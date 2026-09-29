Emekli promosyonlarında güncel rakamlar belli oldu: İşte bankaların yeni ödeme tablosu

Ekonomik dalgalanmaların sürdüğü bir ortamda ek gelir arayışında olan emekliler, maaşlarını değerlendirmek için en avantajlı promosyon seçeneklerini araştırmayı sürdürüyor.

Bankacılık sektöründeki müşteri kazanma rekabeti doğrudan promosyon oranlarına yansıyarak emeklilere farklı nakit alternatifleri sunuyor. Onay sürecinin ardından nakit ödemeler kısa süre içinde hesaplara yatırılırken, bankaların talep ettiği şartlar toplam kazancı doğrudan belirliyor.

TEMEL PROMOSYON İLE EK KOŞULLAR ARASINDAKİ FARKLAR Bankaların duyurduğu en yüksek promosyon tutarları ile şartsız ödenen temel promosyonlar arasında farklılıklar bulunuyor. Reklamlarda öne çıkarılan yüksek ödemeler sadece 3 yıllık maaş alma sözüyle verilmiyor.

Otomatik fatura ödeme talimatı, aktif kredi kartı kullanımı, kredili mevduat hesabı açılışı, mobil bankacılık kullanımı veya yeni sigorta poliçesi gibi ek koşullar talep ediliyor.

Finans uzmanları banka tercihi yapılırken sadece vadedilen en yüksek tutarın değil, bu tutara ulaşmak için istenen ek ürün kullanım şartlarının dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.

BANKA BANKA EMEKLİ PROMOSYON GETİRİLERİ Milyonlarca emeklinin yakından takip ettiği promosyon karşılaştırma tablosu, açıklanan son ek avantajlar ve net nakit ödemeler dikkate alınarak güncellendi.

ZİRAAT BANKASI Temel Promosyon: 12.000 TL Ek Avantajlar: Ek koşulsuz net ödeme Toplam Kazanım: 12.000 TL

İŞ BANKASI Temel Promosyon: 15.000 TL Ek Avantajlar: Fatura talimatı ve yeni kredi kartı harcamasına ek ödül Toplam Kazanım: 25.000 TL

GARANTİ BBVA Temel Promosyon: 15.000 TL Ek Avantajlar: Bonus Kart, Avans Hesap ve sigorta poliçesi kullanımına ek ödül Toplam Kazanım: 25.000 TL

YAPI KREDİ Temel Promosyon: 15.000 TL Ek Avantajlar: Fatura talimatı, kredi kartı harcaması, dijital aktiflik ve yeni müşteri ödülü Toplam Kazanım: 30.000 TL

DENİZBANK Temel Promosyon: 12.000 TL Ek Avantajlar: KMH, otomatik fatura ve kredi kartı kullanımına ilave ödül Toplam Kazanım: 30.000 TL

ING Temel Promosyon: 15.000 TL Ek Avantajlar: Turuncu Ekstra avantajları ile ek nakit fırsatları Toplam Kazanım: 32.000 TL

TÜRKİYE FİNANS Temel Promosyon: 32.000 TL Ek Avantajlar: Emekli yakınını getirenlere 5.000 TL ek nakit ödül Toplam Kazanım: 37.000 TL

PROMOSYON BAŞVURULARI VE TAAHHÜT ŞARTLARI Emekli maaşı promosyonundan faydalanmak isteyen yurttaşların aylıklarını kampanya sunan ilgili bankaya taşıması gerekiyor.

Maaş taşıma işleminin ardından bankanın promosyon taahhüdü onaylanıyor.

Maaş taşıma ve promosyon başvuruları banka şubelerinin yanı sıra mobil uygulama, internet bankacılığı ve e-Devlet kanalları üzerinden şubeye gitmeden kolayca gerçekleştirilebiliyor.