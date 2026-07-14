En düşük emekli maaşı için kritik gün: Milyonların gözü Meclis'te

Milyonlarca emeklinin beklediği maaş artışına ilişkin düzenlemede kritik süreç bugün başlıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin en düşük aylığının 20 bin liradan 23 bin 552 liraya çıkarılmasını öngören kanun teklifi, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Yaklaşık 5,1 milyon emekliyi ilgilendiren düzenlemenin temmuz ayında yürürlüğe girmesi hedefleniyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 23 BİN 552 TL'YE ÇIKARILACAK TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak kanun teklifiyle, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için uygulanan en düşük emekli aylığının 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükseltilmesi planlanıyor.

Teklifin komisyonda kabul edilmesinin ardından Genel Kurul gündemine alınarak yasalaştırılması bekleniyor.

TEMMUZ ÖDEMELERİNE YETİŞMESİ HEDEFLENİYOR Düzenlemenin kısa sürede yasalaşması halinde zamlı maaşların temmuz ayı ödeme dönemine yetiştirilmesi öngörülüyor.

Yasama sürecinin uzaması durumunda ise emeklilere maaş farklarının daha sonraki bir tarihte toplu olarak ödenmesi bekleniyor.

EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK? Temmuz ayı emekli maaşı ödeme takvimine göre;

SSK emeklileri, tahsis numaralarının son hanesine göre 17-26 Temmuz tarihleri arasında maaşlarını alacak.

tarihleri arasında maaşlarını alacak. Bağ-Kur emeklilerinin ödemeleri ise 25-28 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

Düzenlemenin bu tarihlerden önce yürürlüğe girmesi halinde zamlı maaşlar doğrudan hesaplara yatırılacak.

EN DÜŞÜK MAAŞ ALAN EMEKLİ SAYISI 5 MİLYONU AŞACAK Yapılan çalışmalara göre, Türkiye'de gelir veya aylık alan yaklaşık 17 milyon kişinin 14,5 milyonunu SSK ve Bağ-Kur emeklileri oluşturuyor.

En düşük emekli aylığı alan kişi sayısı ise son yıllarda düzenli olarak arttı. 2022 yılında 1,2 milyon olan bu sayı, 2026 Ocak ayında 4,9 milyona yükseldi.

Temmuz ayında hayata geçirilmesi planlanan yeni düzenlemeyle birlikte en düşük emekli aylığı alan kişi sayısının ilk kez 5 milyonun üzerine çıkması bekleniyor.

DÜZENLEMENİN MALİYETİ 79 MİLYAR LİRA Düzenlemenin kamuya toplam maliyetinin yaklaşık 79 milyar lira olacağı hesaplanıyor.

Kök maaşı taban aylığın altında kalan emeklilere ödenecek fark ise önceki uygulamalarda olduğu gibi Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacak.