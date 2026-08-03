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En düşük emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak? Eksik yatan aylıklar için gözler SGK'de
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En düşük emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak? Eksik yatan aylıklar için gözler SGK'de

3.08.2026 15:01:00
Güncellenme:
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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En düşük emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak? Eksik yatan aylıklar için gözler SGK'de

En düşük emekli aylığını 23 bin 552 liraya çıkaran yasal düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Maaş ödeme dönemine yetişmediği için hesaplara eski tutar yatarken, milyonlarca emeklinin merakla beklediği 3 bin 552 liralık zam farkı tam olarak ne zaman yatacak? İşte ayrıntılar...

En düşük emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak? Eksik yatan aylıklar için gözler SGK'de

En düşük emekli aylığının 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesini öngören düzenleme, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilmesinin ardından Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

En düşük emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak? Eksik yatan aylıklar için gözler SGK'de

Yeni düzenlemeyle en düşük emekli aylığı 20 bin TL'den 23 bin 552 TL'ye yükselirken, 3 bin 552 TL'lik zam farkının hesaplara ne zaman yatırılacağı da merak konusu oldu.

En düşük emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak? Eksik yatan aylıklar için gözler SGK'de

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI RESMEN ARTTI

Yasal düzenleme öncesinde en düşük emekli aylığı 20 bin TL olarak uygulanıyordu.

En düşük emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak? Eksik yatan aylıklar için gözler SGK'de

Resmî Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle birlikte en düşük emekli aylığı 23 bin 552 TL'ye çıkarıldı. Ancak düzenlemenin maaş ödeme dönemine yetişmemesi nedeniyle bazı emeklilerin aylıkları eski tutar üzerinden hesaplara yatırıldı.

En düşük emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak? Eksik yatan aylıklar için gözler SGK'de

Bu nedenle oluşan 3 bin 552 TL'lik farkın ayrıca ödenmesi bekleniyor.

En düşük emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak? Eksik yatan aylıklar için gözler SGK'de

ZAM FARKI İÇİN SGK'NİN AÇIKLAMASI BEKLENİYOR

SSK kapsamında aylık alan emekliler maaşlarını her ayın 17-26'sı arasında, BAĞ-KUR kapsamındaki emekliler ise 25-28'i arasında alıyor.

En düşük emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak? Eksik yatan aylıklar için gözler SGK'de

Bu ay maaşlar 20 bin TL üzerinden ödendiği için, yeni düzenleme kapsamında oluşan farkın ayrıca hesaplara yatırılması gerekecek.

En düşük emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak? Eksik yatan aylıklar için gözler SGK'de

Zam farkı ödeme takvimine ilişkin ise SGK'nin henüz resmî bir açıklaması bulunmuyor.

En düşük emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak? Eksik yatan aylıklar için gözler SGK'de

ÖDEMELER BU HAFTA YAPILABİLİR

SGK Uzmanı Emin Yılmaz, emekli maaşı farklarının ödeme takvimine ilişkin değerlendirmesinde, SGK'nin bu hafta içinde bir açıklama yapabileceğini belirtti.

En düşük emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak? Eksik yatan aylıklar için gözler SGK'de

Yılmaz, fark ödemelerinin kısa süre içinde hesaplara yatırılmasını beklediğini ifade ederek, ödemelerin hafta sonundan önce tamamlanabileceğini söyledi.

En düşük emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak? Eksik yatan aylıklar için gözler SGK'de

Ancak bu değerlendirme uzman görüşü niteliğinde olup, ödeme tarihine ilişkin resmî bir açıklama bulunmuyor.

En düşük emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak? Eksik yatan aylıklar için gözler SGK'de

ÖDEMELER TAHSİS NUMARASINA GÖRE YAPILABİLİR

Emekli maaşları normal şartlarda tahsis numarasının son hanesine göre farklı günlerde ödeniyor.

En düşük emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak? Eksik yatan aylıklar için gözler SGK'de

Bu nedenle zam farklarının da önceki uygulamalarda olduğu gibi tahsis numarasının son hanesine göre kademeli şekilde hesaplara yatırılması bekleniyor.

En düşük emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak? Eksik yatan aylıklar için gözler SGK'de

Kesin ödeme takvimi ise SGK'nin yayımlayacağı duyuruyla netleşecek.

En düşük emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak? Eksik yatan aylıklar için gözler SGK'de

GÖZLER SGK'NİN AÇIKLAMASINDA

En düşük emekli aylığının 23 bin 552 TL'ye yükselmesini sağlayan düzenleme yürürlüğe girerken, zam farklarının ödeme tarihi için SGK'nin açıklaması bekleniyor.

En düşük emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak? Eksik yatan aylıklar için gözler SGK'de

Kurum tarafından henüz resmî bir ödeme takvimi açıklanmadığı için emeklilerin yalnızca SGK'nin yapacağı duyuruları dikkate alması gerekiyor.

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