Emekli promosyonlarında rekabet kızıştı: İşte en yüksek ödeme yapan bankaların listesi

Türkiye'de emekli maaşı alan yurttaşlar, bütçelerine ek gelir sağlamak amacıyla bankaların sunduğu güncel promosyon tekliflerini yakından takip ediyor.

Emekli maaşını 3 yıl boyunca aynı bankadan alma taahhüdü veren müşteriler için uygulanan kampanyalar, ağustos ayı itibarıyla yeniden şekillendi.

Özellikle bankaların "temel ödeme" ve "ek koşullu avantaj" ayrımına dikkat etmek büyük önem taşıyor.

Yurttaşların kendileri için en uygun seçeneği şeffaf bir şekilde değerlendirebilmesi adına bankaların güncel promosyon teklifleri açıklandı.

ANA PROMOSYON İLE EK KOŞUL AYRIMINA DİKKAT Banka duyurularında ve reklamlarda öne çıkarılan "en yüksek" promosyon tutarları, genellikle doğrudan hesaba yatan koşulsuz parayı ifade etmiyor.

Birçok kurum, SGK protokolüyle belirlenen temel nakit promosyonunun üzerine; otomatik fatura talimatı verme, kredi kartı ile belirli bir miktar harcama yapma, avans hesap kullanımı veya sigorta poliçesi yaptırma gibi şartlar koyarak toplam ödül tutarını yükseltiyor.

Promosyon anlaşması imzalanmadan önce şartsız verilen net nakit tutar ile yalnızca ek koşullara bağlı olan ödemelerin iyi incelenmesi gerekiyor.

BANKA BANKA AĞUSTOS 2026 EMEKLİ PROMOSYONLARI LİSTESİ Tasarruf sahiplerinin ve emeklilerin yakından takip ettiği banka karşılaştırma listesi, Ağustos 2026 dönemi baz alınarak güncellendi. Bankaların sunduğu toplam promosyon ve ek ödül tutarları şu şekilde:

ZİRAAT BANKASI Ana Promosyon: 12.000 TL Toplam Kazanım: 12.000 TL

HALKBANK Ana Promosyon: 15.000 TL Toplam Kazanım: 15.000 TL

AKBANK Ana Promosyon: 15.000 TL Toplam Kazanım: 15.000 TL

DENİZBANK Ana Promosyon: 18.000 TL Toplam Kazanım: 18.000 TL

İŞ BANKASI Ana Promosyon: 15.000 TL Ek Ödül: 10.000 TL Toplam Kazanım: 25.000 TL

GARANTİ BBVA Ana Promosyon: 15.000 TL Ek Ödül: 10.000 TL Toplam Kazanım: 25.000 TL

YAPI KREDİ Ana Promosyon: 15.000 TL Ek Ödül: 15.000 TL Toplam Kazanım: 30.000 TL

ING Ana Promosyon: 15.000 TL Ek Ödül: 17.000 TL Toplam Kazanım: 32.000 TL

EMEKLİ PROMOSYONU NASIL VE NEREDEN ALINIR? Emekli maaşı promosyonundan faydalanmak isteyen yurttaşların öncelikle aylıklarını kampanya sunan ilgili bankaya taşıması gerekiyor.

Maaş taşıma işleminin ardından bankanın promosyon taahhüdü onaylanıyor. Belirlenen kampanya koşullarının tamamlanmasıyla birlikte hak edilen ödeme emeklinin hesabına aktarılıyor.