ENAG eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı

Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), 2026 Eylül ayına ilişkin E-TÜFE verilerini açıkladı. Buna göre ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2,10 oranında arttı. Yıllık enflasyon artış oranı ise yüzde 46,61 olarak hesaplandı.
ENAG'a göre ağustos ayında enflasyon yüzde 2,24 artmış; son 12 aylık artış ise yüzde 49,03 olarak hesaplanmıştı.
İTO VERİLERİ
İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre İstanbul'da perakende fiyatlar ağustos ayında aylık yüzde 2,11 artarken, yıllık enflasyon yüzde 33,55 olarak açıklandı.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) eylül ayına ilişkin resmi verileri ise saat 10.00'da açıklanacak.