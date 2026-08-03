En düşük emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak? Eksik yatan aylıklar için gözler SGK'de

En düşük emekli aylığının 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesini öngören düzenleme, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesinin ardından Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeyle en düşük emekli aylığı 20 bin TL'den 23 bin 552 TL'ye yükselirken, 3 bin 552 TL'lik zam farkının hesaplara ne zaman yatırılacağı da merak konusu oldu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI RESMEN ARTTI Yasal düzenleme öncesinde en düşük emekli aylığı 20 bin TL olarak uygulanıyordu.

Resmî Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle birlikte en düşük emekli aylığı 23 bin 552 TL'ye çıkarıldı. Ancak düzenlemenin maaş ödeme dönemine yetişmemesi nedeniyle bazı emeklilerin aylıkları eski tutar üzerinden hesaplara yatırıldı.

Bu nedenle oluşan 3 bin 552 TL'lik farkın ayrıca ödenmesi bekleniyor.

ZAM FARKI İÇİN SGK'NİN AÇIKLAMASI BEKLENİYOR SSK kapsamında aylık alan emekliler maaşlarını her ayın 17-26'sı arasında, BAĞ-KUR kapsamındaki emekliler ise 25-28'i arasında alıyor.

Bu ay maaşlar 20 bin TL üzerinden ödendiği için, yeni düzenleme kapsamında oluşan farkın ayrıca hesaplara yatırılması gerekecek.

Zam farkı ödeme takvimine ilişkin ise SGK'nin henüz resmî bir açıklaması bulunmuyor.

ÖDEMELER BU HAFTA YAPILABİLİR SGK Uzmanı Emin Yılmaz, emekli maaşı farklarının ödeme takvimine ilişkin değerlendirmesinde, SGK'nin bu hafta içinde bir açıklama yapabileceğini belirtti.

Yılmaz, fark ödemelerinin kısa süre içinde hesaplara yatırılmasını beklediğini ifade ederek, ödemelerin hafta sonundan önce tamamlanabileceğini söyledi.

Ancak bu değerlendirme uzman görüşü niteliğinde olup, ödeme tarihine ilişkin resmî bir açıklama bulunmuyor.

ÖDEMELER TAHSİS NUMARASINA GÖRE YAPILABİLİR Emekli maaşları normal şartlarda tahsis numarasının son hanesine göre farklı günlerde ödeniyor.

Bu nedenle zam farklarının da önceki uygulamalarda olduğu gibi tahsis numarasının son hanesine göre kademeli şekilde hesaplara yatırılması bekleniyor.

Kesin ödeme takvimi ise SGK'nin yayımlayacağı duyuruyla netleşecek.

GÖZLER SGK'NİN AÇIKLAMASINDA En düşük emekli aylığının 23 bin 552 TL'ye yükselmesini sağlayan düzenleme yürürlüğe girerken, zam farklarının ödeme tarihi için SGK'nin açıklaması bekleniyor.