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Emeklilik hesabında yeni dönem başlıyor: Eksik prim günü tamamlamada büyük değişiklik yolda
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Emeklilik hesabında yeni dönem başlıyor: Eksik prim günü tamamlamada büyük değişiklik yolda

18.08.2026 12:32:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Emeklilik hesabında yeni dönem başlıyor: Eksik prim günü tamamlamada büyük değişiklik yolda

Ebeveynlerin yarı zamanlı çalışma hakkına ilişkin yeni düzenlemeyle, sözleşmeli personele eksik kalan prim günlerini sonradan borçlanma yoluyla tamamlama imkanı getirilmesi planlanıyor. İlgili bakanlıkların mutabakata vardığı çalışma Meclis'e sunulup yasalaşırsa, yarı zamanlı çalışanların emeklilik hesabındaki prim kayıpları telafi edilebilecek.

Emeklilik hesabında yeni dönem başlıyor: Eksik prim günü tamamlamada büyük değişiklik yolda

Ebeveynlerin yarı zamanlı çalışma hakkına ilişkin yeni düzenlemeyle, sözleşmeli personele eksik prim günlerini tamamlama imkanı getirilmesi planlanıyor.

Emeklilik hesabında yeni dönem başlıyor: Eksik prim günü tamamlamada büyük değişiklik yolda

Düzenlemenin yasalaşması halinde çalışanlar, yarı zamanlı çalıştıkları dönemde oluşan prim eksiklerini daha sonra borçlanma yoluyla tamamlayabilecek. Böylece emeklilik hesabında oluşan eksik günlerin telafi edilmesi hedefleniyor.

Emeklilik hesabında yeni dönem başlıyor: Eksik prim günü tamamlamada büyük değişiklik yolda

Konu, Nüfus Politikaları Kurulu'nun gündemine geldi. İlgili bakanlıkların düzenleme konusunda prensipte anlaşmaya vardığı belirtildi. Çalışmanın tamamlanmasının ardından kanun teklifine dönüştürülerek Meclis'e sunulması bekleniyor.

Emeklilik hesabında yeni dönem başlıyor: Eksik prim günü tamamlamada büyük değişiklik yolda

EKSİK PRİM GÜNLERİ BORÇLANILABİLECEK

Çalışma hayatında 400 binin üzerinde sözleşmeli personel bulunuyor. Yarı zamanlı çalışma hakkından yararlanan mevcut çalışan sayısının ise yaklaşık 22 bin olduğu belirtiliyor.

 

Emeklilik hesabında yeni dönem başlıyor: Eksik prim günü tamamlamada büyük değişiklik yolda

Düzenlemenin yasalaşması halinde sözleşmeli personel, yarı zamanlı çalıştığı aylarda eksik kalan çalışma sürelerini borçlanarak tamamlama hakkına sahip olacak.

Emeklilik hesabında yeni dönem başlıyor: Eksik prim günü tamamlamada büyük değişiklik yolda

YARI ZAMANLI ÇALIŞANLARIN PRİMİ DE DÜŞÜYOR

Yarı zamanlı çalışma hakkından yararlanan ebeveynin maaşı yarıya düşüyor. Buna bağlı olarak ödenen prim miktarında da azalma meydana geliyor.

Emeklilik hesabında yeni dönem başlıyor: Eksik prim günü tamamlamada büyük değişiklik yolda

Yeni düzenlemeyle, yarı zamanlı çalışma nedeniyle ortaya çıkan prim kaybının sonradan telafi edilmesi amaçlanıyor. Böylece çalışanların emeklilik hesabında oluşabilecek prim eksiklerinin giderilmesi hedefleniyor.

İlgili Konular: #emeklilik #sözleşmeli personel #Eksik prim #yarı zamanlı çalışma

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