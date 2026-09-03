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ENAG ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı
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ENAG ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı

3.09.2026 09:16:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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ENAG ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı

Bağımsız araştırma grubu ENAG, ağustos ayına ilişkin enflasyon verilerini yayımladı. Açıklanan veriler ekonomik göstergelere dair farklı bir tablo ortaya koydu.

ENAG ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), 2026 Ağustos ayına ilişkin E-TÜFE verilerini açıkladı. Buna göre ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,24 oranında arttı. Yıllık enflasyon artış oranı ise yüzde 49,03 olarak hesaplandı.

ENAG ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı

ENAG'a göre temmuz ayında enflasyon yüzde 3,07 artmış; son 12 aylık artış ise yüzde 50,49 olarak hesaplanmıştı.

ENAG ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı

İTO VERİLERİ

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre İstanbul'da perakende fiyatlar temmuz ayında aylık yüzde 1,66 artarken, yıllık enflasyon yüzde 34,96 olarak açıklandı.

ENAG ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ağustos ayına ilişkin resmi verileri ise saat 10.00'da açıklanacak.

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