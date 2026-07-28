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Emekli promosyonlarında güncel rakamlar: Hangi banka en yüksek ödemeyi yapıyor?
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Emekli promosyonlarında güncel rakamlar: Hangi banka en yüksek ödemeyi yapıyor?

28.07.2026 10:45:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Emekli promosyonlarında güncel rakamlar: Hangi banka en yüksek ödemeyi yapıyor?

Emekli maaşlarına yapılan yüzde 17,76'lık zammın ardından bankaların promosyon yarışı hızlandı. Nakit ödemelerin yanı sıra kredi kartı harcaması, fatura talimatı ve emekli yakını getirme gibi ek kampanyalarla toplam kazanç tutarları 35 bin TL seviyelerine kadar ulaştı. Finans piyasalarındaki son verilere göre Şekerbank, Türkiye Finans, ING, İş Bankası, Garanti BBVA ve kamu bankalarının güncel ödeme tutarları netleşti.

Emekli promosyonlarında güncel rakamlar: Hangi banka en yüksek ödemeyi yapıyor?

Türkiye'de milyonlarca emeklinin gündeminde, zamlı maaşlarla birlikte yenilenen banka promosyonları var. Bankacılık sektöründeki pazar payı rekabeti sürerken, promosyon tutarlarında "temel ödeme" ve "ek avantaj" ayrımına dikkat etmek yurttaşlar için büyük önem taşıyor.

Emekli promosyonlarında güncel rakamlar: Hangi banka en yüksek ödemeyi yapıyor?

Tüm bankalar promosyon ödemelerini 3 yıllık maaş alma taahhüdü karşılığında gerçekleştiriyor. Yurttaşların kendileri için en uygun seçeneği kolayca bulabilmesi adına, bankaların sunduğu maksimum ödeme tutarları ve şartları en yüksekten en düşüğe doğru listelendi.

Emekli promosyonlarında güncel rakamlar: Hangi banka en yüksek ödemeyi yapıyor?

ANA PROMOSYON İLE EK KOŞUL AYRIMINA DİKKAT

Banka reklamlarında karşılaşılan en yüksek promosyon tutarları, genellikle doğrudan hesaba yatan "koşulsuz" parayı ifade etmiyor.

Emekli promosyonlarında güncel rakamlar: Hangi banka en yüksek ödemeyi yapıyor?

Bankalar, temel maaş promosyonunun üzerine otomatik fatura talimatı verme veya belirli bir miktar harcama yapma gibi şartlar koyarak toplam rakamı yükseltiyor. Promosyon anlaşması yapmadan önce koşulsuz şartsız verilen net tutarın iyi incelenmesi gerekiyor.

Emekli promosyonlarında güncel rakamlar: Hangi banka en yüksek ödemeyi yapıyor?

BANKA BANKA GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYONLARI LİSTESİ

Arama kolaylığı sağlamak adına en yüksek ödeme yapan bankadan başlanarak kurumların güncel promosyon kampanyaları şu şekilde:

Emekli promosyonlarında güncel rakamlar: Hangi banka en yüksek ödemeyi yapıyor?

VAKIFBANK

Toplam Kazanım: 12.000 TL'ye kadar.

Ana Promosyon: 0-10.000 TL'ye 5.000 TL, 10.000-14.999 TL'ye 8.000 TL, 15.000-19.999 TL'ye 10.000 TL, 20.000 TL ve üzerine 12.000 TL ödeniyor.

Emekli promosyonlarında güncel rakamlar: Hangi banka en yüksek ödemeyi yapıyor?

HALKBANK

Toplam Kazanım: 12.000 TL'ye kadar.

Ana Promosyon: 10.000 TL altı (ölüm aylığı) için 5.000 TL, 10.000-14.999 TL'ye 8.000 TL, 15.000-19.999 TL'ye 10.000 TL, 20.000 TL ve üzerine 12.000 TL ödeniyor.

Emekli promosyonlarında güncel rakamlar: Hangi banka en yüksek ödemeyi yapıyor?

ZİRAAT BANKASI

Toplam Kazanım: 12.000 TL'ye kadar.

Ana Promosyon: 0-9.999 TL'ye 5.000 TL, 10.000-14.999 TL'ye 8.000 TL, 15.000-19.999 TL'ye 10.000 TL, 20.000 TL ve üzerine 12.000 TL ödeniyor.

Emekli promosyonlarında güncel rakamlar: Hangi banka en yüksek ödemeyi yapıyor?

AKBANK

Toplam Kazanım: 15.000 TL'ye kadar.

Ana Promosyon: 0-9.999 TL'ye 6.250 TL, 10.000-14.999 TL'ye 10.000 TL, 15.000-19.999 TL'ye 12.500 TL, 20.000 TL ve üzerine koşulsuz 15.000 TL ödeniyor.

Emekli promosyonlarında güncel rakamlar: Hangi banka en yüksek ödemeyi yapıyor?

KUVEYT TÜRK

Toplam Kazanım: 15.500 TL'ye kadar.

Ana Promosyon: 12.000 TL temel ödeme yapılıyor.

Ek Avantajlar: İlave şartların yerine getirilmesiyle 3.500 TL'ye kadar ek kazanç sağlanıyor.

Emekli promosyonlarında güncel rakamlar: Hangi banka en yüksek ödemeyi yapıyor?

QNB FİNANSBANK

Toplam Kazanım: 20.000 TL'ye kadar.

Ana Promosyon: 0-9.999 TL'ye 8.500 TL, 10.000-14.999 TL'ye 13.500 TL, 15.000-19.999 TL'ye 16.500 TL, 20.000 TL ve üzerine 20.000 TL ödeniyor.

Emekli promosyonlarında güncel rakamlar: Hangi banka en yüksek ödemeyi yapıyor?

TEB

Toplam Kazanım: 21.000 TL'ye kadar.

Ana Promosyon: 0-10.000 TL'ye 14.000 TL, 10.000-15.000 TL'ye 17.000 TL, 15.000-20.000 TL'ye 19.000 TL, 20.000 TL ve üzerine 21.000 TL ödeniyor.

Zorunlu Şart: Elektrik veya doğalgaz zorunlu olmak üzere en az 2 adet otomatik fatura talimatı verilmesi gerekiyor.

Emekli promosyonlarında güncel rakamlar: Hangi banka en yüksek ödemeyi yapıyor?

GARANTİ BBVA

Toplam Kazanım: 25.000 TL'ye kadar.

Ana Promosyon: 15.000 TL temel ödeme yapılıyor.

Ek Avantajlar: 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, Avans Hesap kullanımına 2.000 TL ve yeni sigorta poliçesine 2.000 TL ek bonus veriliyor.

Emekli promosyonlarında güncel rakamlar: Hangi banka en yüksek ödemeyi yapıyor?

İŞ BANKASI

Toplam Kazanım: 25.000 TL'ye kadar.

Ana Promosyon: 15.000 TL koşulsuz temel ödeme yapılıyor.

Ek Avantajlar: Fatura talimatı ve kredi kartı harcaması gibi koşulların sağlanmasıyla 10.000 TL'ye kadar ilave kazanç sunuluyor.

Emekli promosyonlarında güncel rakamlar: Hangi banka en yüksek ödemeyi yapıyor?

ALBARAKA TÜRK

Toplam Kazanım: 30.000 TL'ye kadar.

Ana Promosyon: Maaş aralığına göre 8.300 TL'den başlayıp 20.000 TL'ye kadar çıkıyor.

Ek Avantajlar: Fatura talimatı ve referans sistemi ile toplam ödeme 30.000 TL'yi buluyor.

Emekli promosyonlarında güncel rakamlar: Hangi banka en yüksek ödemeyi yapıyor?

DENİZBANK

Toplam Kazanım: 30.000 TL'ye kadar.

Ana Promosyon: 12.000 TL temel ödeme yapılıyor.

Ek Avantajlar: Kredi kartı kullanımı, fatura talimatı ve KMH (Kurtaran Hesap) şartlarıyla 18.000 TL'ye kadar ek bonus ekleniyor.

Emekli promosyonlarında güncel rakamlar: Hangi banka en yüksek ödemeyi yapıyor?

YAPI KREDİ

Toplam Kazanım: 30.000 TL'ye kadar.

Ana Promosyon: 0-9.999 TL'ye 6.250 TL, 10.000-14.999 TL'ye 10.000 TL, 15.000-19.999 TL'ye 12.500 TL, 20.000 TL ve üzerine 15.000 TL ödeniyor.

Ek Avantajlar: Fatura talimatı, kart harcaması ve dijital aktiflik ile toplam kazanç 30.000 TL'ye ulaşıyor.

Emekli promosyonlarında güncel rakamlar: Hangi banka en yüksek ödemeyi yapıyor?

ING BANK

Toplam Kazanım: 32.000 TL'ye kadar.

Ana Promosyon: Şartsız koşulsuz 15.000 TL temel ödeme veriliyor.

Ek Avantajlar: Bankanın belirlediği fatura ve harcama şartlarının sağlanmasıyla toplam rakam 32.000 TL'yi buluyor.

Emekli promosyonlarında güncel rakamlar: Hangi banka en yüksek ödemeyi yapıyor?

TÜRKİYE FİNANS

Toplam Kazanım: 32.000 TL'ye kadar.

Ana Promosyon: 27.000 TL'ye varan temel ödeme yapılıyor.

Ek Avantajlar: Emekli yakını yönlendirme kampanyasıyla ilave 5.000 TL'ye kadar kazanç sağlanıyor.

Emekli promosyonlarında güncel rakamlar: Hangi banka en yüksek ödemeyi yapıyor?

ŞEKERBANK

Toplam Kazanım: 35.000 TL'ye kadar.

0-9.999 TL Arası Maaş: 18.000 TL ana ödeme.

20.000 TL ve Üzeri Maaş: Ek koşulların sağlanmasıyla birlikte toplam kazanç 35.000 TL'ye kadar çıkıyor.

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