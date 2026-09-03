ENAG ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), 2026 Ağustos ayına ilişkin E-TÜFE verilerini açıkladı. Buna göre ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,24 oranında arttı. Yıllık enflasyon artış oranı ise yüzde 49,03 olarak hesaplandı.