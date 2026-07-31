En düşük emekli maaşı zam farkları ne zaman yatacak? Milyonların gözü SGK'nin ödeme takviminde

Türkiye'de milyonlarca emeklinin beklediği Temmuz ayı maaş zammı ve en düşük emekli aylığı düzenlemeleri resmileşti. Yüzde 17,76 oranındaki enflasyon farkı zammının ardından, taban aylık uygulaması da Meclis'te yeniden belirlendi. Ancak yasal sürecin tamamlanması ile maaş ödeme günlerinin çakışması, emeklilerin hesaplarına eksik tutarların yatmasına neden oldu. Yurttaşlar şimdi Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) gelecek maaş farkı ödeme takvimini bekliyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 23 BİN 552 TL OLARAK YASALAŞTI SSK ve Bağ-Kur emeklileri için taban aylık tutarı yeniden belirlendi. Meclis'e sunulan ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ile Genel Kurul süreçlerini başarıyla tamamlayan yasa tasarısına göre, en düşük emekli maaşı 20 bin TL'den 23 bin 552 TL'ye çıkarıldı.

Emekli aylıklarının artırılmasını ve taban maaşın 23 bin 552 TL olmasını içeren bu kritik düzenleme, Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.

TEMMUZ AYI MAAŞLARI NEDEN 20 BİN TL OLARAK YATTI? SGK'nın rutin ödeme takvimine göre; SSK kapsamında maaş alan emekliler her ayın 17'si ile 26'sı arasında, Bağ-Kur kapsamında maaş alan emekliler ise her ayın 25'i ile 28'i arasında maaşlarını tahsil ediyor.

Bu ay yapılan 17-28 Temmuz maaş ödemeleri sırasında, en düşük emekli maaşını artıran kanun teklifi henüz Resmi Gazete'de yayımlanmamıştı. Yasalaşma süreci ödeme günlerine yetişmediği için, kök maaşı taban aylığın altında olan emeklilerin hesaplarına ödemeler eski rakam olan 20 bin TL üzerinden yatırıldı.

SSK VE BAĞ-KUR MAAŞ ZAM FARKLARI NE ZAMAN ÖDENECEK? Maaşlarını 20 bin TL olarak eksik alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin hesaplarına, yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte 3 bin 552 TL tutarında zam farkı yatırılacak. Söz konusu maaş farkı ödemeleri, ilerleyen günlerde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından belirlenip kamuoyuna duyurulacak olan ek bir ödeme takvimi doğrultusunda hesaplara aktarılacak.

MEMUR EMEKLİSİNİN ZAM FARKLARI HESAPLARA YATIRILDI Öte yandan, 4C (Emekli Sandığı) kapsamında yer alan memur emeklileri için zam farkı süreci tamamlandı. Sosyal Güvenlik Kurumu, 4C kapsamında emekli, malullük, vazife malullüğü, dul ve yetim aylığı alan yurttaşların 2026 Temmuz dönemi zam farkı ödemelerini 24 Temmuz 2026 tarihinde hesaplara yatırdı.