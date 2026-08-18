Emeklilik hesabında yeni dönem başlıyor: Eksik prim günü tamamlamada büyük değişiklik yolda

Ebeveynlerin yarı zamanlı çalışma hakkına ilişkin yeni düzenlemeyle, sözleşmeli personele eksik prim günlerini tamamlama imkanı getirilmesi planlanıyor.

Düzenlemenin yasalaşması halinde çalışanlar, yarı zamanlı çalıştıkları dönemde oluşan prim eksiklerini daha sonra borçlanma yoluyla tamamlayabilecek. Böylece emeklilik hesabında oluşan eksik günlerin telafi edilmesi hedefleniyor.

Konu, Nüfus Politikaları Kurulu'nun gündemine geldi. İlgili bakanlıkların düzenleme konusunda prensipte anlaşmaya vardığı belirtildi. Çalışmanın tamamlanmasının ardından kanun teklifine dönüştürülerek Meclis'e sunulması bekleniyor.

EKSİK PRİM GÜNLERİ BORÇLANILABİLECEK Çalışma hayatında 400 binin üzerinde sözleşmeli personel bulunuyor. Yarı zamanlı çalışma hakkından yararlanan mevcut çalışan sayısının ise yaklaşık 22 bin olduğu belirtiliyor.

Düzenlemenin yasalaşması halinde sözleşmeli personel, yarı zamanlı çalıştığı aylarda eksik kalan çalışma sürelerini borçlanarak tamamlama hakkına sahip olacak.

YARI ZAMANLI ÇALIŞANLARIN PRİMİ DE DÜŞÜYOR Yarı zamanlı çalışma hakkından yararlanan ebeveynin maaşı yarıya düşüyor. Buna bağlı olarak ödenen prim miktarında da azalma meydana geliyor.