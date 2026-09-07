Emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? Ocak 2027 için yeni zam tahminleri

Milyonlarca memur ve emekli, Ocak 2027’de uygulanacak maaş zamlarının netleşmesi için enflasyon verilerini yakından takip ediyor.

Temmuz ve ağustos aylarında açıklanan toplam yüzde 3,65’lik iki aylık enflasyon, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam hesabının ilk bölümünü oluştururken, uluslararası finans kuruluşlarının yıl sonu tahminleri de Ocak 2027 maaş tablosuna ilişkin farklı senaryoları ortaya koyuyor.

Merkez Bankası’nın yüzde 28’lik yıl sonu enflasyon tahmininin gerçekleşmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 8,7, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 6,67 oranında zam yapılması öngörülüyor.

Bu senaryoya göre en düşük emekli maaşının 25.601 TL’ye, en düşük memur maaşının ise 74.907 TL’ye yükselmesi bekleniyor.

GOLDMAN SACHS TAHMİNİ Goldman Sachs’ın yüzde 29’luk yıl sonu enflasyon tahmininin gerçekleşmesi durumunda 6 aylık enflasyonun yüzde 9,55’e ulaşacağı hesaplanıyor.

Bu durumda memur ve memur emeklilerinin zam oranının yüzde 7,5’e çıkması beklenirken, en düşük emekli aylığının 25.801 TL’ye, en düşük memur maaşının ise 75.490 TL’ye yükselmesi öngörülüyor.

BBVA’DAN DAHA YÜKSEK ZAM TAHMİNİ En yüksek zam senaryolarından birini ortaya koyan BBVA’nın yüzde 30’luk yıl sonu enflasyon beklentisinin gerçekleşmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 10,4 olması bekleniyor.

Memur ve memur emeklileri için ise zam oranı yüzde 8,34 olarak hesaplanıyor.