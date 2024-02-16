Emeklilerin bayram ikramiyesine zam yapılacak mı? Emeklilerin bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyesinde artış talepleriyle ilgili, "Hükümet olarak bu adımı atmaya hazırız. Bu çerçevede çalışmalara kısa sürede başlayabiliriz." dedi. Peki, Emeklilerin bayram ikramiyesine zam yapılacak mı? Emeklilerin bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.02.2024 - 10:41
Emeklilerin bayram ikramiyesine zam yapılacak mı? Emeklilerin bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
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Bayram ikramiyeleri 1100 liradan 2 bin liraya yükseltilmişti. Böylelikle emeklilere geçtiğimiz yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 2 bin lira, toplamda 4 bin lira ikramiye ödemesi yapılmıştı. Peki, Emeklilerin bayram ikramiyesine zam yapılacak mı? Emeklilerin bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

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EMEKLİLERİN BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM YAPILACAK MI?

2018 yılından itibaren ödenen emeklilere bayram ikramiyesi her yıl artış göstererek emeklilerin hesaplarına yatırılmıştı. 2023 yılında 4 bin TL olarak yatırılan bayram ikramiyesinin bu yılda da yüksekten yatacağı tahmin ediliyor.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Emekli bayram ikramiyesi zammı, 2023 yılında maaş artışları sonrasında açıklanmıştı. Bayram ikramiyeleri 1100 liradan 2 bin liraya yükseltilmişti. Böylelikle emeklilere geçtiğimiz yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 2 bin lira, toplamda 4 bin lira ikramiye ödemesi yapılmıştı. Bakan Işıkhan'ın açıklamaları sonrasında ise emekli bayram ikramiyelerine zam sinyali geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yapacağı çalışma sonrasında 2024 emekli bayram ikramiyesinde yeni ücret belli olacak.


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