ENAG ağustos ayı enflasyon verilerini açıkladı

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), 2026 Ağustos ayına ilişkin E-TÜFE verilerini açıkladı. Buna göre ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,24 oranında arttı. Yıllık enflasyon artış oranı ise yüzde 49,03 olarak hesaplandı.
ENAG'a göre temmuz ayında enflasyon yüzde 3,07 artmış; son 12 aylık artış ise yüzde 50,49 olarak hesaplanmıştı.
İTO VERİLERİ
İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre İstanbul'da perakende fiyatlar temmuz ayında aylık yüzde 1,66 artarken, yıllık enflasyon yüzde 34,96 olarak açıklandı.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ağustos ayına ilişkin resmi verileri ise saat 10.00'da açıklanacak.