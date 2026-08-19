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Emekli promosyonlarında rekabet kızıştı: İşte en yüksek ödeme yapan bankaların listesi
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Emekli promosyonlarında rekabet kızıştı: İşte en yüksek ödeme yapan bankaların listesi

19.08.2026 10:26:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Emekli promosyonlarında rekabet kızıştı: İşte en yüksek ödeme yapan bankaların listesi

Ağustos ayı itibarıyla milyonlarca emeklinin gözü kulağı, bankaların güncellediği promosyon kampanyalarına çevrildi. Bankacılık sektöründe müşteri kazanma rekabeti hız kesmeden devam ederken, maaşını farklı bir bankaya taşıyan veya mevcut taahhüdünü yenileyen yurttaşlara sunulan nakit ödemeler, ek avantajlarla birlikte 32 bin TL seviyelerine kadar ulaştı. Finans piyasalarındaki son verilere göre ING, Yapı Kredi, İş Bankası, Garanti BBVA, DenizBank, Halkbank, Akbank ve Ziraat Bankası'nın güncel promosyon tablosu netleşti.

Emekli promosyonlarında rekabet kızıştı: İşte en yüksek ödeme yapan bankaların listesi

Türkiye'de emekli maaşı alan yurttaşlar, bütçelerine ek gelir sağlamak amacıyla bankaların sunduğu güncel promosyon tekliflerini yakından takip ediyor.

Emekli promosyonlarında rekabet kızıştı: İşte en yüksek ödeme yapan bankaların listesi

Emekli maaşını 3 yıl boyunca aynı bankadan alma taahhüdü veren müşteriler için uygulanan kampanyalar, ağustos ayı itibarıyla yeniden şekillendi.

Emekli promosyonlarında rekabet kızıştı: İşte en yüksek ödeme yapan bankaların listesi

Özellikle bankaların "temel ödeme" ve "ek koşullu avantaj" ayrımına dikkat etmek büyük önem taşıyor.

Emekli promosyonlarında rekabet kızıştı: İşte en yüksek ödeme yapan bankaların listesi

Yurttaşların kendileri için en uygun seçeneği şeffaf bir şekilde değerlendirebilmesi adına bankaların güncel promosyon teklifleri açıklandı.

Emekli promosyonlarında rekabet kızıştı: İşte en yüksek ödeme yapan bankaların listesi

ANA PROMOSYON İLE EK KOŞUL AYRIMINA DİKKAT

Banka duyurularında ve reklamlarda öne çıkarılan "en yüksek" promosyon tutarları, genellikle doğrudan hesaba yatan koşulsuz parayı ifade etmiyor.

Emekli promosyonlarında rekabet kızıştı: İşte en yüksek ödeme yapan bankaların listesi

Birçok kurum, SGK protokolüyle belirlenen temel nakit promosyonunun üzerine; otomatik fatura talimatı verme, kredi kartı ile belirli bir miktar harcama yapma, avans hesap kullanımı veya sigorta poliçesi yaptırma gibi şartlar koyarak toplam ödül tutarını yükseltiyor.

Emekli promosyonlarında rekabet kızıştı: İşte en yüksek ödeme yapan bankaların listesi

Promosyon anlaşması imzalanmadan önce şartsız verilen net nakit tutar ile yalnızca ek koşullara bağlı olan ödemelerin iyi incelenmesi gerekiyor.

Emekli promosyonlarında rekabet kızıştı: İşte en yüksek ödeme yapan bankaların listesi

BANKA BANKA AĞUSTOS 2026 EMEKLİ PROMOSYONLARI LİSTESİ

Tasarruf sahiplerinin ve emeklilerin yakından takip ettiği banka karşılaştırma listesi, Ağustos 2026 dönemi baz alınarak güncellendi. Bankaların sunduğu toplam promosyon ve ek ödül tutarları şu şekilde:

Emekli promosyonlarında rekabet kızıştı: İşte en yüksek ödeme yapan bankaların listesi

ZİRAAT BANKASI

Ana Promosyon: 12.000 TL

Toplam Kazanım: 12.000 TL

Emekli promosyonlarında rekabet kızıştı: İşte en yüksek ödeme yapan bankaların listesi

HALKBANK

Ana Promosyon: 15.000 TL

Toplam Kazanım: 15.000 TL

Emekli promosyonlarında rekabet kızıştı: İşte en yüksek ödeme yapan bankaların listesi

AKBANK

Ana Promosyon: 15.000 TL

Toplam Kazanım: 15.000 TL

Emekli promosyonlarında rekabet kızıştı: İşte en yüksek ödeme yapan bankaların listesi

DENİZBANK

Ana Promosyon: 18.000 TL

Toplam Kazanım: 18.000 TL

Emekli promosyonlarında rekabet kızıştı: İşte en yüksek ödeme yapan bankaların listesi

İŞ BANKASI

Ana Promosyon: 15.000 TL

Ek Ödül: 10.000 TL

Toplam Kazanım: 25.000 TL

Emekli promosyonlarında rekabet kızıştı: İşte en yüksek ödeme yapan bankaların listesi

GARANTİ BBVA

Ana Promosyon: 15.000 TL

Ek Ödül: 10.000 TL

Toplam Kazanım: 25.000 TL

Emekli promosyonlarında rekabet kızıştı: İşte en yüksek ödeme yapan bankaların listesi

YAPI KREDİ

Ana Promosyon: 15.000 TL

Ek Ödül: 15.000 TL

Toplam Kazanım: 30.000 TL

Emekli promosyonlarında rekabet kızıştı: İşte en yüksek ödeme yapan bankaların listesi

ING

Ana Promosyon: 15.000 TL

Ek Ödül: 17.000 TL

Toplam Kazanım: 32.000 TL

Emekli promosyonlarında rekabet kızıştı: İşte en yüksek ödeme yapan bankaların listesi

EMEKLİ PROMOSYONU NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Emekli maaşı promosyonundan faydalanmak isteyen yurttaşların öncelikle aylıklarını kampanya sunan ilgili bankaya taşıması gerekiyor.

Emekli promosyonlarında rekabet kızıştı: İşte en yüksek ödeme yapan bankaların listesi

Maaş taşıma işleminin ardından bankanın promosyon taahhüdü onaylanıyor. Belirlenen kampanya koşullarının tamamlanmasıyla birlikte hak edilen ödeme emeklinin hesabına aktarılıyor.

Emekli promosyonlarında rekabet kızıştı: İşte en yüksek ödeme yapan bankaların listesi

Maaş taşıma ve promosyon başvuruları banka şubelerinin yanı sıra mobil uygulama, internet bankacılığı ve e-Devlet kanalları üzerinden de şubeye gitmeden kolayca gerçekleştirilebiliyor.

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