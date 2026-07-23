Emeklinin 3.522 TL'lik zam farkı için tarih belli oldu! Kök maaşı 17 bin TL olanlar dikkat: İşte yeni maaş tablosu...

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Temmuz ayı zam maratonu tamamlandı. Kesinleşen %17,76’lık zam oranının ardından ödemeler 17 Temmuz itibarıyla hesaplara geçmeye başlarken, en düşük emekli maaşı da 20 bin TL’den 23 bin 522 TL’ye yükseltildi. Maaşını eksik alan veya zam farkını bekleyen milyonlarca emekli ise "3.522 TL emekli maaşı zam farkı ne zaman yatacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte zam farkı ödeme tarihleri ve kök maaş hesaplamasında dikkat edilmesi gereken o kritik detaylar...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI MI?

Milyonlarca emeklinin gelirini doğrudan artıran en düşük emekli maaşının 23 bin 522 TL'ye yükseltilmesine ilişkin düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan başarıyla geçti. Yasal sürecin tamamlanması için düzenlemenin bu hafta Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilmesi ve ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Yasanın çıkmasıyla birlikte zam farkları da resmiyet kazanacak.

3.522 TL EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞ ZAM FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Temmuz ayı maaş ödemeleri, yasa henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadığı için mevcut kök maaşlar ve eski alt sınır üzerinden ödenmeye başlandı. Bu durum, en düşük emekli maaşı alan vatandaşlarda 3 bin 522 TL’lik bir zam farkı alacağı oluşturdu.

Ekonomi yönetiminden ve Meclis takviminden alınan bilgilere göre; yasalaşma sürecinin tamamlanmasının hemen ardından 3.522 TL'lik maaş zam farklarının Ağustos ayı başında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SGK tarafından belirlenecek takvimle doğrudan emeklilerin banka hesaplarına yatırılması öngörülüyor.

KÖK MAAŞ NEDİR, NASIL BULUNUR?

Emekli maaşı zamlarında vatandaşların en çok yanıldığı konuların başında kök maaş tutarı geliyor. Birçok emekli, banka hesabına yatan 20 bin TL'yi kendi kök maaşı olarak değerlendirse de, gerçek kök maaşı bu tutarın altında olan vatandaşların üstü Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından sosyal destek (taban maaş uygulaması) ile tamamlanıyor.

Temmuz ayı zammı ile birlikte kök maaşlar da değişti. İşte zam sonrası kök maaş hesaplama örneği:

Örnek Hesaplama:

Kök maaşı 17.000 TL olan bir SSK veya Bağ-Kur emeklisinin maaşı, %17,76’lık Temmuz zammı uygulandığında 20.019 TL seviyesine yükseliyor. Ancak yasa gereği en düşük emekli maaşı 23.522 TL olarak belirlendiği için, bu emeklinin maaşı Hazine desteği ile yine taban maaş olan 23.522 TL’ye tamamlanacak.

KÖK MAAŞI NASIL ÖĞRENEBİLİRİM?

Emekliler, Hazine desteği olmaksızın aldıkları gerçek kök maaş tutarını e-Devlet kapısı üzerinden "4A/4B Emekli Aylık Bilgisi" bölümüne girerek "Aylık Tutarı" başlığı altından kolayca sorgulayabiliyor.