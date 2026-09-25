Cumhuriyet Gazetesi Logo
Emeklilerin beklediği karar için gözler AYM'de: Seyyanen zam davasında yeni gelişme
Paylaş

Emeklilerin beklediği karar için gözler AYM'de: Seyyanen zam davasında yeni gelişme

25.09.2026 15:42:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
Emeklilerin beklediği karar için gözler AYM'de: Seyyanen zam davasında yeni gelişme

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, memurlara verilen ancak memur emeklilerine yansıtılmayan seyyanen zamla ilgili Anayasa Mahkemesi’nde (AYM) görülen davaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Eski Yargıtay Üyesi Seyfettin Çilesiz ve Avukat Ali Erdem Gündoğan’ın açtığı davanın esastan görüşülmeye başlanmasıyla birlikte, memur emeklilerinin geriye dönük hak kayıpları yeniden gündeme geldi.

Emeklilerin beklediği karar için gözler AYM'de: Seyyanen zam davasında yeni gelişme

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, 2023 yılında memurlara verilen ancak memur emeklilerine yansıtılmayan 8 bin 77 Türk Lirası tutarındaki seyyanen zammı ve Anayasa Mahkemesi'ndeki (AYM) hukuki süreci değerlendirdi. Eski Yargıtay Üyesi Seyfettin Çilesiz ve Avukat Ali Erdem Gündoğan tarafından açılan dava, AYM tarafından esastan görüşülmeye başlandı.

Emeklilerin beklediği karar için gözler AYM'de: Seyyanen zam davasında yeni gelişme

15 Temmuz 2023'te yürürlüğe giren düzenlemeyle çalışan memurlara 8 bin 77 Türk Lirası tutarında seyyanen artış yapılmış, ancak bu hak emeklilere verilmemişti. Erdursun, kanun gereği çalışan memura sağlanan hakların emeklisine de yansıtılması gerektiğinin altını çizdi.

Emeklilerin beklediği karar için gözler AYM'de: Seyyanen zam davasında yeni gelişme

DAVA MEMUR EMEKLİLERİ ÜZERİNDEN AÇILDI

Davanın yasal olarak memur emeklileri üzerinden açıldığını belirten Erdursun, yaşanan enflasyon mağduriyetinin tüm kesimleri etkilediğini vurguladı:

Emeklilerin beklediği karar için gözler AYM'de: Seyyanen zam davasında yeni gelişme

Yasa gereği öncelik memur emeklisinde olsa da aynı şartlarda yaşayan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin de bu artıştan yararlanması şarttır.

Emeklilerin beklediği karar için gözler AYM'de: Seyyanen zam davasında yeni gelişme

Düzenlemenin tüm emeklileri kapsamaması durumunda emekli grupları arasında ciddi bir uçurum oluşacağını belirten Özgür Erdursun, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin de imza kampanyaları başlatarak AYM’deki bu davaya kitlesel destek verdiğinin altını çizdi.

Emeklilerin beklediği karar için gözler AYM'de: Seyyanen zam davasında yeni gelişme

GERİYE DÖNÜK HAK KAYBI HESAPLANIYOR

Davanın 2023 yılı itibarıyla geriye dönük hakları kapsayacak şekilde açıldığına dikkat çeken Erdursun, geçen 37-38 aylık süreçte memur emeklisinin cebine girmeyen hak kayıplarının ciddi bir boyuta ulaştığını belirtti.

Emeklilerin beklediği karar için gözler AYM'de: Seyyanen zam davasında yeni gelişme

2023 Temmuz ayından bu yana ödenmeyen tutarın resmi verilerle güncellendiğini aktaran Erdursun, bugünkü değerler üzerinden yapılan hesaplamada her bir memur emeklisinin geriye dönük toplam alacağının yaklaşık 580 bin Türk Lirası seviyesinde olduğunu söyledi.

Emeklilerin beklediği karar için gözler AYM'de: Seyyanen zam davasında yeni gelişme

8 BİN 77 TÜRK LİRASININ BUGÜNKÜ KARŞILIĞI

2023'teki ilk tutarın bugünkü karşılığını açıklayan Erdursun, “2023'te verilen 8 bin 77 liranın TÜİK enflasyonuyla güncellenmiş bugünkü karşılığı tam 23 bin 412 liradır” ifadelerini kullandı.

Emeklilerin beklediği karar için gözler AYM'de: Seyyanen zam davasında yeni gelişme

Karar anına kadar hesaplamanın süreceğini belirten Erdursun, maaşlara yansıyacak farkı anlatırken, “Mahkeme karar verdiğinde o tarihe kadar yapılacak hesaplamalarla bu fark belki 25 bin belki de 30 bin lira seviyesine çıkacak” dedi.

Emeklilerin beklediği karar için gözler AYM'de: Seyyanen zam davasında yeni gelişme

MAAŞLARDA BÜYÜK FARK OLUŞABİLİR

Olası bir olumlu kararın maaşlarda dev bir sıçrama yaratacağını ifade eden SGK uzmanı, örneğin 30 bin lira aylık alan bir memur emeklisinin maaşının bir anda 53 bin, 55 bin hatta 60 bin lira seviyelerine yükselebileceğini vurguladı.

Emeklilerin beklediği karar için gözler AYM'de: Seyyanen zam davasında yeni gelişme

Açılan dava sonucunda verilecek kararla birlikte geriye dönük ödemelerin yanı sıra maaşlarda da güncelleme bekleyen milyonlarca emekli, şimdi Anayasa Mahkemesi'nden gelecek karara odaklandı.

İlgili Konular: #zam #Emekli #SGK #seyyanen zam #Özgür Erdursun

İlgili Haberler

Türkiye'nin 15 yıllık seyahat şirketi iflas etti: Konkordato süreci sona erdi
Türkiye'nin 15 yıllık seyahat şirketi iflas etti: Konkordato süreci sona erdi Kocaeli’nde faaliyet gösteren Kuşçu Seyahat hakkında iflas kararı verildi. Yaklaşık bir yıldır konkordato sürecinde olan şirketin süreci mahkemenin kararıyla iflasla sonuçlandı. Kararla birlikte şirketin faaliyetleri ve konkordato kapsamında yürütülen süreç sona ermiş oldu.
Eşel mobil bitiyor, benzine tarihi zam geliyor: Litre fiyatı 90 lirayı aşacak
Eşel mobil bitiyor, benzine tarihi zam geliyor: Litre fiyatı 90 lirayı aşacak Eşel mobil uygulamasının 1 Ekim 2026’da sona ermesiyle akaryakıt fiyatlarında sert bir artış bekleniyor. Ekonomi muhabiri Olcay Aydilek, uygulamanın sona ermesiyle birlikte benzin fiyatlarında rekor bir artış yaşanabileceğini belirtti.
Altın fiyatlarında düşüşün nedeni belli oldu: Yükselişin önündeki engel ne?
Altın fiyatlarında düşüşün nedeni belli oldu: Yükselişin önündeki engel ne? Spot altının ons fiyatı haftanın son işlem gününde yükselse de hafta genelinde değer kaybetti. Doların güçlenmesi ve ABD Hazine tahvil getirilerindeki yükseliş, dolar üzerinden fiyatlanan altın üzerinde baskı oluşturdu.