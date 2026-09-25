Emeklilerin beklediği karar için gözler AYM'de: Seyyanen zam davasında yeni gelişme

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, 2023 yılında memurlara verilen ancak memur emeklilerine yansıtılmayan 8 bin 77 Türk Lirası tutarındaki seyyanen zammı ve Anayasa Mahkemesi'ndeki (AYM) hukuki süreci değerlendirdi. Eski Yargıtay Üyesi Seyfettin Çilesiz ve Avukat Ali Erdem Gündoğan tarafından açılan dava, AYM tarafından esastan görüşülmeye başlandı.

15 Temmuz 2023'te yürürlüğe giren düzenlemeyle çalışan memurlara 8 bin 77 Türk Lirası tutarında seyyanen artış yapılmış, ancak bu hak emeklilere verilmemişti. Erdursun, kanun gereği çalışan memura sağlanan hakların emeklisine de yansıtılması gerektiğinin altını çizdi.

DAVA MEMUR EMEKLİLERİ ÜZERİNDEN AÇILDI Davanın yasal olarak memur emeklileri üzerinden açıldığını belirten Erdursun, yaşanan enflasyon mağduriyetinin tüm kesimleri etkilediğini vurguladı:

Yasa gereği öncelik memur emeklisinde olsa da aynı şartlarda yaşayan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin de bu artıştan yararlanması şarttır.

Düzenlemenin tüm emeklileri kapsamaması durumunda emekli grupları arasında ciddi bir uçurum oluşacağını belirten Özgür Erdursun, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin de imza kampanyaları başlatarak AYM’deki bu davaya kitlesel destek verdiğinin altını çizdi.

GERİYE DÖNÜK HAK KAYBI HESAPLANIYOR Davanın 2023 yılı itibarıyla geriye dönük hakları kapsayacak şekilde açıldığına dikkat çeken Erdursun, geçen 37-38 aylık süreçte memur emeklisinin cebine girmeyen hak kayıplarının ciddi bir boyuta ulaştığını belirtti.

2023 Temmuz ayından bu yana ödenmeyen tutarın resmi verilerle güncellendiğini aktaran Erdursun, bugünkü değerler üzerinden yapılan hesaplamada her bir memur emeklisinin geriye dönük toplam alacağının yaklaşık 580 bin Türk Lirası seviyesinde olduğunu söyledi.

8 BİN 77 TÜRK LİRASININ BUGÜNKÜ KARŞILIĞI 2023'teki ilk tutarın bugünkü karşılığını açıklayan Erdursun, “2023'te verilen 8 bin 77 liranın TÜİK enflasyonuyla güncellenmiş bugünkü karşılığı tam 23 bin 412 liradır” ifadelerini kullandı.

Karar anına kadar hesaplamanın süreceğini belirten Erdursun, maaşlara yansıyacak farkı anlatırken, “Mahkeme karar verdiğinde o tarihe kadar yapılacak hesaplamalarla bu fark belki 25 bin belki de 30 bin lira seviyesine çıkacak” dedi.

MAAŞLARDA BÜYÜK FARK OLUŞABİLİR Olası bir olumlu kararın maaşlarda dev bir sıçrama yaratacağını ifade eden SGK uzmanı, örneğin 30 bin lira aylık alan bir memur emeklisinin maaşının bir anda 53 bin, 55 bin hatta 60 bin lira seviyelerine yükselebileceğini vurguladı.