Emlak sektöründe fırsat günleri başlıyor: TOKİ müzayedesi için geri sayım başladı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 51 ilde toplam 540 konut ve işyerini açık artırmayla satışa çıkaracak. 19 ve 20 Ağustos 2026 tarihlerinde yapılacak müzayedelerde konutlar için yüzde 25 peşinat ve 120 ay vade, işyerleri için ise yüzde 10 peşinatla 120 aya kadar vade imkanı sunulacak.

Satışa çıkarılan gayrimenkullerin nihai satış bedeli, açık artırmada verilen teklifler sonucunda belirlenecek.

305 İŞYERİ AÇIK ARTIRMAYLA SATILACAK TOKİ'nin müzayedesinde 30 ilde toplam 305 işyeri satışa sunulacak.

İşyerleri Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Burdur, Bursa, Çankırı, Düzce, Gaziantep, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Mersin, Şanlıurfa, Tekirdağ, Van ve Zonguldak'ta bulunuyor.

Satış kapsamında 41 ilde 235 konut, 30 ilde ise 305 işyeri alıcılarla buluşacak.

Gayrimenkullerin toplam muhammen bedeli 2 milyar 987 milyon 601 bin 2 TL olarak belirlendi. Nihai satış bedeli ise açık artırmada oluşacak tekliflere göre kesinleşecek.

İLK AÇIK ARTIRMA 19 AĞUSTOS'TA Açık artırmanın ilk etabı 19 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 10.30'da gerçekleştirilecek. Bu oturumda 1 ile 235 arasındaki lotlar satışa sunulacak.

İkinci etap ise 20 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 10.30'da yapılacak. Bu oturumda 236 ile 540 arasındaki lotlar için teklifler alınacak.

Açık artırmalar Ankara İlbank Sosyal Tesisleri ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu'nda düzenlenecek. Ankara'daki müzayede Anadolu Bulvarı, Yenimahalle'deki İlbank Sosyal Tesisleri'nde, İstanbul'daki müzayede ise Halkalı'daki TOKİ hizmet binasında yapılacak.

İhaleye internet üzerinden katılmak isteyenler de Emlak Yönetim'in müzayede sistemi üzerinden teklif verebilecek.

TOKİ KONUTLARI 120 AYA KADAR VADEYLE SATILACAK Satışa çıkarılacak 235 konut Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Bolu, Burdur, Çankırı, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Sinop, Şanlıurfa, Tunceli ve Van'da yer alıyor.

Konut satışlarında yüzde 25 peşinat ve 120 ay vade seçeneği uygulanacak. Böylece alıcılar konut bedelinin tamamını peşin ödemeden uzun vadeli ödeme imkanından yararlanabilecek.

İŞYERLERİNDE 3 FARKLI ÖDEME SEÇENEĞİ İşyeri satışlarında ise üç farklı ödeme seçeneği sunulacak.

Alıcılar yüzde 10 peşin ve 96 ay vade, yüzde 10 peşin ve 120 ay vade veya yüzde 30 peşin ve 60 ay vade seçeneklerinden birini tercih edebilecek.

İNTERNETTEN KATILIM İÇİN SON TARİH 18 AĞUSTOS Açık artırmaya internet üzerinden katılmak isteyenlerin Emlak Yönetim'in müzayede sistemi üzerinden kayıt işlemlerini 18 Ağustos 2026 Salı günü saat 10.30'a kadar tamamlaması gerekiyor.

Bu tarihten sonra çevrimiçi katılım için kayıt yapılamayacak.

SATIŞ AYRINTILARINA NEREDEN ULAŞILACAK? Satışa çıkarılan gayrimenkullerin ayrıntıları, muhammen bedelleri ve satış koşullarına TOKİ'nin internet sitesi ile müzayede platformu üzerinden ulaşılabilecek.