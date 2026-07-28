Emekli promosyonlarında güncel rakamlar: Hangi banka en yüksek ödemeyi yapıyor?

Türkiye'de milyonlarca emeklinin gündeminde, zamlı maaşlarla birlikte yenilenen banka promosyonları var. Bankacılık sektöründeki pazar payı rekabeti sürerken, promosyon tutarlarında "temel ödeme" ve "ek avantaj" ayrımına dikkat etmek yurttaşlar için büyük önem taşıyor.

Tüm bankalar promosyon ödemelerini 3 yıllık maaş alma taahhüdü karşılığında gerçekleştiriyor. Yurttaşların kendileri için en uygun seçeneği kolayca bulabilmesi adına, bankaların sunduğu maksimum ödeme tutarları ve şartları en yüksekten en düşüğe doğru listelendi.

ANA PROMOSYON İLE EK KOŞUL AYRIMINA DİKKAT Banka reklamlarında karşılaşılan en yüksek promosyon tutarları, genellikle doğrudan hesaba yatan "koşulsuz" parayı ifade etmiyor.

Bankalar, temel maaş promosyonunun üzerine otomatik fatura talimatı verme veya belirli bir miktar harcama yapma gibi şartlar koyarak toplam rakamı yükseltiyor. Promosyon anlaşması yapmadan önce koşulsuz şartsız verilen net tutarın iyi incelenmesi gerekiyor.

BANKA BANKA GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYONLARI LİSTESİ Arama kolaylığı sağlamak adına en yüksek ödeme yapan bankadan başlanarak kurumların güncel promosyon kampanyaları şu şekilde:

VAKIFBANK Toplam Kazanım: 12.000 TL'ye kadar. Ana Promosyon: 0-10.000 TL'ye 5.000 TL, 10.000-14.999 TL'ye 8.000 TL, 15.000-19.999 TL'ye 10.000 TL, 20.000 TL ve üzerine 12.000 TL ödeniyor.

HALKBANK Toplam Kazanım: 12.000 TL'ye kadar. Ana Promosyon: 10.000 TL altı (ölüm aylığı) için 5.000 TL, 10.000-14.999 TL'ye 8.000 TL, 15.000-19.999 TL'ye 10.000 TL, 20.000 TL ve üzerine 12.000 TL ödeniyor.

ZİRAAT BANKASI Toplam Kazanım: 12.000 TL'ye kadar. Ana Promosyon: 0-9.999 TL'ye 5.000 TL, 10.000-14.999 TL'ye 8.000 TL, 15.000-19.999 TL'ye 10.000 TL, 20.000 TL ve üzerine 12.000 TL ödeniyor.

AKBANK Toplam Kazanım: 15.000 TL'ye kadar. Ana Promosyon: 0-9.999 TL'ye 6.250 TL, 10.000-14.999 TL'ye 10.000 TL, 15.000-19.999 TL'ye 12.500 TL, 20.000 TL ve üzerine koşulsuz 15.000 TL ödeniyor.

KUVEYT TÜRK Toplam Kazanım: 15.500 TL'ye kadar. Ana Promosyon: 12.000 TL temel ödeme yapılıyor. Ek Avantajlar: İlave şartların yerine getirilmesiyle 3.500 TL'ye kadar ek kazanç sağlanıyor.

QNB FİNANSBANK Toplam Kazanım: 20.000 TL'ye kadar. Ana Promosyon: 0-9.999 TL'ye 8.500 TL, 10.000-14.999 TL'ye 13.500 TL, 15.000-19.999 TL'ye 16.500 TL, 20.000 TL ve üzerine 20.000 TL ödeniyor.

TEB Toplam Kazanım: 21.000 TL'ye kadar. Ana Promosyon: 0-10.000 TL'ye 14.000 TL, 10.000-15.000 TL'ye 17.000 TL, 15.000-20.000 TL'ye 19.000 TL, 20.000 TL ve üzerine 21.000 TL ödeniyor. Zorunlu Şart: Elektrik veya doğalgaz zorunlu olmak üzere en az 2 adet otomatik fatura talimatı verilmesi gerekiyor.

GARANTİ BBVA Toplam Kazanım: 25.000 TL'ye kadar. Ana Promosyon: 15.000 TL temel ödeme yapılıyor. Ek Avantajlar: 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, Avans Hesap kullanımına 2.000 TL ve yeni sigorta poliçesine 2.000 TL ek bonus veriliyor.

İŞ BANKASI Toplam Kazanım: 25.000 TL'ye kadar. Ana Promosyon: 15.000 TL koşulsuz temel ödeme yapılıyor. Ek Avantajlar: Fatura talimatı ve kredi kartı harcaması gibi koşulların sağlanmasıyla 10.000 TL'ye kadar ilave kazanç sunuluyor.

ALBARAKA TÜRK Toplam Kazanım: 30.000 TL'ye kadar. Ana Promosyon: Maaş aralığına göre 8.300 TL'den başlayıp 20.000 TL'ye kadar çıkıyor. Ek Avantajlar: Fatura talimatı ve referans sistemi ile toplam ödeme 30.000 TL'yi buluyor.

DENİZBANK Toplam Kazanım: 30.000 TL'ye kadar. Ana Promosyon: 12.000 TL temel ödeme yapılıyor. Ek Avantajlar: Kredi kartı kullanımı, fatura talimatı ve KMH (Kurtaran Hesap) şartlarıyla 18.000 TL'ye kadar ek bonus ekleniyor.

YAPI KREDİ Toplam Kazanım: 30.000 TL'ye kadar. Ana Promosyon: 0-9.999 TL'ye 6.250 TL, 10.000-14.999 TL'ye 10.000 TL, 15.000-19.999 TL'ye 12.500 TL, 20.000 TL ve üzerine 15.000 TL ödeniyor. Ek Avantajlar: Fatura talimatı, kart harcaması ve dijital aktiflik ile toplam kazanç 30.000 TL'ye ulaşıyor.

ING BANK Toplam Kazanım: 32.000 TL'ye kadar. Ana Promosyon: Şartsız koşulsuz 15.000 TL temel ödeme veriliyor. Ek Avantajlar: Bankanın belirlediği fatura ve harcama şartlarının sağlanmasıyla toplam rakam 32.000 TL'yi buluyor.

TÜRKİYE FİNANS Toplam Kazanım: 32.000 TL'ye kadar. Ana Promosyon: 27.000 TL'ye varan temel ödeme yapılıyor. Ek Avantajlar: Emekli yakını yönlendirme kampanyasıyla ilave 5.000 TL'ye kadar kazanç sağlanıyor.