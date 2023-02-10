Enerji piyasasında lisans sahiplerinin bazı yükümlülükleri durduruldu

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 09:18

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 09:18

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), elektrik, petrol ve LPG piyasasında lisans sahiplerinin bazı yükümlülüklerini olağanüstü hal (OHAL) uygulaması sonuna kadar durdurdu veya ertelendi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan EPDK kararlarına göre, LNG ve CNG lisans sahiplerinin acil durum ve mücbir sebep hallerinde iletim ve dağıtım şirketlerinin taleplerini karşılama yükümlülüğüne ilişkin düzenleme yapıldı.

Düzenleme kapsamında, OHAL süresince depremin etkilediği illerde faaliyet gösteren doğalgaz piyasası lisans sahiplerinin, dağıtım şirketinin talebi halinde yaşamsal açıdan kritik önemi haiz tesisler öncelikli olmak üzere LNG ve CNG hizmet alımları için ilgili mevzuatta düzenlenmemiş hususlar uygulanabilecek.

AKARYAKIT İKMALİNE İLİŞKİN SINIRLAR KALDIRILDI

Kararlarla ayrıca, petrol piyasasında dağıtıcı ve bayilik lisansı sahiplerinin akaryakıt ikmaline ilişkin sınırlar ve ilgili istasyonlarda EPDK kararıyla uygulamaya konulan yükümlülükler OHAL süresi sonuna kadar kaldırıldı ve ertelendi.

Kararlarla ayrıca, LPG piyasası lisans sahiplerinin dökme ve tüplü LPG faaliyetlerine ilişkin üretim ve dağıtıma yönelik sınırlama ve yükümlülükleri ile dökme LPG kullanıcılarına yönelik ilgili kanundaki öngörülen yükümlülükler OHAL süresi sonuna kadar ertelendi.