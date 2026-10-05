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ENAG eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı
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ENAG eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı

5.10.2026 09:16:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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ENAG eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı

Bağımsız araştırma grubu ENAG, eylül ayına ilişkin enflasyon verilerini yayımladı. Açıklanan veriler ekonomik göstergelere dair farklı bir tablo ortaya koydu.

ENAG eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), 2026 Eylül ayına ilişkin E-TÜFE verilerini açıkladı. Buna göre ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2,10 oranında arttı. Yıllık enflasyon artış oranı ise yüzde 46,61 olarak hesaplandı.

ENAG eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı

ENAG'a göre ağustos ayında enflasyon yüzde 2,24 artmış; son 12 aylık artış ise yüzde 49,03 olarak hesaplanmıştı.

ENAG eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı

İTO VERİLERİ

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre İstanbul'da perakende fiyatlar ağustos ayında aylık yüzde 2,11 artarken, yıllık enflasyon yüzde 33,55 olarak açıklandı.

ENAG eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) eylül ayına ilişkin resmi verileri ise saat 10.00'da açıklanacak.

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