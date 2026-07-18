Emeklilere ÖTV’siz araç satışıyla ilgili gelişmeler milyonlarca yurttaş tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Emekliye ÖTV’siz araç düzenlemesi Meclis’ten geçti mi? Emekliler hangi ÖTV'siz araçları alacak?

EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ VERİLECEK Mİ?

Teklif, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz tarafından hazırlandı ve şubat sonu - mart başı itibarıyla TBMM Başkanlığı'na iletildi. Bazı haber sitelerinde, Emeklilere yönelik ÖTV'siz otomobil yasasının Meclis'ten geçtiği ve yürürlüğe girdiği iddia edilse de henüz resmi olarak bir düzenleme bulunmuyor.

EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ MARKA VE MODELLER NELER?

Olası bir ÖTV muafiyeti veya vergi indirimi düzenlemesinde araç fiyat limiti uygulanması halinde belirli segmentteki araçların kapsama girmesi beklenebilir.