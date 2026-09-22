Emekli promosyonlarında Eylül 2026 rakamları belli oldu: En yüksek ödemeyi hangi banka veriyor?

Ekonomik dalgalanmaların sürdüğü bir ortamda ek gelir arayışında olan emekliler, maaşlarını değerlendirmek için en avantajlı promosyon seçeneklerini araştırmayı sürdürüyor.
Bankacılık sektöründeki müşteri kazanma rekabeti doğrudan promosyon oranlarına yansıyarak emeklilere farklı nakit alternatifleri sunuyor. Onay sürecinin ardından nakit ödemeler kısa süre içinde hesaplara yatırılırken, bankaların talep ettiği şartlar toplam kazancı doğrudan belirliyor.
TEMEL PROMOSYON İLE EK KOŞULLAR ARASINDAKİ FARKLAR DİKKAT ÇEKİYOR
Bankaların kampanya dönemlerinde duyurduğu en yüksek promosyon tutarları ile şartsız ödenen temel promosyonlar arasında ciddi farklar bulunuyor. Reklamlarda öne çıkarılan rekor ödemeler, genellikle sadece 3 yıllık maaş alma sözüyle verilmiyor.
Bankalar; otomatik fatura ödeme talimatı, aktif kredi kartı kullanımı, Kredili Mevduat Hesabı açılışı, mobil bankacılık kullanımı veya yeni sigorta poliçesi gibi ek koşullar talep edebiliyor.
Bu noktada finans uzmanları, banka tercihi yapılırken sadece vadedilen en yüksek tutarın değil, bu tutara ulaşmak için istenen ek ürün kullanım şartlarının ve harcama kotalarının dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.
BANKA BANKA EMEKLİ PROMOSYON GETİRİLERİ LİSTESİ
Milyonlarca emeklinin yakından takip ettiği promosyon karşılaştırma tablosu, açıklanan son ek avantajlar ve net nakit ödemeler dikkate alınarak Eylül 2026 dönemi için güncellendi.
QNB
Kampanya İçeriği: 3 yıllık maaş taahhüdü
Toplam Kazanım: 20.000 TL
İŞ BANKASI
Temel Promosyon: 15.000 TL
Ek Avantajlar: Fatura talimatı ve kredi kartı harcamasına ek ödül
Toplam Kazanım: 25.000 TL
GARANTİ BBVA
Temel Promosyon: 15.000 TL
Ek Avantajlar: Bonus Kart, Avans Hesap ve sigorta poliçesi kullanımına ek ödül
Toplam Kazanım: 25.000 TL
DENİZBANK
Temel Promosyon: 12.000 TL
Ek Avantajlar: KMH, otomatik fatura ve aktif kredi kartı kullanımına ek ödül
Toplam Kazanım: 30.000 TL
YAPI KREDİ
Kampanya İçeriği: Temel promosyona ilave fatura talimatı, kredi kartı harcaması ve mobil bankacılık aktifliğine ek ödül
Toplam Kazanım: 30.000 TL
ING
Temel Promosyon: 15.000 TL
Ek Avantajlar: Turuncu Ekstra avantajları ile ilave nakit fırsatları
Toplam Kazanım: 32.000 TL
ŞEKERBANK
Kampanya İçeriği: Temel maaş promosyonuna ek tanımlanan ürün ve hizmet koşulları
Toplam Kazanım: 35.000 TL
PROMOSYON BAŞVURULARI VE TAAHHÜT ŞARTLARI
Emekli maaşı promosyonundan faydalanmak isteyen yurttaşların öncelikle aylıklarını kampanya sunan ilgili bankaya taşıması gerekiyor. Maaş taşıma işleminin ardından bankanın promosyon taahhüdü onaylanıyor.
Maaş taşıma ve promosyon başvuruları banka şubelerinin yanı sıra mobil uygulama, internet bankacılığı ve e-Devlet kanalları üzerinden de şubeye gitmeden kolayca gerçekleştirilebiliyor.
Daha önce farklı bir bankadan promosyon almış ve taahhüt süresi dolmamış emekliler ise cayma hakkını kullanarak, kalan sürenin tutarını iade edip daha yüksek promosyon veren yeni bankalara geçiş yapabiliyor.