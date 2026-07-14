Cumhuriyet Gazetesi Logo
En düşük emekli maaşı için kritik gün: Milyonların gözü Meclis'te
Paylaş

En düşük emekli maaşı için kritik gün: Milyonların gözü Meclis'te

14.07.2026 10:55:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Takip Et:
En düşük emekli maaşı için kritik gün: Milyonların gözü Meclis'te

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban aylığının artırılmasını öngören kanun teklifi bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlanıyor. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren düzenlemenin yasalaşması halinde, en düşük aylık alanların sayısı ilk kez beş milyon sınırını aşacak ve ek ödeme bütçesi önceki dönemlerde olduğu gibi Hazine tarafından karşılanarak temmuz ayı ödeme dönemine yetiştirilmeye çalışılacak.

En düşük emekli maaşı için kritik gün: Milyonların gözü Meclis'te

Milyonlarca emeklinin beklediği maaş artışına ilişkin düzenlemede kritik süreç bugün başlıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin en düşük aylığının 20 bin liradan 23 bin 552 liraya çıkarılmasını öngören kanun teklifi, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. Yaklaşık 5,1 milyon emekliyi ilgilendiren düzenlemenin temmuz ayında yürürlüğe girmesi hedefleniyor.

En düşük emekli maaşı için kritik gün: Milyonların gözü Meclis'te

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 23 BİN 552 TL'YE ÇIKARILACAK

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak kanun teklifiyle, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için uygulanan en düşük emekli aylığının 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükseltilmesi planlanıyor.

En düşük emekli maaşı için kritik gün: Milyonların gözü Meclis'te

Teklifin komisyonda kabul edilmesinin ardından Genel Kurul gündemine alınarak yasalaştırılması bekleniyor.

En düşük emekli maaşı için kritik gün: Milyonların gözü Meclis'te

TEMMUZ ÖDEMELERİNE YETİŞMESİ HEDEFLENİYOR

Düzenlemenin kısa sürede yasalaşması halinde zamlı maaşların temmuz ayı ödeme dönemine yetiştirilmesi öngörülüyor.

En düşük emekli maaşı için kritik gün: Milyonların gözü Meclis'te

Yasama sürecinin uzaması durumunda ise emeklilere maaş farklarının daha sonraki bir tarihte toplu olarak ödenmesi bekleniyor.

En düşük emekli maaşı için kritik gün: Milyonların gözü Meclis'te

EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Temmuz ayı emekli maaşı ödeme takvimine göre;

En düşük emekli maaşı için kritik gün: Milyonların gözü Meclis'te
  • SSK emeklileri, tahsis numaralarının son hanesine göre 17-26 Temmuz tarihleri arasında maaşlarını alacak.
  • Bağ-Kur emeklilerinin ödemeleri ise 25-28 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.
En düşük emekli maaşı için kritik gün: Milyonların gözü Meclis'te

Düzenlemenin bu tarihlerden önce yürürlüğe girmesi halinde zamlı maaşlar doğrudan hesaplara yatırılacak.

En düşük emekli maaşı için kritik gün: Milyonların gözü Meclis'te

EN DÜŞÜK MAAŞ ALAN EMEKLİ SAYISI 5 MİLYONU AŞACAK

Yapılan çalışmalara göre, Türkiye'de gelir veya aylık alan yaklaşık 17 milyon kişinin 14,5 milyonunu SSK ve Bağ-Kur emeklileri oluşturuyor.

En düşük emekli maaşı için kritik gün: Milyonların gözü Meclis'te

En düşük emekli aylığı alan kişi sayısı ise son yıllarda düzenli olarak arttı. 2022 yılında 1,2 milyon olan bu sayı, 2026 Ocak ayında 4,9 milyona yükseldi.

En düşük emekli maaşı için kritik gün: Milyonların gözü Meclis'te

Temmuz ayında hayata geçirilmesi planlanan yeni düzenlemeyle birlikte en düşük emekli aylığı alan kişi sayısının ilk kez 5 milyonun üzerine çıkması bekleniyor.

En düşük emekli maaşı için kritik gün: Milyonların gözü Meclis'te

DÜZENLEMENİN MALİYETİ 79 MİLYAR LİRA

Düzenlemenin kamuya toplam maliyetinin yaklaşık 79 milyar lira olacağı hesaplanıyor.

En düşük emekli maaşı için kritik gün: Milyonların gözü Meclis'te

Kök maaşı taban aylığın altında kalan emeklilere ödenecek fark ise önceki uygulamalarda olduğu gibi Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacak.

En düşük emekli maaşı için kritik gün: Milyonların gözü Meclis'te

Böylece taban maaş uygulamasıyla, düşük gelirli milyonlarca emeklinin aylığında artış sağlanması amaçlanıyor.

İlgili Konular: #emekli maaşı #maaş zammı #En düşük emekli maaşı #Bağ-kur emeklileri #SSK emeklileri

İlgili Haberler

Güney Kore borsasında rüzgar tersine döndü: Tarihi zirveden sert düşüş
Güney Kore borsasında rüzgar tersine döndü: Tarihi zirveden sert düşüş Güney Kore borsasının gösterge endeksi KOSPI, yaz döneminde ulaştığı tarihi zirvesinin ardından gelen sert satış baskısıyla kısa sürede hızlı bir geri çekilme yaşadı. Son haftalarda belirgin şekilde kan kaybeden endeks, kısa vadeli bu sert düşüş grafiğine rağmen yılbaşına ve geçen yılın aynı dönemine kıyasla geniş resimdeki primli seyrini korumayı sürdürüyor.
TÜİK mayıs bilançosunu açıkladı: Tavuk eti üretimi çakıldı, yumurta rekor kırdı
TÜİK mayıs bilançosunu açıkladı: Tavuk eti üretimi çakıldı, yumurta rekor kırdı TÜİK’in yayımladığı mayıs ayı hayvancılık verilerine göre tavuk eti üretimi yıllık bazda yüzde 16,3 gerileyerek sert bir düşüş kaydederken, tavuk yumurtası üretimi yüzde 21,6, içme sütü üretimi ise yüzde 19,7 oranında güçlü artış gösterdi.
Türkiye'de kim nereye göç etti? Gerekçeler ve iller listelendi...
Türkiye'de kim nereye göç etti? Gerekçeler ve iller listelendi... TÜİK’in açıkladığı verilere göre geçen yıl iller arasında yaklaşık iki buçuk milyon kişi göç ederken, en fazla göç hareketliliği genç nüfusta yaşandı. İstanbul hem en çok göç alan hem de en çok göç veren il olarak zirvedeki yerini korudu.