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Emekli promosyonlarında güncel rakamlar belli oldu: İşte bankaların yeni ödeme tablosu
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Emekli promosyonlarında güncel rakamlar belli oldu: İşte bankaların yeni ödeme tablosu

29.09.2026 10:57:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Emekli promosyonlarında güncel rakamlar belli oldu: İşte bankaların yeni ödeme tablosu

Emekli maaşı banka promosyon ücretlerinin ne kadar olduğu, yeni emekli olan veya mevcut taahhüt süresi sona eren milyonlarca yurttaş tarafından yakından takip ediliyor. Bankalar müşteri kazanmak amacıyla kampanyalarını peş peşe güncellerken, ek koşullarla birlikte ödenecek tutarlar 37 bin TL sınırına yaklaştı. Finans piyasalarındaki son verilere göre Türkiye Finans, ING, DenizBank, Yapı Kredi, Garanti BBVA, İş Bankası ve Ziraat Bankası'nın güncel promosyon rakamları netleşti.

Emekli promosyonlarında güncel rakamlar belli oldu: İşte bankaların yeni ödeme tablosu

Ekonomik dalgalanmaların sürdüğü bir ortamda ek gelir arayışında olan emekliler, maaşlarını değerlendirmek için en avantajlı promosyon seçeneklerini araştırmayı sürdürüyor.

Emekli promosyonlarında güncel rakamlar belli oldu: İşte bankaların yeni ödeme tablosu

Bankacılık sektöründeki müşteri kazanma rekabeti doğrudan promosyon oranlarına yansıyarak emeklilere farklı nakit alternatifleri sunuyor. Onay sürecinin ardından nakit ödemeler kısa süre içinde hesaplara yatırılırken, bankaların talep ettiği şartlar toplam kazancı doğrudan belirliyor.

Emekli promosyonlarında güncel rakamlar belli oldu: İşte bankaların yeni ödeme tablosu

TEMEL PROMOSYON İLE EK KOŞULLAR ARASINDAKİ FARKLAR

Bankaların duyurduğu en yüksek promosyon tutarları ile şartsız ödenen temel promosyonlar arasında farklılıklar bulunuyor. Reklamlarda öne çıkarılan yüksek ödemeler sadece 3 yıllık maaş alma sözüyle verilmiyor.

Emekli promosyonlarında güncel rakamlar belli oldu: İşte bankaların yeni ödeme tablosu

Otomatik fatura ödeme talimatı, aktif kredi kartı kullanımı, kredili mevduat hesabı açılışı, mobil bankacılık kullanımı veya yeni sigorta poliçesi gibi ek koşullar talep ediliyor.

Emekli promosyonlarında güncel rakamlar belli oldu: İşte bankaların yeni ödeme tablosu

Finans uzmanları banka tercihi yapılırken sadece vadedilen en yüksek tutarın değil, bu tutara ulaşmak için istenen ek ürün kullanım şartlarının dikkate alınması gerektiğini vurguluyor.

Emekli promosyonlarında güncel rakamlar belli oldu: İşte bankaların yeni ödeme tablosu

BANKA BANKA EMEKLİ PROMOSYON GETİRİLERİ

Milyonlarca emeklinin yakından takip ettiği promosyon karşılaştırma tablosu, açıklanan son ek avantajlar ve net nakit ödemeler dikkate alınarak güncellendi.

Emekli promosyonlarında güncel rakamlar belli oldu: İşte bankaların yeni ödeme tablosu

ZİRAAT BANKASI

Temel Promosyon: 12.000 TL

Ek Avantajlar: Ek koşulsuz net ödeme

Toplam Kazanım: 12.000 TL

Emekli promosyonlarında güncel rakamlar belli oldu: İşte bankaların yeni ödeme tablosu

İŞ BANKASI

Temel Promosyon: 15.000 TL

Ek Avantajlar: Fatura talimatı ve yeni kredi kartı harcamasına ek ödül

Toplam Kazanım: 25.000 TL

Emekli promosyonlarında güncel rakamlar belli oldu: İşte bankaların yeni ödeme tablosu

GARANTİ BBVA

Temel Promosyon: 15.000 TL

Ek Avantajlar: Bonus Kart, Avans Hesap ve sigorta poliçesi kullanımına ek ödül

Toplam Kazanım: 25.000 TL

Emekli promosyonlarında güncel rakamlar belli oldu: İşte bankaların yeni ödeme tablosu

YAPI KREDİ

Temel Promosyon: 15.000 TL

Ek Avantajlar: Fatura talimatı, kredi kartı harcaması, dijital aktiflik ve yeni müşteri ödülü

Toplam Kazanım: 30.000 TL

Emekli promosyonlarında güncel rakamlar belli oldu: İşte bankaların yeni ödeme tablosu

DENİZBANK

Temel Promosyon: 12.000 TL

Ek Avantajlar: KMH, otomatik fatura ve kredi kartı kullanımına ilave ödül

Toplam Kazanım: 30.000 TL

Emekli promosyonlarında güncel rakamlar belli oldu: İşte bankaların yeni ödeme tablosu

ING

Temel Promosyon: 15.000 TL

Ek Avantajlar: Turuncu Ekstra avantajları ile ek nakit fırsatları

Toplam Kazanım: 32.000 TL

Emekli promosyonlarında güncel rakamlar belli oldu: İşte bankaların yeni ödeme tablosu

TÜRKİYE FİNANS

Temel Promosyon: 32.000 TL

Ek Avantajlar: Emekli yakınını getirenlere 5.000 TL ek nakit ödül

Toplam Kazanım: 37.000 TL

Emekli promosyonlarında güncel rakamlar belli oldu: İşte bankaların yeni ödeme tablosu

PROMOSYON BAŞVURULARI VE TAAHHÜT ŞARTLARI

Emekli maaşı promosyonundan faydalanmak isteyen yurttaşların aylıklarını kampanya sunan ilgili bankaya taşıması gerekiyor.

Emekli promosyonlarında güncel rakamlar belli oldu: İşte bankaların yeni ödeme tablosu

Maaş taşıma işleminin ardından bankanın promosyon taahhüdü onaylanıyor.

Emekli promosyonlarında güncel rakamlar belli oldu: İşte bankaların yeni ödeme tablosu

Maaş taşıma ve promosyon başvuruları banka şubelerinin yanı sıra mobil uygulama, internet bankacılığı ve e-Devlet kanalları üzerinden şubeye gitmeden kolayca gerçekleştirilebiliyor.

Emekli promosyonlarında güncel rakamlar belli oldu: İşte bankaların yeni ödeme tablosu

Daha önce farklı bir bankadan promosyon almış ve taahhüt süresi dolmamış emekliler cayma hakkını kullanarak, kalan sürenin tutarını iade edip daha yüksek promosyon veren yeni bankalara geçiş yapabiliyor.

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