam Kazanım: 32.000 TL

Emekli promosyonlarında Eylül 2026 rakamları belli oldu: En yüksek ödemeyi hangi banka veriyor?

ŞEKERBANK

Kampanya İçeriği: Temel maaş promosyonuna ek tanımlanan ürün ve hizmet koşulları

Toplam Kazanım: 35.000 TL

Emekli promosyonlarında Eylül 2026 rakamları belli oldu: En yüksek ödemeyi hangi banka veriyor?

PROMOSYON BAŞVURULARI VE TAAHHÜT ŞARTLARI

Emekli maaşı promosyonundan faydalanmak isteyen yurttaşların öncelikle aylıklarını kampanya sunan ilgili bankaya taşıması gerekiyor. Maaş taşıma işleminin ardından bankanın promosyon taahhüdü onaylanıyor.

Emekli promosyonlarında Eylül 2026 rakamları belli oldu: En yüksek ödemeyi hangi banka veriyor?

Maaş taşıma ve promosyon başvuruları banka şubelerinin yanı sıra mobil uygulama, internet bankacılığı ve e-Devlet kanalları üzerinden de şubeye gitmeden kolayca gerçekleştirilebiliyor.

Emekli promosyonlarında Eylül 2026 rakamları belli oldu: En yüksek ödemeyi hangi banka veriyor?

Daha önce farklı bir bankadan promosyon almış ve taahhüt süresi dolmamış emekliler ise cayma hakkını kullanarak, kalan sürenin tutarını iade edip daha yüksek promosyon veren yeni bankalara geçiş yapabiliyor.

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