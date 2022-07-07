Meslek meslek memur maaşları: İşte son enflasyon farkı zammı ve 3600 düzenlemesiyle yeni maaşlar

cumhuriyet.com.tr
07 Temmuz 2022 Perşembe, 12:05
<p>Asgari ücrete yapılan ara zammın ardından devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklileri de 4 Temmuz'da açıklanan haziran ayı enflasyon rakamlarına odaklanmıştı.</p> <p>Milyonlarca memur ve emeklisinin gözü Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı enflasyon verisine çevrilmişti.</p>

Asgari ücrete yapılan ara zammın ardından devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklileri de 4 Temmuz'da açıklanan haziran ayı enflasyon rakamlarına odaklanmıştı.

Milyonlarca memur ve emeklisinin gözü Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıklayacağı enflasyon verisine çevrilmişti.

<p>TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre, memur maaşlarına baz teşkil eden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta yüzde 2.98 yükselirken, ocak-mayıs döneminde tüketici fiyatlarında <strong>yüzde 35.64</strong> artış yaşandı.</p> <p><em>Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 7.5'lik zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıkmıştı.</em></p>

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre, memur maaşlarına baz teşkil eden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta yüzde 2.98 yükselirken, ocak-mayıs döneminde tüketici fiyatlarında yüzde 35.64 artış yaşandı.

Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 7.5'lik zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıkmıştı.

<p>TÜİK, 2022 Ocak-Haziran, 6 aylık enflasyonu yüzde 42.35 olarak açıkladı. Buna göre de görevdeki memurlar temmuz ayında maaşlarını; yüzde 7 toplu sözleşmeden kaynaklı zam ve yüzde 7.5’i aşan enflasyon farkı ile birlikte toplam <strong>yüzde 41.69</strong> zamlı alacak.</p>

TÜİK, 2022 Ocak-Haziran, 6 aylık enflasyonu yüzde 42.35 olarak açıkladı. Buna göre de görevdeki memurlar temmuz ayında maaşlarını; yüzde 7 toplu sözleşmeden kaynaklı zam ve yüzde 7.5’i aşan enflasyon farkı ile birlikte toplam yüzde 41.69 zamlı alacak.

<p><strong>GENEL MÜDÜR MAAŞI 29.809 TL</strong></p> <p>Hüriiyet gazetesinden Noyan Doğan'ın haberine göre; yeni zamla birlikte kamuda görev yapan genel müdürün (1/4) maaşı <strong>29.809 liraya</strong> çıkarken, şube müdürünün maaşı<strong> 15.848 liraya</strong> yükselecek. 4’üncü derecenin 1 kademesindeki öğretmenin maaşı ise <strong>12.276 lira</strong> olacak.</p>

GENEL MÜDÜR MAAŞI 29.809 TL

Hüriiyet gazetesinden Noyan Doğan'ın haberine göre; yeni zamla birlikte kamuda görev yapan genel müdürün (1/4) maaşı 29.809 liraya çıkarken, şube müdürünün maaşı 15.848 liraya yükselecek. 4’üncü derecenin 1 kademesindeki öğretmenin maaşı ise 12.276 lira olacak.

<p>Temmuz ayında başkomiser (3/1) <strong>15.810 lira</strong>, polis (8/1) 13.747 lira, uzman doktor (1/4) <strong>18.853 lira,</strong> profesör (1/4) <strong>25.984 lira</strong>, 5’inci derecenin 1’inci kademesindeki hemşire ise <strong>11.828 lira</strong> maaş alacak. Aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı <strong>9 bin 105 liraya</strong> yükselecek.</p>

Temmuz ayında başkomiser (3/1) 15.810 lira, polis (8/1) 13.747 lira, uzman doktor (1/4) 18.853 lira, profesör (1/4) 25.984 lira, 5’inci derecenin 1’inci kademesindeki hemşire ise 11.828 lira maaş alacak. Aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 9 bin 105 liraya yükselecek.

<p>Hazine ve Maliye Bakanlığı 2022 Temmuz ayından itibaren uygulanacak Mali ve Sosyal Hakları da yayınladı. Buna göre de kamuda sözleşmeli olarak çalıştırılacak personelin ücret tavanı<strong> 16.277 liraya</strong> yükselirken, kamuda tavan ve taban ücretler<strong> yüzde 41.69</strong> artırıldı.</p>

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2022 Temmuz ayından itibaren uygulanacak Mali ve Sosyal Hakları da yayınladı. Buna göre de kamuda sözleşmeli olarak çalıştırılacak personelin ücret tavanı 16.277 liraya yükselirken, kamuda tavan ve taban ücretler yüzde 41.69 artırıldı.

<p><strong>NET AYLIK 14.783 LİRA OLDU</strong></p> <p>Kamuda ortalama ücret toplamı üst sınırı ise<strong> 33.226 liraya</strong> yükseldi. 1’inci derecenin, 1’inci kademesindeki şube müdürüne ödenen her türlü zam ve tazminatlar dahil<strong> net aylık tutarı temmuz ayından itibaren 14.783 lira olacak.</strong></p>

NET AYLIK 14.783 LİRA OLDU

Kamuda ortalama ücret toplamı üst sınırı ise 33.226 liraya yükseldi. 1’inci derecenin, 1’inci kademesindeki şube müdürüne ödenen her türlü zam ve tazminatlar dahil net aylık tutarı temmuz ayından itibaren 14.783 lira olacak.

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