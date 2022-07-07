Meslek meslek memur maaşları: İşte son enflasyon farkı zammı ve 3600 düzenlemesiyle yeni maaşlar
TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre, memur maaşlarına baz teşkil eden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta yüzde 2.98 yükselirken, ocak-mayıs döneminde tüketici fiyatlarında yüzde 35.64 artış yaşandı.
Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 7.5'lik zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıkmıştı.
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