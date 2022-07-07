Meslek meslek memur maaşları: İşte son enflasyon farkı zammı ve 3600 düzenlemesiyle yeni maaşlar

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2022 Temmuz ayından itibaren uygulanacak Mali ve Sosyal Hakları da yayınladı. Buna göre de kamuda sözleşmeli olarak çalıştırılacak personelin ücret tavanı 16.277 liraya yükselirken, kamuda tavan ve taban ücretler yüzde 41.69 artırıldı.