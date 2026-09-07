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Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Ocak 2027 için yeni zam tahminleri
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Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Ocak 2027 için yeni zam tahminleri

7.09.2026 10:26:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Ocak 2027 için yeni zam tahminleri

Memur ve emekli maaşlarına Ocak 2027’de yapılacak zam için enflasyon verileri belirleyici olacak. Merkez Bankası ve uluslararası finans kuruluşlarının yıl sonu tahminleri, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklileri için farklı zam senaryolarını gündeme taşıyor. Peki, Ocak 2027'de SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklileri ne kadar maaş zammı alacak? İşte yeni tahminler...

Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Ocak 2027 için yeni zam tahminleri

Milyonlarca memur ve emekli, Ocak 2027’de uygulanacak maaş zamlarının netleşmesi için enflasyon verilerini yakından takip ediyor.

Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Ocak 2027 için yeni zam tahminleri

Temmuz ve ağustos aylarında açıklanan toplam yüzde 3,65’lik iki aylık enflasyon, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam hesabının ilk bölümünü oluştururken, uluslararası finans kuruluşlarının yıl sonu tahminleri de Ocak 2027 maaş tablosuna ilişkin farklı senaryoları ortaya koyuyor.

Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Ocak 2027 için yeni zam tahminleri

Merkez Bankası’nın yüzde 28’lik yıl sonu enflasyon tahmininin gerçekleşmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 8,7, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 6,67 oranında zam yapılması öngörülüyor.

Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Ocak 2027 için yeni zam tahminleri

Bu senaryoya göre en düşük emekli maaşının 25.601 TL’ye, en düşük memur maaşının ise 74.907 TL’ye yükselmesi bekleniyor.

Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Ocak 2027 için yeni zam tahminleri

GOLDMAN SACHS TAHMİNİ

Goldman Sachs’ın yüzde 29’luk yıl sonu enflasyon tahmininin gerçekleşmesi durumunda 6 aylık enflasyonun yüzde 9,55’e ulaşacağı hesaplanıyor.

Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Ocak 2027 için yeni zam tahminleri

Bu durumda memur ve memur emeklilerinin zam oranının yüzde 7,5’e çıkması beklenirken, en düşük emekli aylığının 25.801 TL’ye, en düşük memur maaşının ise 75.490 TL’ye yükselmesi öngörülüyor.

Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Ocak 2027 için yeni zam tahminleri

BBVA’DAN DAHA YÜKSEK ZAM TAHMİNİ

En yüksek zam senaryolarından birini ortaya koyan BBVA’nın yüzde 30’luk yıl sonu enflasyon beklentisinin gerçekleşmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 10,4 olması bekleniyor.

Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Ocak 2027 için yeni zam tahminleri

Memur ve memur emeklileri için ise zam oranı yüzde 8,34 olarak hesaplanıyor.

Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Ocak 2027 için yeni zam tahminleri

Bu tahmine göre en düşük emekli maaşının 26.001 TL’ye, en düşük memur maaşının da 76.080 TL seviyesine yükselmesi bekleniyor.

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