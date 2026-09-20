Emekliye ek zam yapılacak mı? 2026 SSK, Bağ-Kur, memur emeklisine seyyanen zam var mı?

Emekli maaşlarına ek zam ve seyyanen artış yapılıp yapılmayacağı 2026 yılında da gündemdeki yerini koruyor. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri gelişmeleri yakından takip ederken, ek zam beklentisine ilişkin son durum merak ediliyor.

EMEKLİYE SEYYANEN ZAM YAPILACAK MI?

Emeklilerin ek zam beklentisi sürerken, 20 Eylül 2026 itibarıyla tüm emeklileri kapsayan kesinleşmiş yeni bir seyyanen zam kararı bulunmuyor. Özellikle memur emeklileri açısından 2023 yılında görevdeki memurlara verilen 8 bin 77 TL'lik ilave ödemenin emekli aylıklarına yansıtılması talebi gündemde. Anayasa Mahkemesi, bu konudaki bireysel başvuruların 6 Ağustos 2026'da birleştirilmesine karar verdi ancak bu karar, emeklilere doğrudan ödeme yapılacağı anlamına gelmiyor.

EMEKLİ MAAŞLARINDA YENİ DÜZENLEME OLACAK MI?

Emeklilerin ek zam beklentisinin yanı sıra TBMM'de memur emeklilerinin seyyanen zam talebine ilişkin bir kanun teklifi de bulunuyor. 3 Temmuz 2026'da Meclis Başkanlığına sunulan teklifin Plan ve Bütçe Komisyonu aşamasında olduğu bildiriliyor.

2026 MEMUR EMEKLİSİNE SEYYANEN ZAM VAR MI?

Memur emeklileri açısından gündemin merkezinde Anayasa Mahkemesi'ndeki dava bulunuyor. Sürecin temelinde, 2023 yılında görevde bulunan memurlara verilen 8 bin 77 TL tutarındaki seyyanen ödemenin memur emeklilerinin aylıklarına da yansıtılması talebi yer alıyor.

AYM, 6 Ağustos 2026'da yapılan başvurulardan birinin daha önce açılan dosyayla birleştirilmesine karar verdi. Ancak bu karar, memur emeklilerine seyyanen zam yapılmasına yönelik nihai bir karar değil; yalnızca aynı konudaki başvuruların birlikte değerlendirilmesinin önünü açıyor.