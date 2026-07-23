Emeklilere ÖTV muafiyetiyle araç satın alma hakkı tanınmasını öngören teklif, 2026 yılında milyonlarca kişinin yakından izlediği düzenlemeler arasında bulunuyor. Peki, Emekliye ÖTV'siz araç düzenlemesi Meclis'ten geçti mi? ÖTV'siz araç hakkı emekliye çıkacak mı?

EMEKLİYE ÖTV’SİZ ARAÇ ALMA ŞARTLARI NELER?

Henüz kesinleşmiş resmi şartlar bulunmasa da kamuoyuna yansıyan tekliflerde şu kriterler öne çıkıyor:

Emekli statüsünde olmak,

Haktan yalnızca bir kez yararlanmak,

Satın alınan aracı belirli süre satmamak,

Binek otomobil almak,

Ticari araçların kapsam dışında tutulması.

Tekliflerde ayrıca alınan aracın 5 yıl boyunca satılamaması gibi şartların değerlendirildiği belirtiliyor.

EMEKLİYE ÖTV'SİZ ARAÇ MARKA VE MODELLERİ NELER?

Olası bir ÖTV muafiyeti veya vergi indirimi düzenlemesinde araç fiyat limiti uygulanması halinde belirli segmentteki araçların kapsama girmesi beklenebilir.

Fiat Egea Sedan,

Hyundai i20,

Hyundai Bayon,

Renault Clio,

Renault Taliant,

Toyota Corolla,

Citroen C3,

Opel Corsa,

Kia Stonic,

Dacia Sandero,

gibi modeller öne çıkabilir. Ancak bu liste resmi bir kapsamı ifade etmemekte olup yalnızca fiyat limitli olası bir düzenleme senaryosuna göre değerlendirilmektedir.