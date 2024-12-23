Emekliler insanca bir yaşam talebiyle tüm yurtta meydanlara çıktı: ‘Yoksulluğa alışmayacağız’

Yayınlanma: 23.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 23.12.2024 - 04:00

İzmir’de de SGK İl Müdürlüğü önünde toplanan DİSK Emekli Sen üyelerinden Ege Bölge Temsilcisi Sabahattin Yeşiltepe, “Emeklinin hali bu” diyerek soğuk havada üstünü çıkarırken yurttaşlar “Onurlu bir yaşam istiyoruz”, “Hak hukuk adalet”, “Saraya değil emekçiye bütçe”, “Birleşe birleşe kazanacağız” sloganları attı.

Yapılan ortak basın açıklamasını da okuyan Yeşiltepe, asgari ücret görüşmelerinde anlaşma sağlanamadığı hatırlatarak, şunları söyledi:

“Asgari ücretin açlık sınırı altında kaldığı Türkiye’de, emekli aylıkları asgari ücretin dahi çok altında belirlenecektir. Ve emeklilerden açlık sınırının yarısını geçmeyen aylıklarıyla barınmaları, doktora gitmeleri, mutfak alışverişlerini karşılamaları ve faturalarını ödemeleri beklenecektir. Yıllardır bizlere dayattıkları sefalete, açlığa, yoksulluğa alışmayacağımızı da bildiriyoruz.”

Yeşiltepe en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine yükseltilmesini talep etti.